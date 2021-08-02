阿富汗安全形勢惡化　總統加尼譴責：美國決定撤軍太突然

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani Ahma）譴責稱，美國突然決定撤出其軍隊造成了阿富汗的安全形勢持續惡化。



法媒8月2日報道，加尼稱，「造成我們目前情況的原因是（撤軍）決定得太突然了。」他還說，他曾經警告過美方撤軍會帶來後果。

美國總統拜登（Joe Biden）已宣布在9月11日，即「九一一」事件20周年之前從阿富汗撤出全部軍隊。此後，這個日期又提前至8月31日。

美國中央情報局前局長和駐阿富汗國際特遣隊前司令彼得雷烏斯（David Petraeus）將軍認為，由於美軍撤出阿富汗，可能會爆發一場血腥內戰，如果美國當初決定在該國留下特遣隊，本可以阻止這種情況的發生。

彼得雷烏斯在接受英國《泰晤士報》採訪時表示，「在最糟糕的情況下，我們可能看到一場血腥而殘酷的內戰，類似於90年代發生的那場戰爭，當時塔利班獲勝。如果將發生這種情況，我們可能會看到基地組織後盾的回歸，儘管我認為它不會在近期未來威脅到美國和歐洲。但對於基地組織，讓塔利班奪取控制權要更容易。」

他指出，美國正以這種方式放棄其為之爭取的價值觀。

彼得雷烏斯說，「世界其他地方將看到，我們不支持自己在世界各地推廣的民主和價值觀，即人權，尤其是婦女的權利、受教育的權利、言論和新聞自由，所有這些當然在阿富汗遠非理想，但比塔利班恢復中世紀的伊斯蘭政權要好得多。」

他補充說，如果塔利班在阿富汗佔上風，那麼「數百萬難民」將前往巴基斯坦和其他國家。此外，當地居民特別是婦女的自由將變少。

他補充稱，「如果我們表現出留下的決心和意願，那麼我們會在與塔利班的談判中擁有更加強勢的地位。但如果我們告訴敵人打算離開，那麼他們為什麼放棄什麼？我有些不明白，為什麼我們沒有考慮留下3,500名軍人的可能性，以便阻止塔利班重回極端保守的伊斯蘭神權政治，這不符合任何人的利益。」

他指出，藉助這些軍人，美國本可能防止內戰的發生，而在目前的情況下，「戰爭將會繼續並將只會變得更糟」。