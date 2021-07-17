日本右翼為何對台灣「戀戀不忘」？

撰文：張智琦
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最近日本對台動作頻頻。先是日本防衛副大臣中山泰秀於6月底向美國觀眾稱「台灣是家人兄弟，必須保護」，接着日本副首相兼財政大臣麻生太郎又拋出「若中國入侵台灣，美日要一同防衛台灣」的說法。
7月13日，日本發布的《2021年版防衛白皮書》中，又首次提及「台灣局勢的穩定對日本安全保障和國際社會的穩定至關重要」，即使北京高聲抗議，日本似乎也沒有勒馬的跡象。

歸根結柢，日本面對中國崛起、東亞秩序變動的新情勢，需要踩住北京痛點，因此民進黨政府統治下的「親日」台灣，便成為日本納入地緣戰略「生命線」的不二人選。

不過，數位政客作此言行，除了地緣、選舉等政治考量，還存在另一個社會因素，也即迎合了日本右翼的深層次心理——對台灣「戀戀不忘」，概因台灣是其「否認戰敗、肯定大日本帝國」的慾望實現之地。

日本2021年版的防衛白皮書以騎馬武士為封面，散發出殺氣騰騰的氣勢。（日本防衛省）

眾所周知，日本右翼至今仍因否認過去侵略和殖民亞洲的歷史，拒絕進行徹底的反省和清算，而持續受到中國、兩韓等亞洲國家的撻伐。

然而，台灣卻是東亞地區的特例，不但在殖民統治、侵略戰爭、慰安婦和釣魚島等諸多問題上皆對日本採取沉默温和的態度，部分台灣政客甚至歌頌和美化日本的殖民，久而久之在台灣形成一種扭曲的歷史觀。

其中，最具代表性的台灣親日派當然就是岩里政男，又名李登輝。他不僅發表許多突破下限的親日言論，例如聲稱「台灣和日本曾是一國」、「沒有台灣抗日的事實」，以及自稱二戰時他和哥哥是「為祖國而戰的『日本人』」云云，2002年更在日本成立旨在促進台日政治及文化交流的「日本李登輝之友會」，從而將日本右翼勢力堂而皇之地引進台灣。

2015年8月20日，李登輝投書日本雜誌《Voice》9月號特輯主張，沒有台灣抗日的事實，他當時是為祖國而戰的「日本人」。圖為《Voice》9月號李登輝投書內頁。（中央社）

「日本李登輝之友會」現今仍是活躍於日本的右翼團體，他們和台灣親日派人士密切交流，2015年曾資助在屏東重建日據時期的高士神社，並每年在該神社舉辦慰靈祭，悼念二戰時為日本軍國主義而死的「英靈」，被稱為「台版靖國神社」。該組織也曾募款贊助整修烏來「高砂義勇隊」（二戰時被日本徵召參戰的台灣原住民）慰靈紀念碑，修復嘉南大圳技師八田與一的銅像等等。此外，該友會亦和其他日本右翼團體一起推動「東京奧運台灣正名」的連署活動。

日本右翼行此諸事，與其「否認戰敗、肯定大日本帝國」的念想密切相關，企圖洗刷日本過去的殖民和戰爭罪孽，進而將這段歷史翻轉成引以自豪的「榮光」。

以日本右翼漫畫家小林善紀2001年出版的《台灣論》為例，書中訪問李登輝、金美齡、許文龍和蔡焜燦等台灣皇民化世代和親日派，稱慰安婦均是「自願參加」，而且是「出人頭地」之事，此外還有諸多合理化日本侵略殖民罪行的「暴言」。

該書當年引發軒然大波。值得注意的是，小林在書中赤裸裸地聲稱「戰前日本人的精神在台灣保留下來，日本人須加以恢復」，並期許台灣「建國」後，能夠出現修正歷史的知識分子。

靖國神社被日本右翼分子視為聖地，圖為穿着日本帝國軍裝的男子參拜靖國神社。（Reuters）

小林希望藉由台灣來推動歷史修正主義，復甦軍國主義的「真心話」，恐怕也暗暗說中了日本右翼的心聲。如今，日本政客對國內右翼勢力的迎合，概因日本右翼內心深處「救贖歷史中的大日本帝國和現實中的日本」的念想，所以不遺餘力支持民進黨等親日勢力、推動所謂「台日友好」。

台灣東海大學日籍學者笹沼俊暁在《日本的「戰後民主主義」與台灣》文章中表示，日本右派人士組成了台日交流的日方主體，與台灣內在「排斥大中華主義」的內在趨動，同構為「台日友好」的合作。這也是日本右翼如此關切台灣的內在動力之一。

而台灣民進黨政府為了在「反中」大業面前舉起這面「台日友好」大旗，已然把「充當日本右翼棋子可能會令台灣陷入戰爭火線」這等殘酷現實，深深隱藏進了政治迷霧之中。

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