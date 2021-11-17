中印關係｜印軍遭武裝分子襲擊7死6傷　印媒聲稱中國是幕後黑手

印度東北部再爆發衝突，當地時間11月13日，印度一支安全部隊在與緬甸接壤的曼尼普爾邦被叛軍伏擊，造成7人死亡。這是2021年以來印度東北部安全部隊遭遇的最嚴重的襲擊。與此同時，部分印度媒體指責「中國是幕後黑手」。



據印度媒體報道，此次襲擊事件發生在11月13日，阿薩姆步槍隊第46營的一名上校和他率領的一支快速反應小組從印緬邊境哨所返回，他們乘坐的車輛在前往營地總部的路上，被「曼尼普爾人民解放軍」的武裝分子伏擊。

阿薩姆步槍隊是印度軍隊中最古老的準軍事部隊，由印度國防部控制，目前有46個營，軍隊編制人數為6萬3,000多人，主要在印度東北諸邦。據印媒報道，武裝分子先是引爆了一枚簡易爆炸裝置，迫使印軍車輛停了下來，然後對着車上的阿薩姆步槍隊的軍人進行猛烈射擊，造成7人死亡，6人重傷。

「曼尼普爾人民解放軍」發表聲明，對襲擊表示負責。但印度媒體在對該事件報道時卻將矛頭指向了中國。《印度斯坦時報》11月14日報道稱，「曼尼普爾邦的伏擊事件讓中國在印度東北的角色重新成為焦點」。

印度「Swarajya」網站表示，「印度高級軍官說，曼尼普爾邦的伏擊事件可能是在中國的要求下進行的」。印度「news18」網站則稱，「盯着中國，印度必須採取4大措施打擊游擊隊」。

歸結起來，印媒的說法有以下幾個類型：第一，中印在實際控制線長期對峙，為了強化在實控線附近的軍事實力，印度軍隊已經抽調兩個師和幾個額外的營，沿着實控線部署。它們原來是在東北諸邦執行反叛亂行動。如果「北京及其代理人在曼尼普爾邦等地發動襲擊，印度就需要加強在東北部的反叛亂行動，調走的部隊將不得不再次從實控線線轉移到曼尼普爾邦，從而削弱印度在實控線沿線的實力。所以「極具侵略性的自信中國」可能會再次採用低成本策略來支持在包括曼尼普爾在內的東北諸邦的叛亂組織。

第二，包括曼尼普爾邦在內的印度東北部的叛亂武裝，與緬甸撣邦、若開邦和克欽邦的民族地方武裝分子有聯繫，甚至在緬甸設有軍事基地。緬甸的叛亂組織一直使用中國製造步槍、手榴彈和其他裝備，而這些武器裝備也正在通過緬甸落入印度東北部武裝分子手中。中國更有動機幫助這些武裝分子，以獲得政治籌碼。

第三，包括「曼尼普爾人民解放軍」在內東北諸邦的反叛組織，在意識形態上都是左派，信仰馬克思主義，並尋求建立一個獨立的共產主義國家，他們與「共產黨中國」天然地志同道合。

事實上，曼尼普爾邦每次發生衝突事件，印媒就會中國提出類似指控。對於相關指控，中國官方曾數次否認。