習拜第一回合較量　北京取得階段性成果

中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）近日進行了美國政府換屆以來的第二次通話。此次通話是半年多來中美政要間進行的唯一一次看不出多少火藥味的對話。



中美官方發布的通稿中，看不到美方就新疆、西藏、香港等問題表達關切，也看不出中方交涉人權等敏感問題。



美國媒體引述美國政府的一位高級官員的話稱，對話的語氣顯得「熟悉」而又「坦率」。法新社報道引述一位美國政府高級官員的話表示，兩位領導人花了一些時間談論過去的共同經歷，語氣是 「尊重和坦誠的」，沒有 「說教」。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）亦稱，這次美中領袖通話的氣氛尊重和誠懇，並沒有說教或居高臨下的情況。



坦率、尊重、沒有居高臨下的說教，為什麼會出現如此和諧迥然以往的氛圍？

中美3月的阿拉斯加對話會上，中國外交領域的高級官員楊潔篪激烈批駁美國沒有資格從實力的地位出發同中國談話，中國人不吃這一套。



中國外長王毅近來在不同場合向美國提出了合作的前提條件。王毅8月16日同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話時說，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。國際交往中從來不存在這種邏輯。



8月29日王毅對布林肯說，中方將根據美國的對華態度考慮如何同美方進行接觸。就在前不久白宮氣候特使克里（John Kerry）第二次訪華時，王毅9月1日直接提出中美氣變合作不可能脱離中美關係的大環境。



此前7月下旬美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪華，中國外交部副部長謝鋒7月26日與其會晤時，也提到「美方不能一方面打壓遏制中國，另一方面又指望中方在熱點問題上給予無條件合作」。謝鋒還向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單共16項，另一份是中方關切的重點個案清單共10項。王毅當時同舍曼會晤時提出了中方的三大底線。



為什麼中美在經歷爭吵之後迎來了良性的溝通？中方將中美關係至於氣候等一系列合作之前，並且提出三大底線兩大清單，本身即是在提條件。



現在是美國接受了和中方的條件嗎？是美國開始不再從實力地位出發和中國談話？到底發生了什麼？

9月1日，中國外長王毅應約視頻會見正在天津進行中美氣候變化磋商的美國總統氣候問題特使克里。（中國外交部網站）

無論是基於共和黨的壓力還是基於對華策略，強硬都會是拜登政府的首選。一開始拜登需要證實美式強硬還能獲得多少優勢。中方強硬以對，全面抗衡的態勢是美國沒有料到的。當拜登政府提出中美關係在應該的時候是競爭性的，在可能的時候是合作性的，在必須的時候是對抗性的時，本身說明美國還是需要合作的。中美都非常清楚雙方有合作的需要。正如對抗是必不可少第一部分，合作也是難以或缺的一部分。



中方目前提出的種種條件，是提醒美方要坦誠看待雙方的合作，承認合作的必要性。不要無限擴大雙方對抗的基本面。合作不是權宜之計，而是剛性需求。如果中方拒不配合，美國也很難從合作中攫取紅利。



當美國將合作作為權宜之計時，中方則將合作當成了撥動對抗的籌碼。中方頻頻提條件，將合作置於中美關係之前，不是政治化的操作，也不是惡意的捆綁，而是告訴美國——沒有無條件的合作。美國不可能隨心所欲將競爭、合作、對抗區分開來。

中國非常清楚中美關係未來會面臨何種困境。如何擴大合作的佔比，如何縮小對抗的成分才是關鍵。中方的用意是用合作來撥動對抗。美國的軟肋是合作，美國不能忽視這一訴求。



習拜和諧對話，這是尊重平等的開始，是北京第一回合鬥爭取得的成果。



如果能夠用表面上的好好說話來換取中方的配合，拜登政府也樂於更加靈活。美國會有限度地承認中方的大國地位，給中方以尊重。特朗普政府出台的一系列並不聰明的大張旗鼓的制華措施，也就是中方對美國提出一些清單內容，很有可能被拜登政府拋棄，這可能會贏得中方的好感。



但長遠來看，美國很難克制對抗的衝動。北京不可能指望美國完全放棄對抗中國的戰略意圖。拜登政府如何制定更加切中要害的抗華舉措，是需要加以注意的。