鯨落萬物生　中東大和解？

1月15日，伊朗議會國家安全和外交政策委員會成員賈哈納巴迪（Jalil Rahimi Jahanabadi）在社交媒體上表示，伊朗與「宿敵」沙特正在恢復破裂的關係，並準備重新互相開放大使館。2016年沙特切斷了與伊朗的外交關係。此次準備互開大使館是雙方關係6年來首次轉暖。

這並非突然之舉。從2021年4月起，沙特與伊朗在伊拉克的斡旋下恢復了接觸，至今已舉行五輪對話，涉及外交、情報、軍事等多個部門。沙特、伊朗兩國外長還共同出席了2021年8月由伊拉克主辦的「地區合作與夥伴峰會」，就調和地區熱點、化解雙方矛盾等充分溝通。2021年12月13日，沙特和伊朗的專家在約旦共同參加了安全對話。

自2019年下半年開始，伊朗向沙特、阿聯酋等國發出「和平倡議」，提出「海灣自由航行設想」，呼籲搭建海灣安全架構，實現區域和平穩定和航道暢通。伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）競選期間就明確表示希望改善與包括沙特在內的各鄰國的關係。萊希勝選後，一些阿拉伯國家紛紛向他表示了祝賀，科威特、卡塔爾、阿聯酋等海灣國家也對萊希發去賀電，表示希望加強與伊朗的關係。萊希2021年8月5日在議會宣誓就職時再次重申他所領導的伊朗新政府的外交政策重點是改善與地區國家的關係，「我向地區內所有國家，尤其是鄰國伸出『友誼和兄弟之手』」。

目前沙特和伊朗關係僅差一步就宣佈全面正常化，除此之外，阿聯酋國家安全顧問阿勒納希安2021年12月6日罕見訪問伊朗，與伊朗總統萊希會面。這是兩國2016年降低外交關係級別以來，阿聯酋高級官員首次到訪伊朗。阿勒納希安稱，此次訪問有望成為兩國關係的「轉折點」。

海合會有6個成員國，分別是沙特、巴林、阿曼、科威特、阿聯酋和卡塔爾。2021年12月14日，第42屆海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）首腦會議在沙特首都利雅得舉行。沙特方面表示，希望找到解決伊朗核問題的有效方式，沙特希望與伊朗實現關係正常化。有了沙特的首肯示範，阿聯酋的立刻追隨，海合會相關國家和伊朗的關係全面解凍已經不再遙遠。

伊朗首席核談判代表2021年10月與歐盟官員在伊朗首都德黑蘭會面。（Reuters）

而伊朗和遜尼派穆斯林關係緩和的同時，阿拉伯國家和以色列的關係也在大踏步前進。2020年8月，阿聯酋將成為第一個與以色列建交的海灣阿拉伯國家。2020年9月巴林和以色列簽署和平協議現關係正常化。2020年10月蘇丹、以色列發表聯合聲明說關係正常化。2020年12月，摩洛哥與以色列同意建立全面外交關係。這是自埃及1979年與以色列和談，1994年約旦同以色列建立外交關係後，阿拉伯國家和以色列關係出現的最大範圍突破。

2021年9月以色列總理10年來首次訪問埃及，進一步穩定了埃及政局變化後的埃以關係。以色列總理2021年12月12日首次正式訪問阿聯酋。當前，沙特、阿曼、卡塔爾、突尼斯、毛里塔尼亞、吉布提等阿拉伯國家正同以色列展開不同渠道的接觸，並等待時機謀求與以色列實現建交。2020年阿曼公開表達對阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥四個阿拉伯國家同以色列建交歡迎。有觀點認為，未來阿以關係大面積突破將會是大勢所趨。

整個中東地區除了沙特領銜的遜尼派穆斯林、伊朗領銜的什葉派穆斯林以及以色列，還有一個重要的國家，那就是土耳其。

卡舒吉2018月10月進入沙特大使館後失蹤，隨後被證實遭到殺害。土耳其大爆有損沙特形象的卡舒吉被害全過程資料，引爆輿論，雙方關係陷入谷底。（AP）

土耳其在遜尼派穆斯林中也具有重要影響力，埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上台後，土耳其意圖超越沙特、埃及，謀求在遜尼派伊斯蘭世界的領導地位。埃及顏色革命後，土耳其同遜尼派國家的關係每況愈下。2013年埃及軍方罷黜穆爾西，將穆斯林兄弟會定性為恐怖組織，土耳其總統埃爾多安將埃及現總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）稱作「非法暴君」。2017年，沙特與卡塔爾斷交，而土耳其則支持卡塔爾，甚至在卡塔爾建設軍事基地，引起沙特強烈不滿。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）將土耳其、伊朗和穆兄會並稱「邪惡三角」。2018年，沙特籍記者卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害事件引爆兩國糾紛。2020年9月，埃及、塞浦路斯、希臘、以色列、意大利和約旦六國能源部長正式成立東地中海天然氣論壇，旨在加強成員國之間的油氣合作，加快油氣資源開發。同樣作為東地中海大國的土耳其被排除在外。

原本土耳其和沙特等國一樣參加了美國的打擊伊斯蘭國聯軍，2015年土耳其一度擊落俄羅斯戰機。但是2016年7月政變事件後，美國在引渡居倫上態度曖昧不清，使得埃爾多安大為光火，俄羅斯及時為埃爾多安提供情況助其平息政變迅速令兩國關係走近。近年來土耳其和俄羅斯、伊朗主導了在敍利亞反恐戰爭，和沙特等跟隨美國在敍利亞敗北不同，土耳其作為勝利一方站穩腳跟。

但是現如今，土耳其和伊朗一樣也在積極尋求改善同遜尼派穆斯林的關係。土耳其總統埃爾多安在2020年和2021年數度發表講話，強調土耳其和沙特、埃及等都是「兄弟」，願與兩國「消除誤解」「重振合作」。土耳其還積極評價2021年初的海合會歐拉峰會，表示樂見海合會內部重歸團結，希望能在卡塔爾重回海合會大家庭後發揮土耳其與海合會國家間的溝通橋樑作用。2021年12月7日，埃爾多安訪問卡塔爾，與卡塔爾埃米爾舉行會談。雙方簽署了15項協議，承諾促進經濟聯繫和財政合作。

除了以上三個重要方向的局面緩和，大和解的趨勢也在阿拉伯國家內部上演。2021年初，海合會歐拉峰會邀請卡塔爾埃米爾參會，其間沙特、埃及、阿聯酋、巴林宣佈同卡塔爾恢復全面外交關係，海合會「斷交危機」初步化解。

以巴問題已經不是各方關係緩和的絆腳石。圖為巴勒斯坦民族權力機構主席和美國國務卿布林肯於2021年5月舉行聯合新聞發布會。（AP）

縱觀整個地區局勢，對話、重啟、關係正常化正在全面上演。這樣局面相當不同尋常。

在觀察人士看來，奧巴馬（Barack Obama）時期美國開啟了全球戰略平衡的步伐——從中東抽離、重返亞太。特朗普（Donald Trump）政府實際上繼續推行了這種全球戰略再平衡部署，並將重返亞太適時調整為了更符合美國利益的印太戰略，過去四年，中美矛盾的公開化堅定了美國加速從中東戰略抽身的決心。拜登（Joe Biden）上台後進一步確認中國是美國最大挑戰的同時，亦全面加速部署印太。種種跡象表明持續調整全球戰略，進一步擺脱中東泥潭，是拜登政府的重要外交任務。伊核協議是美國鋪墊戰略重心從中東地區轉移到亞太地區的關鍵舉措。拜登任命的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）明確宣佈，重啟伊核協議是拜登政府的「早期重要優先項」。2021年12月各方啟動第八輪美伊恢復履約談判有積極進展。

在這樣的背景下，中東地區以往在美國強力干預下的對抗局面發生了微妙變化。各國不得不為後美國時代謀劃。美國助力減少的情況下，地區大國們還繼續對抗的話就得不償失。代理人戰爭中，當幕後主人抽身離開，代理人們很大程度上不願意繼續獨自上陣。緩和關係，營造一個彼此都相對安全的地區環境是大家都需要的。正所謂一鯨落萬物生，美國霸權衰落之際各方都有了踹息的機遇。

大國戰爭的陰霾逐步減少，中東已經迎來一個非常重要的發展機遇期。沙特推出「願景2030」，阿聯酋提出「百年計劃2071」，埃及推進「埃及製造2030」，伊朗出台了「20年發展願景規劃」。戰亂年後，人心思定，敍利亞、伊拉克、阿富汗、利比亞的重建提上日程，但願這片被鮮血浸染的焦土能夠在發展的這個共同目標下找到彼此共生之道，迎來新生。希望以技術創新型產業立國且據地利之便的以色列能夠和阿拉伯國家在發展的這個共同目標下找到彼此共生之道。