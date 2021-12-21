印軍新首腦揭曉　莫迪軍改計劃未被空難打斷

到12月中旬，在8日墜機身亡的印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）將軍及其側近的喪事都已經按印度教規矩辦完。另一件讓印度軍界牽腸掛肚的大事也隨之展開：總兵力231萬的印度三軍不可一日無主官。在得悉拉瓦特墜機「病危」後，印度軍界人士針對「國防參謀長」這一職務的動作就已開始。印度總理莫迪（Narendra Modi）會提名哪位將軍呢？



在新德里分析人士看來，這場爭奪是沒有懸念的，雖然來自印度陸軍的納拉萬（MM Naravane）將軍和剛剛卸任的印度空軍總參謀長巴達烏里亞（RKS Bhadauria）將軍的軍齡、資歷和威望都符合條件。但很多印度觀察家們在得悉拉瓦特死訊後，便認定納拉萬一定會被莫迪提名升官。

新德里分析家的判斷是有道理的，莫迪固然需要一個在戰略、戰術問題上有影響力，有獨特見解的宿將，但他更需要聽莫迪的話的高官，譬如國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、防長辛格（Rajnath Singh）等人。這使得堅定支持莫迪軍改的納拉萬必然要比對抗莫迪軍改政策的巴達烏里亞有更多機會。

到12月16日，這一猜測就得到了印證，新德里果然選擇了這位和莫迪、拉瓦特亦步亦趨的將領，莫迪也找到了下一個接替者。

當然，納拉萬尚未一步登天，莫迪只擢升他先擔任印軍「參謀長委員會主席」，但這距離「國防參謀長」一職只有一步之遙，納拉萬的職務調整與變動只是時間問題。

印度陸軍作為印度軍隊中最大的利益集團，幾乎也成為此次以陸軍為中心的「軍改」的受益者。（美聯社）

這似乎也正如此前《德干先驅報》所言：雖然拉瓦特意外死亡導致印度軍方高層暫時的權力真空，但莫迪政府將很快找到人選。這種急於確保人選的做法也意味着莫迪當局仍會積極推進其引發軍內各山頭不滿的「軍改」。而新上位的高官也將成為莫迪意志的延伸。

事實上，從拉瓦特的擢升與上位開始，外界可以清晰地看見莫迪當局介入印度軍隊的軌跡：作為國安顧問多瓦爾的同鄉，拉瓦特在2016年內連升三級，從軍區司令、陸軍副參謀長直接出任當時印軍權力僅次於國防部長的印度陸軍參謀長（即陸軍總司令）。而莫迪擢升拉瓦特擔任印度陸軍參謀長的安排，也被視為莫迪介入印度軍隊的開始。

到2019年，莫迪甚至為推動其軍改計劃，專門為拉瓦特設立了「國防參謀長」一職，令其依照其軍改政策的頂層設計，如「協調三軍」、「嘗試制定統一的國家安全戰略」等加以具體實施。印度著名軍事學者索內（Pravin Sawhney）對此就一針見血地指出，拉瓦特擔任國防參謀長之後，他的角色即已成為「莫迪的造物」（Modi's creation）。

對印度各界人士來說，印度的「軍改」其實都是莫迪推動的「軍改」。（Twitter@ANI）

考慮到拉瓦特生前力主號召的「聯合作戰體制改革」等項目的具體操作都由納拉萬規劃並推進，這使得莫迪、拉瓦特到納拉萬之間就軍改政策的傳達與實施並未出現明顯的斷層，在拉瓦特因事故身亡後，在一線具體做事的納拉萬仍能領會領導思想，並積極推進相關事務。

這樣一來，納拉萬與拉瓦特在莫迪的「軍改計劃」中扮演的角色便基本一致，就具體工作來說，做的甚至比拉瓦特本人還要多一些。事已至此，莫迪就可以通過擢升納拉萬來彌補拉瓦特事故死亡造成的損失，並使之繼續扮演拉瓦特的角色，在這場力主「精簡化、戰區化、訊息化」的改革中，繼續為莫迪當局承擔來自海軍、空軍及其他傳統勢力的壓力。