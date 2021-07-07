麻生太郎稱台灣事關日本存亡籲美日聯手　美國防部：對台政策不變

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-07-07 19:00

日本副首相麻生太郎稱台灣問題事關日本存亡，並且呼籲美國和日本一起保護台灣。美國國防部7月6日就此事表態。

麻生太郎公開呼籲美國和日本聯手保護台灣。圖為2020年9月16日，麻生太郎在首相官邸的新聞發布會上發言。（AP）

在美國國防部7月6日的記者會上，有記者問：「日本副首相麻生太郎公開說，如果台灣遭中國入侵，日本和美國需要保護台灣。您能否介紹一下日本和美國目前在台海問題上的政策協調情況？」

發言人柯比（John Kirby）回應說：「我會讓日本政府發表一下他們的意見，但美國對台政策沒有改變，我們繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報、『六項保證』以及『與台灣關係法』。」

他還說：「我們也將繼續致力於幫助台灣自衛。幾十年來，在國會兩黨支持下，這一點沒有改變。我想說，大家最不願意看到的就是局勢演變為衝突，沒有理由這樣。因此，我們專注於確保台灣能夠繼續保衛自己。」

當被追問美國和日本的涉台政策協調是否處在早期階段時，柯比回應說，是處在早期階段。但是他也表示，不想討論關於台灣的假設問題，「我們非常、非常認真地對待與日本的聯盟承諾，這也是為什麼美國防長首次海外訪問的第一站是東京。」

他還重申，美國不希望看到局勢演變為衝突，「我們想要堅持一個中國政策，我們不希望台灣局勢有任何單方面的變化。再次強調，我們的承諾是確保能夠繼續保衛自己。」

日本副首相麻生太郎7月5日在演講時聲稱，如果北京對台動武的話，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權。他還宣稱，如果台灣地區發生大問題，美日要一同「保護台灣」才行。

中國外交部7月6日回應說，這種言論極其錯誤並且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向日方提出嚴正抗議。