唐永紅：不能對普京「中國不需動武」隨意推論｜專家有話說

當美國記者都開始向俄羅斯總統提問台海局勢的問題，說明全世界都意識到了當前台海面臨的風險。近期美國國防部發言人針對中國國慶假期期間解放軍150架軍機繞台，曾表示將繼續協助台灣維持足夠的防衛能力，中國國防部發言人則直接回應解放軍將保持「全時待戰、隨時能戰的高度戒備狀態」，可見「最嚴峻時刻」並不只是台灣政府方面對台海局勢的研判。《香港01》就台海相關話題採訪了廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授。本篇為第三篇（共三篇）。



01：美國總統拜登（Joe Biden）上台後，將21世紀定義為民主與專制的較量。在他的話語裏，美國和美國的盟友國家都屬於「自由」陣營，中國則屬於「專制」陣營，這種二元對立的劃分方式是典型的冷戰思維。蔡英文在雙十講話中，也將台灣定義為民主陣營的最前線，並試圖構建出一個「反中共同體」。除了美國之外，你怎麼看其他國家，比如日本，在台灣問題上可能的角色？尤其是在菅義偉短暫的首相任期當中，日本在台灣問題上頗為高調和積極，新上台的岸田文雄也一直以對華強硬示人。

唐永紅：跟美國一樣，日本也認為中國大陸崛起將根本上不利於日本的利益。在對中國大陸進行遏制打壓的戰略態度上，日本與美國基本上是無差別的。在現實中，日本的確與中國大陸有很深的經濟利益關係，日本也需要維持這種關係，但同時日本又想達到遏制打壓中國的目的。日本在政治上又是唯美國馬首是瞻，看美國人的意思辦事，美國如果需要日本帶頭的話，日本就跟進的很快，菅義偉與岸田文雄前後兩任首相基本上都是這麼一種狀態。

同時，日本這個國家本身資源有限，領土比較小，天生就希望能夠擴張出去，不僅是生產要素方面的擴張，甚至還希望在領土領海方面擴張。在這一點上，日本比美國的「執念」要深，美國要的是利益，基本不會考慮你的領土，而日本是有這樣的企圖的，比如日本曾經對台灣有50年的殖民歷史。

所以作為日本來說，也是一方面要維持與中國大陸之間的現實利益，另一方面也想在台海問題上挑撥離間，比如暗中支持台獨，以期以台制華，遏制大陸發展。日本也知道，想要把台灣納入自己的領土比較困難，那麼退而求其次，乾脆支持台灣獨立，這樣更有助於其將來發展與台灣之間的關係，同時也能達到遏制中國大陸崛起的目的。

在台灣問題上，日本與美國的戰略考量非常接近。（AP）

01：多年以來，學術界一直有一種觀點認為，台灣不是美國的核心利益，但是日本把台灣看成自己的核心利益。

唐永紅：日本方面是不是這麼看我不知道，美國至少在目前不會把台灣作為它的核心利益來看待。但未來會怎麼樣我不知道，未來確實存在一種可能，就是美國如果真的覺得自己準備好了，打算跟中國大陸攤牌斷交了，那個時候美國會不會把台灣作為自己的核心利益，真正承諾保衛台灣，確實也不能排除這種可能。當然，這取決於中國大陸發展的狀況，如果中國大陸繼續崛起，美國發現自身的實力已經達不到遏制、圍堵、打壓中國的目的，美國秉持現實主義，完全可能會承認自己沒辦法阻止中國大陸收復台灣，實現國家統一。

假如中國大陸現在就被迫以非和平的方式處理台灣問題，實現國家統一，我基本上可以斷定，以美國為首的西方勢力，最多也只是在輿論上譴責，經濟上制裁，國際上封鎖，最多在武器上（對台灣給予）支持，除此之外，現階段不會有任何一個西方國家出兵保衛台灣。如果大陸就此把台灣問題解決了，實現了國家統一，我敢說大約5年之後西方國家又都會開始正視現實，重新與中國大陸建立正常外交關係。

普京近期對台海問題的表述引發了國際社會的強烈關注。（AP)

01：還有一個很有意思的話題，是關於俄羅斯在台海的角色。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近期在接受美國媒體採訪時談到了台灣問題，他表示按購買力平價計算，中國已超越美國成為世界第一經濟體，通過不斷增長的經濟潛力，中國能夠實現其國家目標，不需要使用武力，他還沒有看到致使中國使用武力來解決台灣問題的威脅出現。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也表示，俄羅斯認為台灣是中華人民共和國的一部分，俄羅斯會以此為出發點制定對外政策。你怎麼看待俄羅斯在台海局勢中的角色？

唐永紅：我認為俄羅斯在台海沒有什麼角色，凡是與中國大陸建立外交關係的國家，建交的第一個原則就是「一個中國原則」，所以在道義上、輿論上體現出支持中國的言論是很正常的。也就是以美國為首的一些西方反華勢力，想利用兩岸之間還沒有統一這個矛盾來達到遏制、打壓中國的目的，同時還要顧及維持與中國大陸的外交關係以維護其現實利益，要在其中保持平衡，所以才做出了一系列動作。這些動作有多大作用，能不能真正阻礙中國的國家統一，以現在的情形來看，根本無濟於事。

01：俄羅斯此前在台海問題上表態不多，隨着國際社會普遍認識到台海當前的危險狀態，俄羅斯在台海的戰略取向也就格外引人關注。我們看到網路上有一種觀點認為，普京所說的「中國不需要使用武力」，也可能是在傳達另外一層意思，即俄羅斯不會對中國武統台灣給予支持。你對此怎麼看？

唐永紅：我認為不能這樣去推論，我不知道普京當時講話的具體語境，不同的語境會產生不同的意思。僅從字面上看，普京說「我還沒有看到任何（致使中國使用武力來解決台灣問題的）軍事威脅出現」，這樣講也不能算錯，威脅有大小的問題，台獨分裂勢力這種威脅目前有多大，是不是必須要馬上使用武力，這需要對威脅程度進行評估。《反分裂國家法》第八條中規定的可以觸發非和平統一的三種情況，第一種強調造成台灣從中國分裂出去的「事實」，第二種強調會導致分裂的「重大事變」，第三種強調和平統一的可能性「完全喪失」，都是在界定情況的嚴重程度。

所以普京的話也並沒有什麼問題，他基於當前的形勢，認為儘管台海現在風起雲湧，但可能還不至於到了中國大陸必須啟用武力方式來實現國家統一的程度。但這並不意味着普京反對中國大陸使用武力方式去實現國家統一的目標，也不能延伸出一種判斷，即將來真到了中國大陸被逼使用武力的時候，俄羅斯會反對或者不支持。這種邏輯推論我認為是有問題的。