習近平和普京的分歧：上合該在阿富汗發揮何種作用？

美軍撤離的同時，阿富汗安全局勢日益惡化。伊斯蘭國宣稱制造了8月26日在喀布爾機場附近發生的兩次爆炸。兩次爆炸共造成至少70多人死亡，其中包括約60名阿富汗人和13名美軍人員。另外爆炸還造成至少155人受傷，其中包括140名阿富汗人和15名美軍人員。

該如何維持阿富汗局勢穩定已經成為相關國家必須直面的話題。中俄作為利益相關國家近來就阿富汗問題溝通密切。

8月25日，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話。不同於普京或美國總統拜登多次發聲的積極舉動，這是自8月15日塔利班入主喀布爾後，中國最高領導首次公開就阿富汗問題表態。



雖然雙方在通稿中都展現出中俄堅定融洽的夥伴關係，俄方更描述兩人通話氛圍「保持着一貫的友好和信任」，但對比兩方聲明來看，中俄在阿富汗問題及其他共同事務上還未達成一致。

首先是在阿富汗問題上，習近平和普京提出的解決方案在中俄官方聲明中有所偏差。

克林姆林宮方面表示，為儘快實現阿富汗的和平穩定，「兩國元首打算儘可能地發揮上合組織的潛力。」俄方還特別強調，「尤其是在外交部門之間」雙方同意加強密切合作；而中方通稿並未明確提到「上合組織」應在阿富汗問題上發揮作用，對於「外交部門」更是隻字未提。

2019年11月13日，習近平（右）在巴西利亞會見普京。（新華社）

北京淡化「上合」 存在 對阿問題更顯包容

對莫斯科而言，以美國為首的北約撤軍後，它一直希望「上合組織」能在阿富汗上活躍起來。在克林姆林宮發布的訊息中，普京不僅在與習的通話中強調該地區應「儘可能地發揮上合組織的潛力」；在隨後與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的通話中，他也提到在解決阿富汗問題時「應充分利用上海合作組織的能力」。

但相比俄羅斯的單刀直入，中方僅在聲明中提到「要以今年上海合作組織成立20周年為契機，同成員國一道，維護地區國家安全和發展利益」。而對該地區的處理方式，中方則顯得更包容，稱「願同包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通和協調」。

中方這種措辭考量實際上是在避免以一種強硬的姿態出現在阿富汗舞台中，而莫斯科則是希望藉由此次事件，將「上合」真正變成能與北約抗衡的存在。

2020年11月10日，習近平在北京參加上合峰會。（新華社）

莫斯科提「外交部門」加強合作 或想掌握話語權

俄羅斯聲明單方面點出希望同中國「在外交部門加強合作」，可能是與現目前莫斯科頻繁就塔利班問題與多方斡旋有關。

細數中俄從8月15日開始就阿富汗問題與各方接觸頻次。北京方面以中國外交部官方聲明明確提到阿富汗問題為準：習近平與普京通話1次；王毅與美俄英巴等各國外長通話7次；塔利班與中國駐阿大使王愚見面1次。

反觀莫斯科，根據俄羅斯總統辦公室和外交部公開訊息，在阿富汗問題上，普京先後致電和會面了有包括美國、德國、伊朗、印度以及巴基斯坦在內的10個國家元首；俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）則與中美土耳其在內的5國外長進行了通話；塔利班與俄駐阿富汗大使日爾諾夫（Dmitry Zhirnov）見面1次。

此外，莫斯科就阿富汗問題對外發聲更為積極。中國外交部發言人的5次對阿表態都稱要視塔利班行為而定，對承認其政權留有餘地；而此前拉羅拉夫雖稱與中方保持一致，但俄駐阿大使日爾諾夫曾在8月20日公開肯定表示「我們不能無視現實。他們（塔利班）是事實上的當局」。

更值得注意的是，塔利班也對莫斯科抱有期待，8月21日，塔利班高層就曾前往莫斯科大使館，請求莫斯科出面向潘傑希爾民兵傳遞政治信號。

因此，俄方通稿指出希望與中國加強外交部門之間的合作，或許是想獲得更多中方訊息。進一步推測，莫斯科這種活躍外交姿態是希望在該地區牽頭各方談判，以期得更多話語權。

塔利班8月24日在喀布爾會晤中國駐阿富汗大使王愚。（Twitter@IeaOffice）

中方聲明重點不止阿富汗

除阿富汗事務，北京在聲明中還特別指出，雙方要「深化反干涉合作」，加強「抗疫合作」，並稱普京在通話中「堅定支持一個中國政策」、「反對任何部勢力干涉中國內政」以及「反對將新冠病毒溯源政治化」。

但莫斯科完全沒有提及這些話題。同樣，諸如今日俄羅斯、塔斯社和俄新社等俄羅斯媒體在報道雙方通話時，也都僅聚焦在打擊阿富汗「恐怖組織」和「毒品交易」上。