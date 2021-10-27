以「行政特權」阻國會暴動調查　特朗普翻盤的最後機會？

拜登（Joe Biden）政府法律顧問雷穆斯（Dana Remus）已於10月25日知會美國國家檔案館，對於前總統特朗普（Donald Trump）以行政特權為由拒絕公開的額外資料，拜登總統認定它們不享有繼續歸於密檔的特權。雷穆斯說，拜登總統認為特朗普方面行政特權的訴求並不合理，也不符合美國的利益，因此予以拒絕。這也是拜登政府第二次明確拒絕特朗普對白宮文件享有行政特權的要求。



眾議院負責調查2021年1月6日國會暴動事件的委員會要求美國國家檔案館公布暴動當天的上百份白宮通訊記錄，以及白宮日程和會議記錄，尤其是特朗普和當時白宮內外顧問、官員的溝通記錄。但是，特朗普認為，自己離任不久，依然享有「總統行政特權」，有權決定密檔文件歸屬。特朗普尤其認為，密檔中有40多份材料涉及國家機密不能公布。

10月18日，特朗普在華盛頓地區法院起訴了眾議院特別調查委員會和國家檔案館，指控國會要求公開相關文檔的做法不合法。

特朗普最喜歡打官司，指控理由往往是政治干涉法治。比如，此次針對國會和國家檔案館的要求，特朗普律師就認為是一種政治陰謀，不受任何合法立法議程的約束，旨在迎合拜登在國會的民主黨同僚。

2021年1月17日，國會山暴動兩周後，國民警衛隊加強了國會周圍的安全保衛。（AP）

這次特朗普提出的訴訟有可能持續數月，最終仍有可能訴至最高法院。如果由保守派控制的最高法院的聯邦大法官裁決，民主黨能否拿到1月6日的詳細文檔，還是未知數。但是，在之前2020年有關特朗普個人稅務報表的裁決中，最高法院最後都將裁定權給予了下級法院。最後特朗普還是敗訴。

針對此次特朗普發起的訴訟，無論是地方法院裁決，還是最高法院介入，都會存在一些未知數，畢竟該訴訟所涉及的文檔數量多、範圍廣，機密程度也很高，而且之前從未有過此類針對前總統機密文檔訴訟案的決定。2020年特朗普訴訟案法院裁決是針對特朗普的稅務報表，針對的是特朗普這個「公民」個人。此次法院受理的訴訟案則關係到「總統職權下產出的文檔」，牽涉三權分立。

之前，美國眾議院已經通過投票，支持以藐視國會罪對前白宮戰略師班農（Steve Bannon）進行刑事起訴。而特朗普一直勸說班農對抗此類國會調查。預計班農仍會以自己享有「行政特權」為由和國會打官司。

特朗普此次發起訴訟的兩個訴求就是既要得到法院裁決，認定自己對檔案館文檔享有特權，又要希望法院推翻拜登政府當前要求公開密檔的立場。這其中不但涉及到現任和前任總統之別，而且也關係到行政部門的權力和國會立法機構調查之責的界限。

如果特朗普敗訴，國會將拿到有關特朗普私人律師朱利亞尼的相關溝通記錄。（VCG）

不過，也有聲音認為，拜登是現任總統，對國家檔案館的那些文件享有行政特權。加上調查國會山暴動的委員會由民主黨人控制，特朗普最終能否通過訴訟改變結果的可能性比較低。按照拜登政府的要求，國家檔案館最早將於11月12日向國會遞交相關文檔，除非特朗普能夠得到法院判令，阻止國會得到相關文件。

如果拿不到法院判令，或者法院做出支持國會的裁決，特朗普就有可能非常被動，或者沒有機會翻盤，因為國會民主黨人開展調查的另一個目的就是為了徹底否定特朗普，讓他沒有機會捲土重來。10月22日，他在紀念非裔民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）紀念碑豎立滿10周年的活動上，拜登發表演說，批評了特朗普，認為國會山暴動就是白人至上主義導致的後果，而當時特朗普則是一位充滿偏見的總統。拜登承諾，要讓世人看到該暴動的真相。

但民主黨的時間有限。2022年將迎來中期選舉。目前，拜登的支持率已經下跌至42%，逼近特朗普當年同期水平。加上拜登內政外交受阻，共和黨及特朗普也不會放過任何反擊的機會。