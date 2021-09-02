拜登堅定辯護阿富汗撤軍　「世界警察」正式退役

最近的民調顯示，約54%的美國成年人支持美國撤軍阿富汗，42%認為撤軍是錯誤決定，而69%的受訪者認為，美國基本上未能實現其在阿富汗的目標。此外，約26%的受訪者認為，拜登政府在「處理阿富汗局勢」方面表現「出色」或「良好」；29%的人說，拜登政府的表現「還行」，42%則認為拜登政府表現糟糕。



阿富汗時間8月31日凌晨零時前一分鐘，最後一架美軍運輸機從喀布爾機場起飛，標誌着美國完成了阿富汗的撤軍行動，同時宣告美國在阿富汗20年戰爭的正式結束。過去兩周，美國與其盟友從喀布爾撤離了超過123,000人。

8月31日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮國宴廳，就美國不再延長駐軍阿富汗的決定向全國發表電視演說。拜登稱美國必須在撤軍與繼續戰鬥之間做出選擇，他為美國撤軍阿富汗的決定負責，並指撤軍行動取得「非凡成功」，除了美國，沒有任何國家能夠辦得到。

2021年8月31日，美國總統拜登在華盛頓白宮國宴廳談論阿富汗戰爭的結束。(美聯社）

特朗普：拜登欠美國人和世界一個道歉

對於拜登的撤軍說辭，連日來拿阿富汗撤軍問題抨擊拜登政府的美國前總統特朗普（Donald Trump）則火力全開，他批評拜登政府連從一個國家撤出都處理不好，「美國被羞辱了，拜登欠美國人和世界一個道歉。」特朗普還稱，美國應該向塔利班討回留在阿富汗的大批美軍裝備，若塔利班拒絕，就應該毫不含糊地以武力回應。

當然，拜登也沒有說特朗普什麼好話，他將阿富汗軍事失敗部分甩鍋給特朗普。在演講中，拜登特別強調，去年在特朗普居中斡旋下，阿富汗政府釋放了5,000名囚犯，其中包括塔利班的一些高級戰鬥人員，而這些人剛在阿富汗取得控制權。

拜登的許多盟友認為，美國退出了一場無法獲勝且不再符合國家利益的戰爭是正確的決定，即便如此，他們也承認拜登在執行撤軍時犯了一系列重大錯誤。一個多月前，拜登總統還信誓旦旦告訴國民：「塔利班全面統治並控制整個國家的可能性極小。無論如何，你都不會看到有人從美國駐阿富汗大使館的屋頂上撤離。」

對於撤軍行動，拜登收到個了國內外大量的批評。英國前首相貝理雅（Tony Blair）撰寫長文，譴責美國撤軍思維「弱智」，而美國共和黨不少大佬指責拜登主導了一次可恥的撤軍，並呼籲國會調查拜登的撤軍方式。

《華盛頓郵報》評論指出，美國沒有擊敗塔利班，也沒有在阿富汗創建正常運作的民主體制，未能阻止伊斯蘭極端主義傳播，甚至無法按照自己的方式撤出。種種舉動重創美國威信，往後可能很少有人會認真看待拜登政府宣稱要促進人權、捍衛民主的說法。

半數以上美國人支持拜登撤軍阿富汗

對於拜登的撤軍決定，美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）最近的調查顯示，約54%的美國成年人支持美國撤軍阿富汗，42%認為撤軍是錯誤決定，而69%的受訪者認為，美國基本上未能實現其在阿富汗的目標。此外，約26%的受訪者認為，拜登政府在「處理阿富汗局勢」方面表現「出色」或「良好」；29%的人說，拜登政府的表現「還行」，42%則認為拜登政府表現糟糕。

其實，在阿富汗戰爭剛開始的時候，經歷了「9·11」恐襲的美國人絕大多數表示支持。但隨着時間推移，實施干預以增強美國國家安全的理由，已不再像「9·11」期間那樣觸動民眾的神經，美國人對阿富汗戰爭的態度發生了變化。到2011年阿富汗戰爭10周年時，美國的民意已經發生扭轉，特別是在拉登於當年5月被美軍擊斃後，越來越多的人認為美軍已經沒有理由留在阿富汗。拉登死後一個月，《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）聯合發布的民調顯示，54%的美國人認為阿富汗戰爭不值得。1年後，這個數字變為66%。

而最近的系列民調都顯示，美國大部分民眾支持從阿富汗撤軍。美國芝加哥調查委員會（Chicago Council Survey）7月26日的民調顯示，70%的美國人支持拜登從阿富汗撤出所有美軍，其中77%的民主黨人，73%的獨立人士和56%的共和黨人希望撤離。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和民調機構YouGov在8月18日到20日的一項調查顯示，63%的美國人支持從阿富汗撤軍，雖然44%的人認為美國從阿富汗撤軍的進展非常糟糕。美國全國廣播公司（NBC）在8月14日至17日進行的一項民意調查也顯示，61%的美國人認為繼續阿富汗戰爭不值得，與2014年美軍宣布結束在阿富汗的重大戰鬥任務時的民調結果幾乎相同。

拜登的聲明所傳達的訊息，也與美國在21世紀初大肆宣揚的說法截然不同。彼時，美國前總統小布殊（George W. Bush）高調宣布，「結束我們這個世界上的暴政，已經成為了我們這個時代的呼喚」。

在經歷了伊拉克戰爭和在阿富汗遭遇慘敗之後，美國似乎已經對在境外建立民主國家失去了興趣。顯然，美國決策者低估了制止國內衝突的困難，也忽視了戰後國家建設中面臨的巨大挑戰。阿富汗撤軍是美國霸權減弱的又一個跡象，也被一些政治分析家視為「世界警察的正式退役」。