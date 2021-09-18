澳英美聯盟｜對華政策接連失誤　澳洲進一步綁定美國

美英瞞着歐盟，和澳洲達成澳英美聯盟（AUKUS）安全協議，以幫助澳洲部署核動力潛艇，強化印太地區的安全存在。這意味着澳洲打破了過去在中美間保持微妙平衡的狀態，在政治和軍事安全上徹底選邊站，靠向美國。由此看來，中澳關係短期內很難得到改善。



三年前，現任總理莫里森（Scott Morrison）上台時曾明確表示，澳洲不必要在中美之間做出選擇，完全可以與最大貿易伙伴中國保持密切交往，同時和美國這一安全盟友開展合作。和英美締結新的安全同盟，澳洲徹底改變了對華策略。

這種誤判源自澳洲兩屆政府的一系列的錯誤決策，其中最大的原因是受到美國的誘導，或者說美英各自不同盤算的誤導。

先說美國方面。特朗普（Donald Trump）右翼執政時，澳洲就出現了對華誤判，首次和北京關係僵化是2017年。當時的澳洲政府、時任總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）指控北京干涉澳洲內政。這某種程度上是受了當時特朗普右翼政客的影響。特朗普當時亦指控中國干涉美國中期選舉。事實證明，這都是右翼莫須有的指控，目的是為了騙取選票。

再一次澳洲的決策失誤就是跟着美國右翼勢力將新冠病毒溯源問題政治化，導致和北京的關係持續惡化。拜登政府在情報機構公布調查結果後，不再過度將病毒溯源問題政治化，目的就是為了鋪墊和中國國家主席習近平的會晤。但莫里森政府卻沒有迴旋空間，也沒有考慮糾正錯誤、修復和北京的關係。

英國不同。脱歐後，英國一直尋求自己的全球戰略，包括提出打造「全球不列顛」戰略。此次和美國向澳洲提供核潛艇技術，也是為了在脱歐後推進自己的野心。這是英國外交政策的一次轉變。這種轉變的直接目的不一定和中國直接對抗，而是和美國開展一次科技、軍工和經濟的全面整合，博取更多地緣政治利益。

所以，美國吸收澳洲進入美英「特殊關係」組合，更多還是考慮了跨太平洋關係的利益。和美英簽署了核潛艇協議，澳洲今後將更多依附於美國的安全保護。但這個人口僅有2,500萬，經濟體量和軍事實力都有限的國家，有了核潛艇之後，真能在印太地區實現自己的利益訴求嗎？

澳洲近來加大在太平洋地區展現軍事存在：

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澳洲經濟很大程度上依賴於中國，對華出口規模從2000年的36億美元增加到了2015年740億美元。澳洲在經濟上能夠度過難關，比如避免受到2009年全球金融危機更大的衝擊，很大程度上就是得益於中國市場。現如今，澳洲出於政治因素，或者美國的誘導，站在北京的對立面，勢必會影響自己的經貿利益。

在中美貿易戰期間，特朗普政府曾勒索中國加大進口美國商品的力度，北京後來的確巧妙調整策略，減少了對澳洲同類商品的進口。也就是說，在經濟利益面前，美國始終只顧自己的利益。所謂北京經貿打壓的指控，最後也顯得很無力。

澳洲在經貿上「得罪」北京、在安全上更加受制於美國，就和日本放棄主權獲取美軍保護一樣，是喪權辱國的事情。澳洲距離北京更近，距離華盛頓和倫敦都很遠，美國真的能夠兑現自己的安全承諾嗎？當然，澳洲選邊站最大的風險就是將來很有可能會被美國捲入中美可能的衝突。這是澳洲民眾最不希望看到的。

由於澳英美聯盟的潛艇合作使澳洲放棄了高達900億澳元與法國原有的潛艇計劃，而且各方事前溝通不足。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）指此為「背面插刀」，大怒之下更召回其駐美、駐澳大使。（AP）

在已經有五眼聯盟及雙邊軍事同盟等既定安全設計的情況下，美國又吸收澳洲，締造新的安全協議，關鍵不是因為彼此價值觀或文化相近，也不是因為專制與民主對立的問題，而是因為這本身就是一場中美之間的大國地緣政治博弈遊戲。

在這種大國遊戲中，經濟體量和人口規模較小的澳洲話語權有限，根本無法保障自己的利益。而且，拜登此次和澳洲締結新的安全同盟，也是為了服務於自己的同盟外交策略。從目前來看，這種外交策略並不奏效。這一點從美國此次拋棄法國以及美歐之間的裂痕就可以看出。