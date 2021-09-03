菅義偉選前替換「恩人」二階　是逼宮抑或合謀？

日本自民黨總裁選舉將於本月底舉行，人氣低迷的首相菅義偉面對黨內有力挑戰，各大派閥中只有總幹事長二階俊博率領的第五大派閥明確力挺他。正當觀察者密切關注其他派閥意向時，菅義偉日前突然宣布將在9月6日重組內閣和黨內人事，暗示將替換因掌權太久觸發黨內反對聲浪的二階，引發黨內大地震。

這究竟是菅義偉為自保棄「恩人」於不顧，還是老謀深算的二階的另一出政治計謀？



菅義偉「背信棄義」？

若將鎂光燈放在菅義偉身上的話，眼下上演的情節似乎是典型的「背信棄義」。二階是去年自民黨總裁競選中最先表態支持菅義偉的。自民黨前首相森喜朗甚至透露原本安倍晉三本打算支持的是與其關係甚篤的岸田文雄，但因二階率先押寶菅義偉後黨內氣氛向之傾斜，也隨之改變決定。

從這個角度來說二階可謂是菅義偉上位的最大功臣。此外，二階也在菅義偉人氣不斷下跌之時一直公開力挺其連任，相比起安倍5月出聲支持過再無明確表態、以及黨內第二大派閥首領麻生太郎的沉默，二階可謂不遺餘力為菅義偉背書。

如今，菅義偉深感危機四伏，其力挺的親信8月下旬在其家鄉橫濱市長選舉慘敗之後，自民黨內越發擔心眾議院選舉同樣結局慘淡，換帥討論越發響亮。此時，去年總裁競選時屈居第二的岸田文雄趁勢發動攻擊，8月28日提出黨內高層「一年一屆，最多三屆」的改革公約，該公約可謂一箭雙雕，既能將矛頭直指在幹事長大位上坐了五年之久的二階，從而迎合與二階素有齟齬的安倍和麻生——兩人手握自民黨前兩大派閥，是總裁選舉的決定性力量；也能籠絡那些對二階優待本派閥成員深感不滿、在「老人政治」下難以出頭的中生代議員。

日本自民黨內第四大派閥首腦岸田文雄是此次菅義偉的主要挑戰者。（路透社）

對此，二階8月30日直指岸田的改革方案「無禮」，稱「不是岸田說什麼，我們就要做什麼」。正當觀察者認為這是一場「岸田vs菅義偉和二階」的戰役之時，當天隨後菅義偉就與二階密談，表達改組人事的想法，希望通過刷新面貌、擾亂岸田計劃、乃至鞏固安倍和麻生支持以拯救選舉。而雖說新的具體人事安排要到9月6日出爐，但據報道總幹事辦公室已開始清理，二階落台已成定局。

二階政治手腕不容低估

但是，考慮到二階在政壇沉浮逾40年、在自民黨派系亂鬥中仍能守住總幹事一職五年之久，打破了此前傳奇政治家客田中角榮的紀錄，可見其手腕高超。那麼這會不會是老狐狸二階早已策劃好的計謀，從而阻止與他多年摩擦不斷的岸田上位？

據報道，自2016年起，岸田派就因不滿二階派的擴張路線（包括吸納叛黨成員回流等）而屢屢爆發口角，2017年黨內人事改組時、對總幹事一職躍躍欲試的岸田也因二階穩坐職位而未能如願，兩派開啟在同一選區派遣本派閥議員爭奪席位的暗戰。在去年總裁選舉過後，於安倍期間前後擔任外務相和黨內政調會長（該職位與總幹事、總務長並稱「黨三役」）的岸田，在人事安排中備受冷落，就據悉是有二階的干涉。

因此，二階清楚一旦岸田當選自民黨總裁，他整個派閥也會被打入冷宮，雖然他本人雄厚的政經人脈難以撼動，但對整個派閥發展相當不利，也或會阻礙其尋找強力接班人的安排。從這個角度來說，二階此次退讓也可能是其政治布局，畢竟阻斷岸田上位是當前第一要務。對於被日媒形容為「永田町（首相府邸所在地）上演的政治劇，幕幕背後都有其身影」的二階來說，如今上演的或許只是他導演的一出新劇目。

二階政經關係雄厚，與旅遊業等商業團體交往過密，也被視為是自民黨中的「親中派」，曾多次為中美關係創造友好對話窗口，圖為2019年4月二階在北京人民大會堂與中國國家主席習近平握手。（Getty）

從候選人名單一窺端倪

事情真相究竟如何，或許我們可以從透露出來的繼任人人選風聲中揣測一番。目前，日媒頻繁提起的候選人集中在人氣最高的行政改革相河野太郎，黨內未來之星環境相小泉進次郎，以及屢被安倍打壓、黨內勢力渙散但民間支持度頗高的石破茂三人身上。與二階關係較好、有望成為日本第一位女首相的野田聖子，和安倍親信文部科學省大臣荻田生光一，也被時有提起。

在這幾人中，河野和小泉雖然分屬麻生派和無派閥，但普遍被認為是「隱形菅派」（三人眾議院選區同屬神奈縣，河野與菅義偉還是同年當選，關係頗為親厚），同時又與安倍、麻生和二階都相對而言距離較遠。其中河野因較為特立獨行，為麻生所忌憚，同時也與二階屢生摩擦，據報二階就曾因菅義偉賦予其疫苗接種重任感到不滿。如果菅義偉在兩人中做選擇，應主要是考慮利用兩位高人氣盟友提高自身吸引力。

河野太郎是日本人氣最高的首相候選人，但由於被認為是「隱形菅派」，此次可能不會參選。（美聯社）

如果是石破茂繼任，局面就會十分微妙。石破茂是安倍黨內死敵，曾多次競爭自民黨幹事，但因黨內勢力薄弱，現在連跨越總裁選舉門檻的20張議員推薦票也難以湊齊，即使在普通黨員中深受歡迎也無法出頭。而二階就一直對石破比較和顏悅色，在去年總裁選舉支持菅義偉之前，也曾讚石破為「最有前途的明星之一」云云，今年7月還在石破派聚會時表示「我們需要團結」。如果菅義偉大膽啟用石破茂，那麼便可能是二階布局、押寶對方帶來的黨員票收益，但屆時如何向安倍交代就成了另一樁大難題。

此外，若是野田聖子接棒的話，那麼自然是有二階背後助力。如果是荻田生光一、甚至是與二階有諸多積怨的麻生派高層甘利明接任的話，那麼就可以解讀為菅義偉向安倍和麻生派的強力討好信號。

因此，9月6日的人事改組到底結果如何，可以大致看出菅義偉的選舉策略以及自民黨內複雜關係動態。不過，無論如何試圖還原自民黨內部情況，觀察者總會因日本「密室政治」的特點而很難摸清細節，從而影響判斷。同時，日本大派閥當政的特點，也決定了無論是菅義偉留任，還是岸田終圓首相夢，都也對日本未來政策走向沒有實質影響，只有權力鬥爭失敗的個人得失。