三百萬劑新冠疫苗的較量　中美在越南誰佔上風？

到8月27日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）已離開越南，結束了她為期三天，基於人權、經貿以及抗疫等議題的越南之行。當西方媒體津津樂道於賀錦麗「短暫而有持久影響」的48小時訪問時，中美之間分別以兩百萬劑國藥疫苗和一百萬劑輝瑞疫苗採取的援助競賽似乎更為引人注目。中美兩國在河內的隔空交手陡然變得現實了起來。



對越南來說，該國自2021年4月27日引發的印度變種病毒（即德爾塔變種）疫情長期未能撲滅。相對於第一時間停工停產，大範圍收治患者並在7月復產的北江、北寧兩省疫區，疏於防疫、隔離的胡志明市和平陽省在此後的四個月裏接連發生四輪感染，並最終一發不可收拾。至8月27日，已有患者近41萬，病死者超過一萬人，重症患者超過六千人，其中一半以上集中在胡志明市和周邊平陽省。

賀錦麗在8月25日為麥凱恩（John McCain）「紀念碑」獻花的舉動已成為越方便宜行事的象徵。此碑本為越軍擊落麥凱恩的記功碑，在美國防長奧斯汀將軍獻花後，越方在碑前加種植物，以此掩蓋畫面中央麥凱恩的下跪投降姿勢。事實證明此舉有用。（美聯社）

到8月23日，即賀錦麗來訪前24小時，河內已經緊急撤換胡志明市主官，調動四萬以上的軍警部隊入城確保隔離防疫，以越南總理范明政、防長潘文江為首的高層還前往一線視察工作。河內的外事工作就相對不那麼重要了。

河內當局深知當下的第一要務在於防疫，在於獲取包括疫苗、藥物、醫療器材在內的各種物資。早在8月16日，越南政府疫苗外交工作組在即會後認為，從目前到2021年末，發展中國家取得疫苗的難度在不斷增大，這意味着越方此前計劃的「第四季度取得數千萬輝瑞疫苗」的方案難以落實。而手握疫苗的中美兩國就可以利用手中的物資做點事情。

事實上，也就在賀錦麗於河內時間8月24日深夜10時抵達前，中方就在解放軍向越南人民軍捐贈20萬劑疫苗後，又不動聲色地和河內方面交接了第二批疫苗，經手這批物資的就是當天前往中國使館的越南總理范明政。

8月24日後，越南當局的主要工作目標已向抗疫傾斜

雖然中國使館通稿和中文媒體都未披露第二批「援助疫苗」的數量，但越南各大媒體已第一時間把「兩百萬」這個大數目寫了上去。這意味着中國國藥疫苗已經在越南以援助、購買等方式投入了770萬劑，分別為春苗計劃的50萬劑、胡志明市自購的500萬劑、解放軍援助人民軍的20萬劑以及此番披露的200萬劑。

儘管兩百萬劑疫苗僅僅只能解決百萬人的防疫問題，這對於越南全境近億人近乎杯水車薪，但對於缺醫少藥的越南來說，任何可用的疫苗都是值得接受的。中方的這一突然行動使得賀錦麗在抵達越南後就立即宣佈美國將捐贈百萬劑輝瑞疫苗，並責令美方在此後24小時間分批運往河內與胡志明市。而從中美兩國憑空取得三百萬劑疫苗的越南，也在危難時刻展示了自己的價值。

當然，捐贈疫苗只是中美在賀錦麗河內之行期間短兵相接的一部分。事實上，范明政在8月24日於中國駐越南使館內得到了更多的承諾，這其中最具參考價值的莫過於中越貿易問題。面對越南產品近期清關不暢，以及越南的對華貿易逆差問題等問題，中方已經明確指出，中國不追求對越貿易順差，願配合越方解決進出口活動存在的問題，進而考慮為越南優質商品開放市場。這對苦於疫情封鎖導致經濟下挫的越南來說，無疑是值得歡迎的。

相比之下，賀錦麗在范明政面前只能強調「美國政府繼續優先促進與越南在經貿、應對氣候變化、科技、民用空間合作、醫療衛生、藥業等領域的合作」，在越南國家主席阮春福面前也只能承認「兩國在經貿投資」合作潛力巨大。越南至今仍在美國的「匯率操縱國」黑名單內，也就在7月19日，越南央行還被迫承諾「不會刻意令越南盾貶值以獲得出口優勢」，考慮到就在2021年上半年，越南對美貿易順差已達380億美元，華盛頓在貿易問題上如不能拿出明確態度，這比起做出包括「不追求貿易順差」、「加快越南產品清關速度」承諾的北京仍然顯得誠意欠奉許多。

畢竟，越南需要能拿到手中的切實利益，不需要任何空中樓閣的空談。中美在河內的一番隔空交手、極致拉扯，已成為賀錦麗此行最具戲劇性的環節。兩國未來在疫苗、經濟等領域的短兵相接，其戰場恐怕也不僅僅限於越南。隨着拜登（Joe Biden）當局需要面對美國本土新冠疫情的回潮，美國的「疫苗外交」在中國承諾捐贈20億劑疫苗、已捐贈7.5億劑疫苗的聲浪中也顯得後勁不足，或許中美在河內的這場捐贈競賽，將成為兩國未來「疫苗外交」前景的縮影。