澳英美聯盟｜英學者警告：西方在打一場敗仗　不能阻止中國變重要

美國、英國和澳洲宣布結成澳英美聯盟（AUKUS）後，英國劍橋大學高級研究員雅克（Martin Jacques）9月16日批評，指出西方需要與中國架起橋樑，而不是築起高牆。



「西方正在打一場敗仗。」雅克9月16日在Twitter上連發8條推文，批評美英澳組建新聯盟，他認為此舉不會改善關係，反而會使其惡化。「美國、英國和澳洲簽署的新軍事協定針對的是中國，這非但不會改善關係，反而會使關係惡化。它直接照搬了冷戰的劇本，但這遠不是實力的象徵，而是西方在東亞弱勢的表現」。

2021年9月15日，拜登與英國首相約翰遜和澳洲總理莫里森舉行視頻會議，宣佈組建新聯盟。（Reuters）

雅克逐個分析了美國、澳洲和英國在東亞的存在現狀。他稱「西方國家在打一場敗仗。在東亞，中國是迄今最重要的大國，以及將會在未來變得更重要。西方不能阻止它。西方遲早都要接受這個。與其建築高牆，西方需要中國架起橋樑。」

7. The West is fighting a losing battle. China is by far the most important power in East Asia and will be even more so in the future. The West can't stop it. Sooner or later, the West will have to accept that. Instead of building walls, the West needs to build bridges with China — Martin Jacques (@martjacques) September 16, 2021

在雅克看來，美英澳簽署的協定已在西方「五眼聯盟」中造成了「不和和分裂」。「我們有的是：美國、英國、澳洲，糟糕的三胞胎。沒有加拿大，沒有新西蘭，沒有法國，沒有歐洲，不斷趨弱的西方聯盟」。

9月15日，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布組成一個名為AUKUS的三邊安全聯盟，該聯盟成立後的第一個措施，就是美英將支持澳洲獲得核潛艇能力。