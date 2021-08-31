聯合國安理會決阿富汗問題　中國為何投了棄權票而不是否決票？

聯合國安理會8月30日通過了一項阿富汗問題決議，呼籲塔利班為希望離開阿富汗的人提供安全通道，允許人道主義者進入該國，並維護人權，包括婦女和兒童的人權。



該決議是美國、英國、法國一起提出的，決議進一步要求不要將阿富汗用作恐怖主義的庇護所。安理會15個成員有13個投贊成票，中國和俄羅斯投了棄權票。

2021年8月30日，聯合國安理會以13票贊成，0票反對，2票棄權的結果，通過了一項關於阿富汗問題的決議草案，中國和俄羅斯投了棄權票。（視覺中國）

中國常駐聯合國副代表耿爽說，有關國家於上周五傍晚分發了決議草案，要求周一就要採取行動。中方對通過決議的必要性、緊迫性和草案內容的平衡性都有巨大疑問，「我們的修改意見沒有得到充分採納」。



俄羅斯常駐聯合國代表內本西亞（Vassily Nebenzia）稱，俄羅斯被迫棄權，因為某些「原則性關切」沒有反映在周五分發的草案文本中。 從中俄代表的表態看，他們對該決議並不滿意。



在決議表決之前8月29日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致電中國外長王毅，就安理會表決進行溝通，王毅當時對美國的主張亦並不完全贊同。



以往在敍利亞等問題上，中俄曾多次在表決中投反對票。但此次中俄為什麼投下的是棄權票而不是反對票？

當地時間2021年8月31日，美國宣佈完成阿富汗撤軍，塔利班成員進駐機場巡邏，並檢查美軍撤離後留下的設備。（人民視覺）

沒必要站在西方對立面

8月31日是美軍撤離阿富汗的最後期限，鑑於目前的混亂局面，全面撤離是不可能完成的任務。



德國外交部長馬斯（Heiko Maas）8月24日前後承認，德國無法在8月31日之前撤離所有德國公民，「在這次軍事撤離行動的剩餘時間裏，我們不可能帶所有人都離開阿富汗。」歐盟外交政策首席代表博雷利（Josep Borrell ）表示，華盛頓當局希望在31日前完成撤離工作，不到十天時間，從人數推算，就是不可能的。他還抱怨，美軍阻礙曾為歐盟工作的阿富汗人進入機場。在美國決定8月31日從阿富汗撤軍後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）8月24日表示，加拿大準備將其軍事人員留在阿富汗。「只要條件允許，加拿大的撤離航班就會繼續。」



美國8月30日宣佈完成從阿富汗撤軍，而事實上目前仍有數百名想要撤離的美國人滯留在阿富汗。法國8月27日宣佈結束阿富汗人員撤離行動。但自8月15日以後，僅僅從阿富汗疏散了近3,000人，包括2,600多名阿富汗公民。西班牙、丹麥、比利時、波蘭此前數日紛紛宣佈完成從阿富汗撤離行動，不過此前為他們工作過的阿富汗人能夠撤離出去的是少數。



要求繼續可以撤離是大部分西方國家的訴求。美英法提出該決議的目的是確保過了撤離期限後還能夠有序進行撤離。



各國的撤離困境是美國倉皇撤離帶來的，本身是美國和盟友之間的矛盾。現在英法也同意訴諸聯合國解決該問題，是不得已之下尋求解決自身困境的做法。如果中國或者俄羅斯投下反對票，那麼則是站在了英法等不少國家的對立面。有撤離訴求的大部分國家都不會同意。



鑑於塔利班日前已向百國保證，在美軍8月31日完成撤離行動後，外國人和持有外國旅行文件的阿富汗人也能離境。中國和俄羅斯否決該決議的意義並不是很大。



中國完全沒有必要因為阿富汗問題成為大多數國家的公敵。此時棄權是表達不滿，而非干涉行動。中國本身並沒有阻止他國撤離的意思。

2021年8月22日，喀布爾機場外聚集大批阿富汗民眾，他們大多數人不能進入機場，沒有被美國和盟友帶走。（新華社）

撤離只是亂局的小節點

中國棄權的同時，談到了對阿富汗局勢的立場，是公開表達不滿，為後續的阿富汗問題博弈奠定了基調。



未來圍繞阿富汗局勢的博弈點有三點，是否承認塔利班政權，是否應該制裁阿富汗並凍結阿富汗海外資產，如何繼續反恐。



中國駐聯合國副代表耿爽表示，有關國家應該為自己過去20年的所作所為負責，兑現對阿富汗和平重建的承諾，不能一邊聲稱關心阿富汗人民福祉，一邊卻實施單邊制裁；不能一邊聲稱支持阿富汗加快經濟社會發展，一邊卻扣押凍結阿富汗海外資產；更不能在阿製造巨大災難後一走了之，卻把責任推給阿鄰國和安理會。



他說：外國部隊過去20年在阿富汗的所作所為，包括美國、澳洲軍隊濫殺平民的刑責，絕不能一筆勾銷，必須繼續予以追究。 各國應根據國際法和安理會決議，堅決打擊「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」等國際恐怖勢力，堅決防止其在阿富汗聚集作亂。在反恐問題上絕不能奉行雙重標準，也不能採取選擇性作法。

在筆者看來，英美等國凍結阿富汗資產，對阿富汗實施制裁，是為了撤離之後繼續干涉阿富汗內政，謀求影響力。



塔利班建政後為了穩定局勢，糧食供應、貨幣穩定等等都需要資金支持。阿富汗的亂局不可避免將波及鄰國。這也是為什麼中國認為要注意凍結阿富汗金融資產帶來的負面影響的原因。



不只是要呼籲塔利班繼續尊重婦女兒童的人權，追究美國的人權舊賬是站在道德高地對美國的譴責，中國不會放棄這一點，是對美鬥爭長期化的需要。



持續反恐、打擊東突事關中國的國家安全利益。在布林肯和王毅的兩次通話中，中國兩次提到這一點。未來這也必將是中國持續鬥爭的點。



在此次決議中，中國的這些立場和訴求的體現不足，但是中方說了出來。美英法謀求的撤離只是目前亂局的一個小節，未來鬥爭焦點必然會轉移到上述關鍵問題上。因此此次安理會決議不否決不代表認同，更不代表會繼續縱容。