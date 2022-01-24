Omicron｜疫情升溫：韓國改變策略　日本新增設施

韓國和日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫。韓國1月24日公布，新增7,513個新冠肺炎確診個案，已是單日新增確診個案連續第三天超過7,000個。韓國政府改變防疫策略，以應對新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）。



的傳染力強的Omicron正在韓國擴散。政府24日宣布，在1月第三週新增的確診個案中，Omicron個案佔50.3%，意味着它已成為國內的主流病毒株。

韓國自2021年11月1日起實行「與病毒共存」策略，放寬防疫措施。由於Omicron的傳播導致確診個案急增，政府2022年1月決定改變防疫策略、調整醫療體系來應對，新措施是「與病毒共存」策略的延續，但目標是令重症病人和死亡人數減少。

韓國新冠肺炎疫情：圖為1月24日，韓國首爾一名市民接受新冠病毒檢測。（AP）

韓改防疫策略

全國衛生站和診所將改為主要為感染風險高的人士進行核酸檢測，以令重症病人和死亡人數減少。已完成接種新冠疫苗的人士一旦染疫，隔離期由10天縮短至7天。

Omicron早已成為光州市、全羅南道、平澤市和安城市的主流病毒株，政府在這些地方為非高風險人士進行快速抗原檢測。

95%成人已接種

英媒23日引述韓國疾病管理本部（KDCA）稱，全國近95%成人已完成接種疫苗，當中逾一半人已接種加強劑。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月22日，日本東京民眾排隊接種新冠疫苗。（AP）

日增逾5萬個案

日本的疫情亦嚴重，全國23日新增50,023個確診個案，是單日新增確診個案連續第二天超過5萬個。東京23日新增9,468個確診個案，是當地單日新增確診個案連續第三天超過9,000個。

設無症狀患者「專區」

東京都政府在千代田區設立專門接收無症狀感染者的醫療設施，希望這些患者入住，以免他們將病毒傳給家人。設施25日啟用，約有350個床位，也有常駐醫護人員。東京都知事小池百合子表示，希望家中有兒童或長者的無症狀患者入住這設施。

另一方面，疫情正在國會內擴散。日本放送協會（NHK）24日稱，眾議院議員、前文部科學大臣渡海紀三朗23日確診新冠肺炎。他成為一個月內第五名染疫的國會議員，也是全國第21位染疫的國會議員。

英媒22日引述日本首相辦公室的資料稱，截至21日，日本78.7%人口已完成接種疫苗，但當中只有1.5%人已接種加強劑。