文在寅不出席北京冬奧開幕式的背後原因

應中國全國人大常委會委員長栗戰書的邀請，韓國國會議長朴炳錫將於2月3日至6日訪華，並出席北京冬奧會開幕式。韓國總統文在寅則不會出席。

2018年韓國平昌冬奧會舉行時，中方以中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正代表習近平出席平昌冬奧會開幕式。而今韓國由國會議長朴炳錫出席北京冬奧會開幕式，也算合乎外交禮節。



不過，念及當下美國對北京冬奧的所謂「外交抵制」，雖然華盛頓表示不會逼迫各國在中美之間選邊站，也不會要求盟國與美國採取同樣的態度，但事實上，美國對北京冬奧會的表態，已經限制了各國特別是其盟友的外交選擇。

此前，英國、加拿大、澳洲等與美國同種同文的盟友已跟進「外交抵制」，新西蘭、日本等其餘盟友也或以疫情為由不派員出席，或以議員等非政府人員率團的方式「委曲求全」。這就讓作為美國盟友的韓國不得不更審慎處理。

韓國總統出席北京冬奧會，對發展中韓關係無疑是有利的。中國是韓國的第一大貿易伙伴，兩國在政治、經貿、文化等各方面都有密切交往。「總統捧場」這種象徵性的政治姿態，有助於維繫兩國友好關係，以高屋建瓴的方式使兩國各領域往來更為平滑，為兩國在諸如朝核等國際事務問題上的合作創造更有利的政治空間。

不過，韓國畢竟面臨「間於齊楚」的壓力。畢竟還有3萬美國大兵駐扎於韓國，韓國的國家安全還要依賴美國的保護。當美國對華政策愈發紊亂，愈發帶有對抗意識，作為美國的盟友，文在寅總統的對華外交必須要考慮美國白宮的感受。

以上，是其一。

韓國國會議長朴炳錫將訪華並出席北京冬奧會開幕式，圖為2020年11月27日，中國外長王毅（右）在首爾會見韓國國會議長朴炳錫前碰肘致意。（新華社）

其二，除了美國的因素外，文在寅總統選擇不出席北京冬奧會開幕式，更重要的原因當與韓國即將到來的總統大選有關。

今年3月9日，韓國將迎來第20屆總統選舉，據了解，現在執政黨共同民主黨總統候選人李在明和最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悦的支持率不相上下，雖然進步派的李在明勝算較大，但保守派的尹錫悦一直批判文在寅政府的對華友好政策。如果文在寅選擇出席北京冬奧會開幕式，很有可能被在野保守派大做文章，對李在明的支持率造成一定的衝擊。

2021年底，韓國首爾大學亞洲研究所委託一家韓國輿論機構對千餘名韓國成年人做過一份調研，並與1月12日經匯總後發表在該研究所的刊物。其中，在被問到「韓國最應該合作的國家」時，約70%受訪人選擇美國，約1%選擇日本，選擇中國的則約為7%。

所以，應對選舉、得到選民的支持，這是韓國政治人士賴以謀取公職的前提，是其必修課。但為了長期獲得支持，又往往需要做一些短期內與輿論和民意相左的決定，譬如為了韓國經濟的健康發展，頂住美國壓力維繫對華關係——這恐怕是一道更難的必修課。