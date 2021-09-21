埃爾多安赴聯合國大會　期改善長期停滯的土美關係

9月19日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）飛赴紐約出席即將召開的聯大峰會。據悉，埃爾多安此行的主要目的在於最大限度地修復陷入長期停滯的土美關係。



土美關係自特朗普（Donald Trump）時代後期因安卡拉方面堅持採購俄製S-400反導系統而陷入僵局，這種狀況自拜登（Joe Biden）履新以來並未得到有效緩解。更有甚者，在某種程度上，還因拜登內閣盛行的「建制派政治正確」氛圍而更趨緊張。

在拜登上台之初，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就公開表示因安卡拉方面在S-400引進問題上「毫無悔意」的表現，華府需要降級土耳其的盟友位次。

直到今年6月的北約峰會期間，土美關係方才顯現出些許改善曙光。彼時，埃爾多安在與美國總統拜登的雙邊會晤中向華府承諾，土方將為北約聯軍在阿富汗的撤軍行動提供保護與協助。

以此為契機，華府與安卡拉之間的停滯關係有了些許起色。美國國務卿布林肯在土美元首會晤之後的第一時間就適時向土耳其伸出橄欖枝稱「土耳其是北約體系內不可或缺的盟友，也是在阿富汗問題上非常重要的合作伙伴」。

在這種情形下，埃爾多安此番聯大之行，或將為土美關係的進一步改善提供更多契機。