官員申請冬奧赴華簽證　美國何冒「自取其辱」之險？

近日，有媒體報道美國政府正為18名包括國務院和國防部人員在內的政府官員申請簽證參加北京冬奧會，且打算再為40名官員遞交簽證申請。中國外交部新聞發言人趙立堅在北京時間12月27日下午的記者會上證實收到了有關人員的簽證申請，並稱中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理。



而數小時候後，白宮國家安全委員會發言人美東時間12月27日回應說，美國政府本月初宣布的立場不會改變。



國安會發言人的聲明還說：「我們打算提供領事和外交安全服務，以確保我們的運動員、教練員、訓練員和工作人員的安全，並能獲得我們為所有海外美國公民提供的美國公民服務。任何簽證申請都是針對這些領事和外交安全人員的。讓這些人員在當地工作是標準的（做法），這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表。 」美國國務院官員當天也作了同樣表態。

針對白宮國家安全委員會以及美國國務院的言論，中國外交部發言人趙立堅12月28日再次回應道，美方一方面聲稱「不會有任何外交或官方代表」，一方面又為來自國務院、國防部等多個部門的官員申請簽證，這一套說辭令人費解。無論美方如何解釋，事實就擺在那裏。



從中美雙方發言人的口徑看，能夠確認的是媒體報道的美國政府官員正在申請赴華簽證一事屬實。唯一的不同是，中方認為美國前後說法不一，立場矛盾，自我否定。美國認為申請簽證的官員不是冬奧代表團成員，不影響外交抵制的立場表達。

中國已經為冬奧會做好了準備。圖為10月26日，北京發布北京冬奧會獎牌「同心」。（新華社）

到底該如何看待中美雙方各執一詞？



中國方面所言有一定道理。美國先前已經宣布外交抵制不派政府官員參會，並且已經知會各盟友，現在又申請官員簽證，確實是前後矛盾。從基本事實上，中國對美國的批評，站得住腳。



但是美國的說辭並非「令人費解」。美國的問題在於沒有將事情做圓，導致自取其辱。

以往無論是冬奧會還是夏奧會，美國在沒有抵制的情況下，派出官方代表團的同時，也會派出安全支援團隊。這部分人大部分來自美國國務院下屬的安全保衛局，他們持有的大多是外交簽證，說他們是官員也可以，但一般不計算在代表團裏邊。

奧運會並非和政治毫不相關。圖為2018年韓國平昌冬奧會期間，韓國總統文在寅在奧運會開幕式上與朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正握手。（AP）

公開資料顯示，自1972年慕尼黑奧運會11名以色列人因遭巴勒斯坦武裝分子襲擊死亡後，奧運會就被視為需要強化安保的重要時段。



2004年希臘雅典奧運會期間，美國和以色列被允許派出安全人員來保護參加奧運會的本國運動員。當時媒體報道說，美國國務院外交安全局向美國奧運會代表團提供一支由100至110名特工、分析人員和行政人員組成的保安力量。2012年倫敦和2016年里約熱內盧舉辦奧運會期間，美國也都曾派出過上千人進行安全支持工作。2018年韓國平昌冬奧會之前，美國國務院外交安全局官員稱，屆時美方約100名安全人員將部署在美國駐韓使館和冬奧會賽場。



2021年8月東京奧運會期間，美國駐華大使館曾在官方微信公眾號發文介紹美國國務院外交安全局在奧運中的角色。



文章以安全局特勤人員的視角說，「外交安全局是美國國務院的聯邦執法和安全機構。我們是專注於安全的外交官。通常我們在使領館工作，為執行美國的外交政策提供安全有保障的環境。但我們還為美國運動員在主要的國際體育賽事提供安全支持，比如夏季和冬季奧運會、泛美運動會、國際足聯世界盃和世界大學生運動會。每屆奧運會和殘奧會，外交安全局都會在主辦城市的使館或領館設立辦公室，由兩名外交安全局的特勤人員組成的團隊進行計劃和籌備。我們在2008年的夏季奧運會和殘奧會上就是這麼做的，並且正在為2022年北京冬奧會做同樣的工作。」文章配圖展現了特勤人員2018年在韓國平昌和當時在日本東京工作的情景。



從過往的公開資料可見，白宮國安委說讓這些人員在當地工作是標準的（做法），這一點是事實。唯一的問題是，這一標準是美國標準，並非國際慣例。

奧運會期間，各國運動員的醫療和安保一般由各國奧委會和冬奧會主辦國提供。各國政府追加提供安保需要獲得允許。美國為本國運動員提供特勤人員是美國人的常見做法，過往大多數國家都同意美國的這一要求。畢竟有政要領銜的官方代表團赴會的話，加強安保有正當理由。



如今，美國宣布外交抵制2022年北京冬奧會，宣稱不會派政府官員與會，卻又申請官方派出的特勤人員的簽證。美國政府為運動員提供安保，有聯合拉攏體育界的需要，也有防止美國四處樹敵帶來的對美國人報復的需要，從美國內部，政府和體育早已經無法切割。環顧全球，當今世界各國之間的較量是綜合國力的較量，各國政府大都將運動員參會以及奧運會獎牌數看成是本國利益之所在。奧運會早已不單純是體育盛會，本就沒有運動員參會和本國政府無關的道理。既然無法全面切割，就無法全面抵制，退而求其次的外交抵制冬奧會本質是雞肋的。



中國外交部說美國做法令人費解，是抓住美國的把柄和短處打輿論戰。中國非常清楚美國做事的邏輯，只不過，既然美國抵制冬奧會讓北京難堪，北京也無需給美國留顏面。