埃塞俄比亞內戰首都受威脅　奧運獎牌得主矢言為國捐軀｜跑步

東非大國埃塞俄比亞陷入內戰，反政府軍逼近首都亞的斯亞貝巴，埃國政府總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）宣布親赴前線領軍。

埃塞俄比亞歷年產出世界級長跑名將，支持政府的「氣袋」對此一呼百應，包括千禧年長跑皇帝基比沙拉斯（Haile Gebrselassie）。



退役多年的基比沙拉斯，現年48歲，千禧年前稱霸10000米賽事，曾連贏阿特蘭大及悉尼奧運，及四奪世界賽冠軍，地位當然崇高。2015年告別競賽生涯後，他在國內從商，又籌辦長跑活動，近日接受訪問時表明準備上前線。

基比沙拉斯曾經稱霸兩屆奧運10000米。（Getty Images）

基比沙拉斯接受《路透社》訪問稱，體育本應關乎和平與愛，但眼見國家受威脅，他別無選擇，「你只能放下一切。對不起，沒什麼可阻止我」。他續指國家為非洲貢獻不少，一旦失陷將禍及整片大陸，故此將不惜代價。他說：「你預期我至死方休？對啊，這是戰爭的終極代價。我不能因為恐懼，坐以待斃。戰火不知何時會找上門來。」

現時從商的基比沙拉斯，做好心理準備，為國捐軀。（路透社）

同樣準備對抗叛軍的，還有里約奧運男子馬拉松銀牌得主利尼沙（Feyisa Lilesa）。埃國國營電視台播出其訪問，他稱懷着「祖先的英勇」，走上前線救國。

利尼沙（左）在里約奧運馬拉松屈居傑祖基（右）之後。（Getty Images）

兩位國內長跑明星異口同聲撐政府，對抗來勢洶洶，以「提格雷人民解放陣線」（TPLF）為首的武裝力量「統一陣線」，原因可從數年前說起。提格雷人為首的TPLF，曾是埃國執政聯盟埃塞俄比亞人民革命民主陣線（EPRDF）中的實際掌權勢力，惟近年這個多民族國家內不和漸多。利尼沙來自奧羅莫族，在里約奧運馬拉松衝線後舉起交叉手勢，正是希望喚起世界關注。當時政府計劃擴充首都地區的範圍，事關侵佔奧莫羅人地頭。奧莫羅人發起示威，爭取政治改革，遭受鎮壓。

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利尼沙高舉交叉手勢，在當時奧運成為熱話。（Getty Images）

近年艾哈邁德上台，排除TPLF在執政聯盟外。TPLF退到提格雷地區後重整旗鼓，去年11月開始軍事行動反攻，引發內戰。至近日，TPLF佔領範圍擴大，一直向首都推進。政權受到威脅，艾哈邁德日前宣布走上前線領導國防。

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