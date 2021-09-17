澳英美聯盟｜英學者警告：西方在打一場敗仗　不能阻止中國變重要

撰文：聶振宇
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美國、英國和澳洲宣布結成澳英美聯盟（AUKUS）後，英國劍橋大學高級研究員雅克（Martin Jacques）9月16日批評，指出西方需要與中國架起橋樑，而不是築起高牆。

「西方正在打一場敗仗。」雅克9月16日在Twitter上連發8條推文，批評美英澳組建新聯盟，他認為此舉不會改善關係，反而會使其惡化。「美國、英國和澳洲簽署的新軍事協定針對的是中國，這非但不會改善關係，反而會使關係惡化。它直接照搬了冷戰的劇本，但這遠不是實力的象徵，而是西方在東亞弱勢的表現」。

2021年9月15日，拜登與英國首相約翰遜和澳洲總理莫里森舉行視頻會議，宣佈組建新聯盟。（Reuters）

雅克逐個分析了美國、澳洲和英國在東亞的存在現狀。他稱「西方國家在打一場敗仗。在東亞，中國是迄今最重要的大國，以及將會在未來變得更重要。西方不能阻止它。西方遲早都要接受這個。與其建築高牆，西方需要中國架起橋樑。」

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在雅克看來，美英澳簽署的協定已在西方「五眼聯盟」中造成了「不和和分裂」。「我們有的是：美國、英國、澳洲，糟糕的三胞胎。沒有加拿大，沒有新西蘭，沒有法國，沒有歐洲，不斷趨弱的西方聯盟」。

9月15日，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布組成一個名為AUKUS的三邊安全聯盟，該聯盟成立後的第一個措施，就是美英將支持澳洲獲得核潛艇能力。

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