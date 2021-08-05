六萬塔利班發動重點進攻　阿富汗戰事面臨重大轉折

8月3日夜，位於阿富汗首都喀布爾市中心「綠區」的阿富汗國防部一線突然爆炸聲、槍聲四起。隨即趕到的大批安全部隊在交戰6個小時後，稱「肇事的四名槍手已全數擊斃，所攜爆炸物亦悉數起獲」，阿富汗阿里亞那新聞社（Ariana News）指出，一些喀布爾民眾「事發後已上街遊行聲援國軍抗暴」。



但這場小小的勝利終究不足以讓面對塔利班武裝攻勢的阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）安下心來。就在喀布爾發生襲擊事件時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）恰與之通電話，重申了美國對喀布爾當局「持久永固」（strong and enduring）的承諾。美方的承諾與阿富汗戰地的現狀無疑呈現了劇烈的反差。而阿富汗塔利班發動重點攻勢，襲擾全境，圍攻大城市的局面更令加尼當局焦頭爛額。

8月3日深夜的襲擊，讓喀布爾大受震動：

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對加尼來說，自7月29日以來的阿富汗戰事正處於急轉直下的局面。儘管喀布爾當局從7月下旬開始從各地集中優勢兵力展開重點防禦，還向外界高調宣示「要在6個月內反敗為勝」。但這種宣傳攻勢並不能改變阿富汗國防軍的全面劣勢。

考慮到當今駐阿富汗美軍總兵力正因撤軍而大幅削減，美軍對阿方的支持只有隔三差五的戰略轟炸，阿富汗當局目前可用的機動兵力並非總兵力18萬人的「國防軍」，而是總人數約為2.1萬的「突擊隊」。這使喀布爾當局與塔利班之間的力量對比第一次呈現明顯劣勢。基幹總兵力6萬以上的塔利班部隊第一次有了在阿富汗當局面前展示肌肉的機會。

不可否認，阿富汗當局的特種部隊、國防軍和部分豪強民團頂住了塔利班武裝自2021年5月後的攻擊，確保了該國34個省的省會城市目前暫未易手。但這一局面可能也是不想在城市攻堅中消耗力量、不想明確展示武力奪權的意願且無力供養大城市的塔利班方面試圖維持的。根據7月中旬以來的戰場資料顯示，塔利班在大舉奪取鄉村、城鎮之外，對該國34個省中的16個省會大城市專門採取「圍而不打」的策略。

阿富汗政府軍具備一定的空襲能力，他們也在社交媒體上展示轟炸塔利班目標的「戰果」。但這對於戰局的影響往往是有限的。（liveuamap網頁截圖）

與此同時，塔利班又先後向中、俄、美等大國保證不侵犯到其利益或勢力範圍，也不會允許任何人利用阿富汗國土反對他們。雖然美國對其態度不佳，但中俄的態度已經可以說明些問題。到7月下旬，塔利班二號首腦巴拉達爾（Ghani Baradar）已訪華、塔利班代表團又前往莫斯科、德黑蘭和談，並與前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）及其派系建立了良好的關係。這一系列行動有助於塔利班借其政治行動改變其第一次執政時給世人的極端原教旨主義分子印象，進而融入現存的國際政治經濟秩序，呈現正常化的一面。

當然，塔利班的政治行動終究還是為進一步的軍事行動服務的。坐擁阿富汗一半以上國土，半數以上國民且具備兵力優勢的塔利班到7月29日後也終於開始了對具備政治影響的目標的重點攻勢。這其中頗具代表性的戰鬥發生在赫拉特省省會赫拉特、赫爾曼德省省會拉什卡爾加、昆都士省首府昆都士以及坎大哈省首府、阿富汗第二大城市坎大哈一線。

就7月下旬至8月上旬的具體戰況而言，依靠「突擊隊」展開重點防禦的幾個省會都只能在美軍定期轟炸下苦苦防守。譬如在赫拉特，當地守軍察覺到了塔利班試圖奪取薩爾瑪水壩（Salma Dam）及發電站的意圖，從7月中旬多次打退塔利班襲擊，據險防守至今。

印度與阿富汗合建的薩爾瑪水壩成為阿富汗政府軍重點防禦的基地之一，此地也是阿軍為數不多能取勝的場合。（liveuamap網頁截圖）

但總的來說，阿富汗政府軍的勝利在對方的全面攻勢下收效甚微。塔利班的重點攻擊基本上可以突破阿軍「突擊隊」和美軍轟炸在平原城市地區的防禦。

譬如在坎大哈東北的拉什卡爾加，當地「突擊隊」雖然得到了美軍轟炸的支援，但在塔利班滲透城郊展開包圍後，該地包括電視台、廣播電台在內的多個主要目標已在8月2日後被奪取。到3日，該市的10個城區已有9處被塔利班奪取。守軍被分割包圍在警察局、政府大樓等少數據點內。雖然喀布爾當局4日派出少量「突擊隊」空降增援，但這對於戰事大局基本影響有限：塔利班當局隨時可以宣佈全取此城。

從某種意義上來說，拉什卡爾加的戰場正在成為阿富汗戰場未來格局的縮影，喀布爾當局也許會絕望地發現，美國及北約從2001年開始在阿富汗經營的一切，將有可能與塔利班分享甚至最終讓渡給對方。而對多年來缺少運營大城市經驗的塔利班來說，阿富汗的政治仗也才剛剛開始。