埃塞俄比亞決戰在即　弦外之音預告勝敗結局

到11月26日，埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）親率大軍沿公路北上，奪回了阿姆哈拉州的交通重鎮凱米斯等城市，還接連發起攻勢。這也是自2021年8月他率部發動攻勢並取勝後，埃塞聯邦軍第二次隨首腦發起大規模行動。



阿比當局此前曾重整部隊，來自阿拉伯聯合酋長國、土耳其的無人機、導彈等裝備近期也在源源不斷地運進埃塞國內。隨着埃塞政府軍一路奪取失地，當局面對「提格雷人民解放陣線」及其武裝力量組織的「統一戰線」的決戰態勢也很明顯。這場決戰，也將決定埃塞俄比亞未來的命運。

當軍事觀察家試圖以有限的戰場情報及當地新聞判斷戰局時，來自第三方的弦外之音正在成為判讀此次風波最具參考性的細節。

也就在11月上旬、中旬，埃塞首都亞的斯亞貝巴曾多次舉行「支持政府」、「反對叛軍」、「反對西方假新聞」的示威遊行，城內有數十萬民眾參與。政府軍亦在首都周邊上百公里的範圍內展開攻勢。但在亞的斯亞貝巴的聯合國機構已經撤出其外交官及家眷。各國在埃塞俄比亞的留守人員已準備撤離，在非洲有駐軍的各大國也調動部隊，應對變局。到11月中旬，駐非洲美軍也以一套應對撤離的部署展示了西方世界對埃塞戰局前景的悲觀預判。

根據美軍情報及空中管制訊息顯示，美軍從11月19日開始的確針對埃塞俄比亞局勢展開了大規模調動，美軍從國內、歐洲各基地調動了16架C-17A 「環球霸王III」型戰略運輸機和一架C-5「銀河」型大型運輸機，經中轉前往吉布提美軍基地，《驅動者》等美國軍事網刊基本認定美方此舉應準備撤出外交人員及僑民，因為美軍上一次在2022年12月到2021年1月撤出全部在索馬里人員時，就出動了這套班底。

從2021年7月開始，埃塞俄比亞政府軍已開始在多條戰線上走下坡路。而提格雷方面則逐漸展示其前執政黨的真實能力。（路透社）

不可否認，美方一直在掩飾其人員撤離的部署，譬如在11月22日，美國國務院就強調，美方目前沒有派部隊進入埃塞組織人員大規模撤離，「複製」其在阿富汗行動的計劃。但與此同時，美軍同期也派出了「陸軍第 75 遊騎兵團」的部分人員前往吉布提，美軍第「82空降師」的部分快速反應部隊也被先期部署於此。

分析人士認為，華盛頓方面對於埃塞俄比亞的前景可能早就有悲觀預期。美國非洲之角問題特使費爾特曼（Jeffrey Feltman）即抱怨「地面軍事發展的速度比推動外交進程的速度更快」，這使得美方為應對埃塞軍事、政治變動，提前部署部隊以利撤僑變得合情合理。

同理，拜登（Joe Biden）當局在大批美國人滯留阿富汗之後，也不希望類似的問題再次發生在埃塞俄比亞。在拜登政府繼續因疫情、經濟、供應等問題面臨美國國內激烈批評之際，為避免阿富汗撤僑風波的重演，美軍也有必要在該地區部署一支有能力的反應部隊，以便在埃塞首都亞的斯亞貝巴陷落前，隨時撤出其滯留外交官及僑民。

阿比雖然仍有足夠多的支持者，但他們終究不能轉化為戰場優勢。（美聯社）

事已至此，外界也不難發現以美國為代表的列強及大國對阿比政權已不抱希望。雖然政府軍具備技術裝備優勢。但其部隊可能已遭重創，至11月上旬，埃塞國防軍在歷經2021年6月後的三場慘敗後，其麾下34個師據稱有27個被擊潰。

到11月21日，提格雷軍還在距凱米斯西北50公里的德西組織了一場俘虜檢閲行動，其在無人機視頻內展示的政府軍俘虜不下五萬人。相比之下，埃塞政府軍的總兵力不過16.2萬人，這意味着阿比當局可能已損失了超過30%的生力軍及相關技術裝備，其額度甚至可以宣告埃塞政府軍已基本喪失戰鬥力。提格雷及其盟軍有望實現其打進首都的最終目標。而提格雷州首腦德布雷齊翁（Debretsion Gebremichael）在多次接見非洲聯盟特使之後，亦有可能取代諾貝爾和平獎獲得者，成為該國新首腦。