習拜第二次通電　美對華外交路線遇瓶頸

撰文：評論編輯室
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本周五（10日），中美公布兩國元首進行電話通話。近月雙方關係幾乎陷入完全僵局，雖然美國多次試圖接受中方高層，但都沒有獲得多大效果，像是7月底副國務卿舍曼（Wendy Sherman）以及今月初氣候特使克里（John Kerry）兩次訪華行程，結果美方代表皆碰着一鼻灰。就在這個時候，美國總統拜登卻主動致電國家主席習近平,不可謂不令人感到意外。

其實在這一通電話之前，中國已經對美方接觸給出了清晰回應，中國不同意美國拜登政府所謂「能合作的地方合作，該競爭的地方競爭，要對抗的地方會對抗」的接觸原則。中國不會接受美方在對自己有利時便合作，無利時便隨意打壓中國的取態。在舍曼訪華時，外交部甚至列出了清單要求美方糾正錯誤。

拜登對華戰略已到瓶頸

處於此種背景之下，拜登主動打出這通電話，正好反映了其對華戰略可能已經到達瓶頸，即使繼續下去亦難以帶來更多的進展。美媒分析指出，拜登致電習近平是想在官員接觸未帶來任何進展的情況下，嘗試一下元首通話會否帶來改變。不過，中方態度早已表明，習近平不可能因為拜登主動來電便改變。

美國氣候特使克里與中國外長王毅舉行視像會議。

由此觀之，拜登現時對華外交戰略恐怕無甚前路可行，因為中方絕對不會接受。拜登如果仍然堅持原有對華戰略的話，雙方對話可能就會關閉，演變成更深層角力。如果這是美國所追求的，中國無疑已經準備好應戰，就如習近平早前強調要「丟掉幻想、勇於鬥爭」。只是從拜登最終仍然選擇致電習近平的現實看，他就算不願全盤接受中方開出的條件，也至少要準備改變一部分現時美國的對華態度，否則打這通電話並沒有任何意義。

美國得放下價值觀外交

現實上，從美方通稿上看，美方這次也有意地避談一些中國早就列在清單上的問題。例如在1月時雙方通話時美方通稿尚有提及新疆及香港等問題，但這次只籠統地寫成「彼此利益、價值及觀點不同的話題」，也反映了美方這次不得不放下姿態。不過，儘管美國放輕了口氣，但中美的關係在未來到底能否有實際改善，最為關鍵的仍然是美國是否能尊重中方所開出的底線。

而從中方角度來看，中國從來就未有否定兩國是競爭對手。不過中方認為競爭是以不斷自我改良來作比併，而不是搞小圈子圍堵或以價值觀作為藉口攻擊他人。因此美方絕對可以強調自己改善的競爭關係。例如美國拜登政府推出基建計劃與中國競爭，甚至乎提出要在民主國家間聯合推出民主國家版本的「一帶一路」等競爭方式，中國也沒有反對。

此外，中國一直強調美方必須尊重中國所關切的問題，以及平等對待中國。美國如果要改變中美之間的問題，強調同樣自己有自己的價值觀，但卻不應將此「武器化」作為一種圍堵中國的題材，因為雙方的價值觀差異並無底之分。只要美國能放得下改變中國的幻想，平等看待中國，兩者關係自然能有改善。

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