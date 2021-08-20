阿富汗局勢｜歐盟高官批拜登和情報界　稱不能讓中俄掌控局勢

歐盟外交官8月19日警告說，不能讓中俄掌控阿富汗的局勢。



歐盟外交與安全政策高級代表、歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）8月19日在出席一場歐洲議會會議時說，阿富汗首都的陷落和塔利班的捲土重來是災難和噩夢，暴露了情報和跨大西洋合作的失敗。

他還進一步批評了美國總統拜登（Joe Biden）淡化對阿富汗國家建設的承諾。

博雷利堅持認為，西方軍事幹預阿富汗的最初的目標是消滅來自該地區的恐怖主義，但是其他目標也包括灌輸法治，實現婦女和少數民族的基本權利。

他說：「拜登總統前幾天說，這（建設阿富汗）從來就不是我們的目的，國家建設不是目的。這是有爭議的。」

他還批評情報界未能預測到阿富汗政府軍會如此迅速地垮台。他質問道：「我們的情報界怎樣才能清楚地預測到即將要發生的事情？沒人料到這個局面，我甚至認為，塔利班也沒有料到。」

塔利班8月19日宣佈建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，並公布了國旗。（Twitter@Zabehulah_M33）

博雷利也強調，一項重大的戰略任務擺在面前。「我們不能讓中國和俄羅斯來控制（阿富汗）局勢。我們可能變得無關緊要。」

與此同時，據美國政治新聞網站Politico在8月17日報道，直到8月15日，歐洲一直都認為拜登是外交政策方面的專家。

如今，拜登允許阿富汗落入塔利班的懷抱的決定讓歐洲官員擔心，他在不知不覺中加速了其前任特朗普（Donald Trump）開啟的事情：西方聯盟及其在世界上理應代表的一切的退化。

報道稱，在整個歐洲，官員們覺得難以置信，同時又有一種遭背叛的感覺。就連那些為拜登當選歡呼並相信他能夠緩和最近大西洋兩岸緊張關係的人也表示，他們認為從阿富汗撤軍完全是一個歷史性的錯誤。