中美俄歐態度謹慎　土耳其緣何率先提出承認塔利班？

「安卡拉方面與塔利班之間已經非常接近達成以下互惠協議了：即塔利班將喀布爾機場全權委託給土耳其與卡塔爾合作經營，作為交換，安卡拉方面將承認塔利班政權在阿富汗的合法地位」——8月29日，兩位參與上述協議談判的土耳其官員，以匿名形式向「中東之眼」（Middle East Eye）網站披露了這一頗具轟動性的消息。根據他們的描述，目前圍繞該協議的談判進展順利，只待土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）批准即可正式生效。



目前，消息傳出卡塔爾已派出技術人員協助塔利班恢復喀布爾機場的運作，如果上述報道屬實，土耳其確有可能在短期內承認塔利班政權。

這樣的協議對於當下的締約雙方來說是一種性價比最高的雙贏模式，就塔利班來說，這是其再度掌權之後收穫的首份外部認可，並將為之後可能出現的「國際承認」多米諾骨牌效應打開希望之窗。

就土耳其而言，自身在此前的阿富汗亂局中僅以北約盟國身份派軍進入喀布爾機場協助聯軍撤離，其表現在幾大外部強權裏至多隻是差強人意的級別。現在僅以承認塔利班政權為條件，以圖獲得喀布爾機場的營運承包資格並安置其安全人員，從而為在後續的阿富汗重建進程中爭取高位佔得先機。

與此同時，以中美俄歐為代表的其他強權在是否承認塔利班的問題上依然表態謹慎。

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8月29日，正在伊拉克參加地區安全峰會的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）公開表示「巴黎方面正在同英德一道，與塔利班積極協商有關在喀布爾設立安全區，以便更為順利地推進三國撤僑工作的問題」。但在承認塔利班政權的問題上並未鬆口，稱「只有在塔利班能夠踐行尊重人權之承諾的前提下，我們（英法德）會考慮承認其政權合法性的問題」。

無獨有偶，雖然一貫與塔利班積怨甚深的美國也在低調謀求與前者的和解，但與馬克龍類似，作為美國國務卿的布林肯（Antony Blinken）在承認塔利班政權合法性的問題上同樣給出了十分苛刻的前提條件。與此同時，中俄近來也始終保持與塔利班積極接觸協商的姿態，但在承認政權合法性的問題上維持高度謹慎態度。

乍看之下，塔利班的國際承認之路不應如此艱難。畢竟，塔利班手裏握着各路強權都需要忌憚的籌碼——即頗為緊迫的撤僑問題。這點即便是在撤僑行動中佔據絕對優勢的美國也不例外，在8月31日凌晨正式完成撤軍行動之後，白宮方面仍然聲稱約有百名美國人因為種種原因仍然滯留在阿富汗。

不過對於土耳其而言，其最為憂心的是阿富汗難民潮。

近年來，埃爾多安當局出於「文化統戰」的需要接收了大量來自伊斯蘭世界的難民。目前，已經總計接收了來自敍利亞的370萬戰爭難民以及來自阿富汗的約30萬普通難民。

其規模已經明顯超過了土耳其綜合國力所能承受的上限，因此，安卡拉方面對此番因阿富汗再度變天可能帶來的新難民潮極為警惕。在這種情形下，與掌握難民閥門控制權的塔利班達成互惠交易也在情理之中。

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與土耳其相比，以美英法德為代表的其他北約盟國就沒有如此迫切的「難民拒止」需求。迄今為止，絕大多數歐美國家只允許此前曾經為其駐阿機構服務過的阿富汗公民前來特定對象國進行「政治避難」。這樣高度選擇性的「庇護難民」，與可能遭受無差別難民潮衝擊的土耳其相比完全不在同一量級之上。

其次，則涉及到圍繞「人權」議題的敏感性問題。在歐美主流輿論場上，「人權」問題觸及到高度敏感的「普世價值」紅線。由於塔利班長期以來在這一問題上「劣跡斑斑」的輿論形象，使得多數歐美執政當局很難完全撇開輿論壓力與塔利班媾和。

再者，則涉及到特殊安全關切與歷史積怨問題。這一點在土耳其與中俄的對比上尤為明顯，比之於與塔利班沒有直接歷史糾葛或現實利益矛盾的土耳其，中俄兩國與塔利班之間都有着不少剪不斷理還亂的宿怨糾葛。

就中國來說，塔利班與東突（東伊運）之間糾纏不清的勾連最令北京方面頭疼。對俄羅斯而言，塔利班此前與車臣分離主義勢力的過從甚密以及當下與一些中亞極端勢力曖昧不清的聯繫都令普京當局如鯁在喉。

更為令人擔憂的是，鑑於阿富汗長期以來在全球聖戰網絡中的轉接樞紐地位，即便塔利班現任領導層在主觀層面有着全面扭轉組織定位的堅定意志，就客觀層面來說，塔利班要徹底切斷與其他聖戰組織的勾連也絕非易事。

綜上所述不難看出，土耳其的率先認可確實為塔利班的國際承認之路打開了積極局面，但要真正實現塔利班領導層期許的「華麗轉身」尚需塔利班自身堅持不懈地做出令國際社會信服的轉型努力。