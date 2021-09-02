拜登美化美軍潰逃　精英仍拒反思戰略錯誤

美國總統拜登8月31日關於美軍撤離阿富汗發表講話，宣布美軍撤離行動取得「非凡的成功」（extraordinary success），撤軍也是為了應對世界的新變化，包括和中國的激烈競爭和俄羅斯的多方面挑戰。整個演講中，拜登對美軍撤離行動開始以來的決策失誤隻字未提，他也拒絕認錯，拒絕就美國戰爭所犯下的罪行道歉。



拜登不但不認錯、不道歉，反而將這場恥辱的撤退或者外交上的大潰敗包裝為美國的成功，並且滿口道義地要求塔利班方面堅守承諾，保障離境通道的安全，而且繼續宣稱將人權置於（對阿）外交的中心位置。而對於20年戰爭給阿富汗人民留下的創傷，接下來的阿富汗重建，拜登沒有絲毫着墨。對於自己撤軍決策上的失誤，拜登也想方設法推卸責任，自圓其說。

比如，對於有人質疑他為何不早一點、快一點、更加有序地開展撤離行動，拜登說自己對自己的決策負責，但對這種批評「禮貌地反對」（respectfully disagree），稱如果在六七月撤離，也免不了大量人員湧向機場，導致對阿富汗（加尼）政府的信心崩潰，免不了危險困境。

而事實上，這裏的重點不是撤離時間表的問題，而是拜登政府撤軍策略的失誤，包括無視情報警告、錯估阿富汗安全部隊、低估塔利班武裝能力等等。就連在阿富汗究竟需要多少人待撤離，美國駐阿大使館、美國國務院也無準確數據。拜登國安團隊毫無準備，完全是為了撤軍而撤軍，缺乏靈活策略和戰略指引。

尤其在提到美軍時，拜登更是要向美國人民宣揚一番自豪感，認為世界上也只有美軍有能力和意願開展如此大規模的空運撤離行動，這是美軍勇氣、無私和專業技能的體現。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在自己的一份聲明中也基本上複製了拜登的用詞，稱此次撤離行動也是「歷史性的」，世界上還沒有其他軍隊能夠在如此短時間裏完成這樣的撤離，這證明了美軍以及盟友的能力和勇氣。

明明是逃跑得快，撤離得緊迫，卻被拜登團隊說得如此冠冕堂皇。

2021年8月31日，美國總統拜登在白宮國宴廳發表演講，為阿富汗戰爭結束辯護。（AP）

而且，這真是美軍的成功或勇氣體現嗎？根據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體的報道，美軍能夠平安撤離離不開塔利班的配合，也就是美軍和塔利班達成的幕後協議。塔利班方面答應在機場設置秘密入口，協助美軍撤離行動。美軍官員說，和塔利班方面的「安排」開展得很漂亮（worked beautifully）。

這就是所謂的美軍無可匹敵。沒有幕後和塔利班的秘密協議，美軍真能安全開展撤離行動？

在民調跌至45%的情況下，拜登這次演講就是說給美國國內聽的，也就是用最為光鮮的話語包裝自己決策上的失誤，並且重複幾句迎合選民的選舉語言：拒絕延續一場不再符合美國人民重大國家利益的戰爭；拒絕將新一代美國兒女送往很久以前就該結束的戰場。

所以，他的這場演講仍然處處體現美國第一。只有處處體現美國第一，才能更好地應對來自共和黨方面的批評。

隨着明年中期選舉的到來，共和黨領導層也有意借阿富汗議題對拜登政府進行發難。雙方在阿富汗問題上分歧，仍會撕裂黨爭。比如，拜登說撤軍是為了應對全方位挑戰，包括中俄。而共和黨則說拜登式的撤軍反而讓中俄在阿富汗的影響力增加。

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戰爭結束了，美軍離開了，但阿富汗仍會干擾拜登的內政外交議程。美國國內外圍繞這場戰爭以及阿富汗未來的議論也會持續。但可惜的是，從拜登這場演講以及和共和黨的爭論來看，美國的政治精英還是沒有對阿富汗戰爭進行認真反思，即便他們有反思也是說要注重國內建設，認為這樣符合美國的國家利益。也就是說，將來為了維護美國的國家利益，美國是不是依然會派軍隊入侵其他國家呢？

比如，美軍離開後，對於阿富汗境內的恐怖分子，美國如何應對？按照右翼的主張，難免繼續派兵。按照左翼的主張，似乎無人機就可以應對這一威脅。拜登8月31日再次提到會打擊恐怖主義。這就意味着美軍以打擊恐怖主義為名的軍事行動，仍有可能造成平民傷亡。上周末拜登下令空襲就導致了阿富汗家庭兒童的死亡。

美國沒有反省戰爭罪行，就不會反省這種無人機罪行，更不會反省自身的問題。拜登演講的前一天，聯合國安理會通過的阿富汗問題決議，中俄投了棄權票，原因之一就是美國拒絕接受將東突恐怖組織的內容加入其中。這說明美國在反恐問題上仍然存在雙重標準，無法秉持客觀立場。這種認識不得以修正，美國以反恐為名開展的軍事行動或發動的戰爭就不可能獲得廣泛支持，也不可能成功。