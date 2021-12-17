此輪烏克蘭危機是事態進入轉折的前奏

俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12月15日稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）可能會在今年年底之前舉行新一輪會談。



此前12月7日普京和拜登舉行了大約兩個小時的視頻會談，但雙方並沒有就烏克蘭局勢達成共識，隨後12月11日拜登發出「最嚴厲警告」，稱若俄羅斯「入侵」烏克蘭，俄方經濟將遭受毀滅性打擊。



12月11日和12日的G7外長會上，外長們一致同意，如果俄羅斯「入侵」烏克蘭，G7將行動起來讓俄羅斯「付出代價和後果」。美國助理國務卿唐弗里德（Karen Donfried）12月13日至15日訪問基輔和莫斯科，會見兩國政府高級官員。隨後他前往布魯塞爾，與歐盟和北約代表討論外交解決烏克蘭局勢問題。



此番烏克蘭局勢備受關注，原因是擦槍走火的危險性逐步升高。10月下旬以來，網上流傳的視頻和公開衛星圖像顯示，大量俄羅斯軍事裝備被運往烏克蘭邊境附近。烏克蘭方面稱俄方已在俄烏邊境部署了超過9.4萬人的軍隊，而俄羅斯稱烏克蘭在東部頓巴斯地區部署的士兵達到12.5萬人。

12月7日，在西方擔心莫斯科計劃攻擊烏克蘭之際，美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。（REUTERS）

這是今年雙方第二輪陳兵對峙。今年4月也曾出現烏克蘭國防部公開宣稱俄羅斯將11萬軍人集中部署在烏俄邊境地區。有了今年6月俄羅斯冷戰後首次實彈威懾北約軍艦，在黑海開火警告英國軍艦的先例，此番俄羅斯會否出重手引發連鎖反應未可知。



拜登是迥異於特朗普（Donald Trump）的美國領導人，他非常重視對盟友的承諾，上任後的首要外交任務是重整盟友體系，重振盟邦信心。俄羅斯威脅，是歐洲同美國關係的粘合劑。不少人認為烏克蘭局勢升温是美國重回理性後的外交伎倆。放大烏克蘭危機，凸顯俄羅斯威脅，可以凝聚北約，凸顯美國的重要性。



這樣的做法和以往任何一輪烏克蘭局勢反覆發酵沒有什麼不同。一邊是北約東擴不斷擠壓俄羅斯的戰略空間，一邊是俄羅斯的奮力抵抗，烏克蘭不過是大國博弈的戰場。這是冷戰結束後一直在玩的遊戲。

當地時間2021年11月23日，一艘載有兩艘經過改裝的前美國海岸警衛隊巡邏艇的船隻抵達烏克蘭港口敖德薩。美國駐基輔大使館說，這次援助的兩艘巡邏艇是自2014年以來美國對烏克蘭一項價值逾25億美元的安全計劃的一部分。（視覺中國）

但是放在今天看烏克蘭局勢，這樣不斷重演的舊循環，似乎正在迎來拐點。



美國將中國威脅提升到空前的高度之際，俄羅斯威脅以及烏克蘭危機的遊戲是否要繼續玩下去？美國對俄羅斯一邊拉攏一邊打壓是為什麼？俄羅斯非常清楚世界的格局變了，美國和中國的矛盾在持續上升，美俄矛盾在下降。俄羅斯抓住烏克蘭危機緊緊不放的動機是什麼？



過去行得通的邏輯，在百年未有之大變局下，正變得愈發矛盾。局勢越危急，越凸顯各方終結過去舊遊戲規則的迫切。



緩和同美歐的關係，減輕外部軍事壓力，這是俄羅斯一直以來的願望。但同時在美國霸權衰落之際，俄羅斯急於奪回曾經失去的一切。俄羅斯試圖用強大的軍事力量告訴美國，讓俄羅斯消聲沒有那麼簡單。拉攏俄羅斯的報酬必須是豐厚的。俄羅斯希望獲得一個北約在東擴問題上的實質性承諾，來宣告一個時代鬥爭的結束。

俄羅斯在黑海地區保持對北約保持軍事威懾的策略實施已久，圖為2021年4月22日，俄黑海艦隊在克里米亞沿岸舉行登陸作戰演練。（Getty Images）

美國、歐洲都非常清楚，時代變了。歐洲大陸的鬥爭只是局部鬥爭。真正的全局性挑戰是包括中國在內的新興國家崛起。



美國希望同歐洲在應對俄羅斯挑戰的過程中重拾友誼，進而將這種密切關係擴大到應對中國上來。此番大力武裝烏克蘭是美國寄望北約可以合力在鬥爭中獲得階段性勝利，用一場勝利換來俄羅斯的收手。



美俄雙方都希望突破舊有循環，靠實力終結過去。拜登和普京年底前有望再次會晤，說明美俄雙方都不希望烏克蘭局勢過度發酵。



在當今全球局勢下，烏克蘭危機告一段落是大趨勢。以什麼樣的方式、什麼樣的結果告一段落，才是博弈的核心。這不只是美俄雙方的事，還關係到美國、俄羅斯、歐盟各方全球戰略重心的切實調整。美國需要整合好隊伍，儘快處理完舊矛盾才能全力投入到應對中國上來，儘管過程曲折沒那麼容易，但是已經開始。中國需要時刻留意。