孟晚舟獲釋回國　中美外交關係重啟邁出一步

9月24日，美國司法部與孟晚舟達成暫緩起訴協議，其中條件是要孟晚舟承認曾就華為伊朗業務誤導銀行。目前，孟晚舟已重獲離開加拿大返國的自由。只要在明年12月之前，孟晚舟繼續遵守協議的條件，美國當局此後將撤鋪對孟的指控。

此次孟晚舟能獲釋回國，既是中國對美加外交鬥爭的勝利，同時也代表了拜登（Joe Biden）政府相對於特朗普（Donald Trump）對華態度的微妙轉變。



過去幾年，孟晚舟事件一直是橫亙在中美之間的最主要問題之一，自加拿大政府按照美國要求做出扣押孟晚舟的行動後，各邊就圍繞此事展開了鬥智鬥勇的外交與政治博弈，孟晚舟事件也成為中國列入待解決的中美問題清單。

這一問題在特朗普時代幾乎毫無進展，但是進入拜登任期，隨着美國對華政策調整，事情開始出現轉機。種種跡象和消息顯示，在過去幾個月時間，中美加各方一直在為解決此事進行復雜而緊張的幕後談判博弈。

雖然中美之間仍然存在結構性矛盾，雙邊關係的緊張與衝突會繼續成為常態，美國仍然會在多領域針對中國崛起進行政策建構和打壓行動，但是拜登政府還是展現了和特朗普政府的不同，決定撤回對孟晚舟的引渡請求，使中美沿着重啟方向邁出了關鍵一步。

對於美國的決定，中國方面也釋出了善意。根據加拿大總理杜魯多的說法，在孟晚舟被捕後在中國被拘的兩位加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor），現已獲得釋放，並已登機飛返加拿大。

雖然孟案和這兩個位加拿大公民的案件都有一定的司法基礎，但到底是中、美，以及被拉下水的加拿大之間的外交政治事件。此刻，拖延數年，造成雙方涉事者吃了不少苦頭之後，事件得到和睦的解決，終究也是好事。

而在加拿大的角度來看，孟晚舟雖然是被加拿大拘捕，但是美國才是幕後主使，加拿大也是無奈為之，這幾年夾在中美之間可沒少受苦頭，讓中加關係不明不白地受到重大打擊。此孟獲釋放的契機，也為中加重修友好提供了合適的土壤。

不過，在美國地緣戰略壓制中國的手段接踵而來之際，中美外交關係的重啟雖說因孟案發展而邁出重要一步，可是這一步依然是象徵性意義大於實際。