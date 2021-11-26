拜登拋石油儲備既不治本也不治標

到11月25日，紐約商品交易所的原油價格仍維持在每桶78.3美元一線，同期的倫敦交易所布蘭特原油期貨雖有回落，但仍維持在每桶81.5美元一線，這種油價依然高企的局面無疑是西方大國不願見到的，它與前日美國及其「盟友」釋放數千萬桶石油儲備的目的形成了鮮明的反差。



適得其反的行動

對產經界人士來說，這幾千萬桶石油的額度名義上代表着一場世界規模的能源戰，交戰的雙方是美國總統拜登（Joe Biden）為首的美國及西方陣營，以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）為首的俄羅斯及石油輸出國組織（OPEC）陣營。雙方正圍繞着每桶原油75美元的價格展開着激烈的對峙。

西方大國的「能源短缺」及其隨之而來的商品「超級周期」是有預兆的。從市場現象來說，它與國際社會在2020年到2021年間的能源供求有關。2020年初，各國經濟、生產、經營活動因新冠防疫中斷，全球油價一度暴跌。在2020年4月，美國油價甚至跌至每桶負37.63美元。它導致全球主要產油國和輸出國紛紛大幅壓低產量，以保市場穩定。

拜登在3月11日簽署1.9萬億美元的「救濟計劃」，但此舉在美國之外的觀察家眼中已成為新一輪放水的標誌。它也成為全球通脹的一個里程碑式的信號。 （路透社）

隨着新冠疫情在局部地區得到緩解，復工復產地區恢復能源需求，全球能源產能和需求因此出現巨大缺口。在傳統能源產能跟不上需求的變化之際，此前遭遇市場打壓的傳統產油國就會抓住機會，利用能源類產品的超級周期，向西方大國以石油武器展開一場戰鬥。

到10月下旬，以天然氣、電力短缺為標誌，以俄羅斯、OPEC國家為代表的產油國陣營的行動逐漸產生了效果。隨着同期布蘭特原油已經連漲七周，紐約交易所原油也已連漲五周。主要經濟學家認為超級周期即將開始，譬如高盛公司的經濟學家柯瑞（Jeff Currie）認為國際油價將飆升至每桶90美元」。美國銀行（Bank of America）的研究團隊則預測國際油價或將於2021年內達到每桶100美元的目標。

面對這種前景，白宮曾威脅準備使用「一切必要工具」來降低燃料價格，同時要求俄羅斯、沙特阿拉伯等主要產油國加快石油產量增長。對此，俄羅斯、沙特是拒絕的。到11月中旬，含俄羅斯的「OPEC+」決定到2021年12月日原油產量只增加40萬桶，這一增產量遠小於美國要求的額度。當拜登當局將美國國內汽油的短缺及價格飆升歸咎於俄羅斯和沙特的石油供應限制時，這場拋售石油儲備的行動就開始了。

進入2021年後，糧食漲價問題正在成為全球大宗商品漲價問題中最突出的一環：

在美國市場分析人士看來，美國釋放原油儲備的總規模雖高於此前市場預期，但其中3,200萬桶的部分屬於短期釋放，仍需要返還儲備，這在一定程度上令這一政策的影響打了折扣。此外，美國釋放原油儲備的計劃此前已經廣為市場所知，由於2021年度的國際原油交易基本確定，市場對其的反應也大大降低了。加之歐美各國能源短缺的現狀仍未改善，拜登當局釋放原油儲備的行為只會對油價帶來短期衝擊，而此後的油價上漲也在情理之中。

難有成效的努力

油價的升漲，也是通脹的一個層面，後者則與美國的天量放水脫離不了關係。從2020年2月到2021年3月，美國政府的財政刺激措施規模就達到5萬億美元。它相當美國過去一年名義國內生產總值（GDP）總量的25%。到5月29日，白宮又向國會提交了一份6萬億美元的預算案。

在全球大放水的背景下，自2021年初以來，全球大宗商品價格、能源價格、糧食價格不斷飆升。到2021年上半年全球原油漲幅超過35%，銅和螺紋鋼漲幅均接近30%，鐵礦石漲幅接近18%，動力煤漲幅高達26%。

到2021年下半年，隨着國際航運等因全球多輪新冠疫情影響，尚未完全恢復，全球供應鏈的短缺最終促成了能源商品的「超級周期」，美國的行動最終也吞噬了自己。到2021年，美國甚至大舉向自己制裁的俄羅斯採購石油，以應對物資短缺問題。

對華盛頓來說，他們在2021年11月中旬可能也意識到了這種持續一年多的天量放水只是應對疫情帶來的蕭條的權宜之計，其財長耶倫（Janet Yellen）曾強調「控制疫情是抑制通貨膨脹的關鍵」，「如果疫情得到很好的控制，那麼原油、汽車等日常必需品價格飆升的勢頭將在2022年下半年減弱」。

但考慮到美國控制疫情的手段僅限於注射疫苗，拜登當局11月上旬推出的強制注射令又遭遇抵制，它意味着華盛頓短期內已難以有效控制疫情，隨之而起的通貨膨脹、全球物價飛漲、能源「超級周期」也將難以迴避。此刻拜登釋放石油儲備，不能治本之餘，治標恐怕也做不到。