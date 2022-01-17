特朗普「軟啟動」總統競選：2020我贏了，2024我們還要贏！

特朗普（Donald Trump）預告了很久的新年首秀終於昨天在亞利桑那州（Arizona）的佛羅倫斯（Florence）召開了，主題是「拯救美國」。這是特朗普在2022年舉行的首集會，也是他在1月6日美國國會暴亂一周年之際，突然取消記者會之後的第一次公開舉行活動，在粉絲的期待度那是相當高。

到了集會現場，據說參與人數有大概1.5萬人，特朗普說當天為了排隊進場，排隊的汽車綿延了25英里。雖然位於南方，但弗洛倫斯晚上的氣溫並不高，大概10度左右，而且風很大，但是粉絲們的熱情絲毫不減。

特朗普當天也顯得很輕鬆，沒有打領帶，戴着他標誌性的MAGA紅色帽子，而且一出場手上就拿着帽子、把它們扔向人群中，現場氣氛非常火熱。

長達100分鐘的演講結束後，特朗普還活力四射的跳起了他標誌性的舞步，恍然間那個熟悉的特朗普又回來了。

前總統唐納德特朗普在 2022 年 1 月 15 日星期六在亞利桑那州佛羅倫薩舉行的集會上發表講話後微笑並指向支持者。（AP）

特朗普「軟啟動」總統競選

美國媒體紛紛把特朗普2022年首秀解讀為他啟動2024年總統大選的第一步。大西洋周刊的標題是：《特朗普「軟啟動」2024總統競選》；福克斯新聞的標題是《特朗普發表2024年競選演講》。

其實，特朗普的講話中並沒有明確說「我將會競選」這句話，但是100分鐘裏，他又無時無刻不在彰顯自己蠢蠢欲動的競選決心。

特朗普高聲向支持者們呼喚說：「我曾經競選了兩次，我們贏了兩次……看看現場這麼多的支持者，我怎麼可能輸給拜登？現場如此壯觀的人群，象徵着2020年大選所發生的一切，人們渴望真相，人們想要他們的國家回來。」

前總統唐納德特朗普於 2022 年 1 月 15 日星期六在亞利桑那州佛羅倫薩舉行的一次集會上露面之前，支持者聽取了演講者的講話。（AP）

而離正式宣佈參選最接近的一句話是：「我們讓美國再次、再次偉大……再次！」

而且特朗普已經提前透露了他將攻擊拜登的「路線」， 包括新冠疫情、阿富汗政策、移民政策、通脹等等，特朗普還列舉了共和黨能夠做出的一系列政策改變，並承諾：2024，我們將會收復白宮。

談到外交政策的時候，特朗普數落拜登，普京不僅威脅烏克蘭，現在還威脅要進入古巴和委內瑞拉，對美國完全沒有尊重可言。特朗普任期內，就沒有發生這樣的事情。對於美國來說，最難對付的國家不是中國、不是朝鮮、不是俄羅斯，而是美國自己！

一座特朗普的銅像在會場附近豎立着。（AP）

特朗普一箭三雕

通過這場集會，特朗普達到了三個目的。第一，回應1月6號美國國會暴亂一周年，民主黨對他的指控；第二，為中期選舉共和黨競選者造勢；第三，為2024年總統大選鋪路。實際上特朗普的競選籌款從來沒有停止。

2021年1月6號的美國國會暴亂，是特朗普心裏邁不過去的一道坎，因為這次事件導致他成為美國歷史上兩次遭到彈劾的總統。而在1月6號一周年之際，拜登把特朗普批得「體無完膚」。

而這次集會，是特朗普第一次公開回應拜登的機會，他當然沒有口下留情。特朗普說民主黨逮捕1月6號的示威者，是為虐待他們尋找藉口，像抓牲口一樣抓人。而且聯邦調查局FBI當時安插了人員在國會外面，目的就是引發騷亂。真正的暴亂不應該發生在1月6號，而是2020年11月3號選舉之後。

而對於中期選舉，特朗普預測今年將會掀起一股紅色浪潮，共和黨不僅將會奪回眾議院，還將會奪回參議院。

夕陽在牧場外的天空映出一片紅，底下黑壓壓的都是來支持特朗普的人。（Getty Images）

共和黨的兩難

特朗普把新年首秀選擇在亞利桑那州，當然不是一個隨隨便便的決定。在2020年大選中，特朗普在亞利桑那僅以10,457張選票的差距輸給了拜登，特朗普曾經要求重新計票，因為他堅信選舉結果是被操控的。雖然經過一年的審查，亞利桑那州立法者最終沒有發現任何推翻選舉結果的證據，但在當地人口最多的馬里科帕郡，共和黨的審計發現，特朗普獲得的票數比經過認證的選舉結果少了261張票。

特朗普在當晚力挺競選州長的參選人Kari Lake，她堅信亞利桑那州存在選舉舞弊，並曾經說亞利桑那州傾倒了一袋子的選票。Kari Lake也非常懂得「感恩」，她在集會上告訴特朗普：「當你2028年離開白宮的時候，全美國人都會更加愛你。」

亞利桑那州的共和黨主席沃德（Kelli Ward）也是特朗普的鐵粉，他曾經指責清點選票的Dominion投票系統把6,000張原本屬於特朗普的選票改投給了拜登。沃德還承諾，將會很快推翻2020年的選舉結果。

當天集會上，特朗普請上台的每一位嘉賓，都重複了同一個結論：2020年亞利桑那州投票結果是欺詐性的。而這些共和黨人，都得到了來自特朗普的「獎賞」，那就是中期選舉的背書。

有支持者手持標語，表示特朗普才是上屆總統選舉的真正勝利者。（Getty Images）

但是共和黨中的溫和派和建制派愈發擔心，特朗普至今無法承認敗選並選繼續散佈虛假消息的做法，會危及原本有利於共和黨的政治氣候。其實就在最近幾天，共和黨大佬麥康奈爾等資深共和黨人表達了對特朗普立場的擔憂，認為他把溫和派的共和黨人、中間選民越推越遠。如果縱容特朗普，將會危及共和黨的長期競爭力。

隨着美國中期選舉將在11月舉行，特朗普已經預告了，他計劃每個月至少舉行兩次集會，1月的第二次集會將會於29號在德州舉行，這意味着「拜登偷走了特朗普2020年勝利」的言論在接下來的幾個月，還會不絕於耳。亞利桑那州的集會已經顯示出，特朗普不僅沒有因為2020年總統大選的結果而做出任何改變，反而是加倍下注。

而就在本周，拜登的民調支持率再一次創新低，跌到慘不忍睹的33%，而69%的共和黨人希望特朗普再次競選。而一旦共和黨橫掃中期選舉的席位，特朗普將會正式出山，再次成為拜登最大的對手。

本文首刊於微信公眾號「冰汝看美國」，作者為鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。

