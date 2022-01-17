特朗普「軟啟動」總統競選：2020我贏了，2024我們還要贏！

特朗普（Donald Trump）預告了很久的新年首秀終於昨天在亞利桑那州（Arizona）的佛羅倫斯（Florence）召開了，主題是「拯救美國」。這是特朗普在2022年舉行的首集會，也是他在1月6日美國國會暴亂一周年之際，突然取消記者會之後的第一次公開舉行活動，在粉絲的期待度那是相當高。
到了集會現場，據說參與人數有大概1.5萬人，特朗普說當天為了排隊進場，排隊的汽車綿延了25英里。雖然位於南方，但弗洛倫斯晚上的氣溫並不高，大概10度左右，而且風很大，但是粉絲們的熱情絲毫不減。
特朗普當天也顯得很輕鬆，沒有打領帶，戴着他標誌性的MAGA紅色帽子，而且一出場手上就拿着帽子、把它們扔向人群中，現場氣氛非常火熱。
長達100分鐘的演講結束後，特朗普還活力四射的跳起了他標誌性的舞步，恍然間那個熟悉的特朗普又回來了。
特朗普「軟啟動」總統競選
美國媒體紛紛把特朗普2022年首秀解讀為他啟動2024年總統大選的第一步。大西洋周刊的標題是：《特朗普「軟啟動」2024總統競選》；福克斯新聞的標題是《特朗普發表2024年競選演講》。
其實，特朗普的講話中並沒有明確說「我將會競選」這句話，但是100分鐘裏，他又無時無刻不在彰顯自己蠢蠢欲動的競選決心。
特朗普高聲向支持者們呼喚說：「我曾經競選了兩次，我們贏了兩次……看看現場這麼多的支持者，我怎麼可能輸給拜登？現場如此壯觀的人群，象徵着2020年大選所發生的一切，人們渴望真相，人們想要他們的國家回來。」
而離正式宣佈參選最接近的一句話是：「我們讓美國再次、再次偉大……再次！」
而且特朗普已經提前透露了他將攻擊拜登的「路線」， 包括新冠疫情、阿富汗政策、移民政策、通脹等等，特朗普還列舉了共和黨能夠做出的一系列政策改變，並承諾：2024，我們將會收復白宮。
談到外交政策的時候，特朗普數落拜登，普京不僅威脅烏克蘭，現在還威脅要進入古巴和委內瑞拉，對美國完全沒有尊重可言。特朗普任期內，就沒有發生這樣的事情。對於美國來說，最難對付的國家不是中國、不是朝鮮、不是俄羅斯，而是美國自己！
特朗普一箭三雕
通過這場集會，特朗普達到了三個目的。第一，回應1月6號美國國會暴亂一周年，民主黨對他的指控；第二，為中期選舉共和黨競選者造勢；第三，為2024年總統大選鋪路。實際上特朗普的競選籌款從來沒有停止。
2021年1月6號的美國國會暴亂，是特朗普心裏邁不過去的一道坎，因為這次事件導致他成為美國歷史上兩次遭到彈劾的總統。而在1月6號一周年之際，拜登把特朗普批得「體無完膚」。
而這次集會，是特朗普第一次公開回應拜登的機會，他當然沒有口下留情。特朗普說民主黨逮捕1月6號的示威者，是為虐待他們尋找藉口，像抓牲口一樣抓人。而且聯邦調查局FBI當時安插了人員在國會外面，目的就是引發騷亂。真正的暴亂不應該發生在1月6號，而是2020年11月3號選舉之後。
而對於中期選舉，特朗普預測今年將會掀起一股紅色浪潮，共和黨不僅將會奪回眾議院，還將會奪回參議院。
共和黨的兩難
特朗普把新年首秀選擇在亞利桑那州，當然不是一個隨隨便便的決定。在2020年大選中，特朗普在亞利桑那僅以10,457張選票的差距輸給了拜登，特朗普曾經要求重新計票，因為他堅信選舉結果是被操控的。雖然經過一年的審查，亞利桑那州立法者最終沒有發現任何推翻選舉結果的證據，但在當地人口最多的馬里科帕郡，共和黨的審計發現，特朗普獲得的票數比經過認證的選舉結果少了261張票。
特朗普在當晚力挺競選州長的參選人Kari Lake，她堅信亞利桑那州存在選舉舞弊，並曾經說亞利桑那州傾倒了一袋子的選票。Kari Lake也非常懂得「感恩」，她在集會上告訴特朗普：「當你2028年離開白宮的時候，全美國人都會更加愛你。」
亞利桑那州的共和黨主席沃德（Kelli Ward）也是特朗普的鐵粉，他曾經指責清點選票的Dominion投票系統把6,000張原本屬於特朗普的選票改投給了拜登。沃德還承諾，將會很快推翻2020年的選舉結果。
當天集會上，特朗普請上台的每一位嘉賓，都重複了同一個結論：2020年亞利桑那州投票結果是欺詐性的。而這些共和黨人，都得到了來自特朗普的「獎賞」，那就是中期選舉的背書。
但是共和黨中的溫和派和建制派愈發擔心，特朗普至今無法承認敗選並選繼續散佈虛假消息的做法，會危及原本有利於共和黨的政治氣候。其實就在最近幾天，共和黨大佬麥康奈爾等資深共和黨人表達了對特朗普立場的擔憂，認為他把溫和派的共和黨人、中間選民越推越遠。如果縱容特朗普，將會危及共和黨的長期競爭力。
隨着美國中期選舉將在11月舉行，特朗普已經預告了，他計劃每個月至少舉行兩次集會，1月的第二次集會將會於29號在德州舉行，這意味着「拜登偷走了特朗普2020年勝利」的言論在接下來的幾個月，還會不絕於耳。亞利桑那州的集會已經顯示出，特朗普不僅沒有因為2020年總統大選的結果而做出任何改變，反而是加倍下注。
而就在本周，拜登的民調支持率再一次創新低，跌到慘不忍睹的33%，而69%的共和黨人希望特朗普再次競選。而一旦共和黨橫掃中期選舉的席位，特朗普將會正式出山，再次成為拜登最大的對手。
本文首刊於微信公眾號「冰汝看美國」，作者為鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。