棋手普京・一｜中俄與西方的博弈仍是國際地緣主軸

北京冬奧會開幕在即，在西方一些國家外交抵制冬奧的背景下，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的出席力挺彰顯了當下中俄關係的親密。回顧30多年來中俄兩國與西方關係的變遷、梳理中俄兩國關係在冷戰後的發展脈絡，就不難發現中俄兩國關係由「疏」到「親」的複雜性。
中俄走近既有美國因素的作用，也有國際地緣政治氣候變化後兩國對自身國家利益的認知、價值取向和道路選擇的因素。當前，中俄維持着事實上的准同盟關係，而在可預見的將來，中俄兩國與美國為首的西方的博弈仍將主導國際政治的走向。
中蘇在冷戰時期曾經歷過恩恩怨怨，交惡30餘年。冷戰後期，中蘇關係出現了一些積極變化。一方面，中美自1979年建交後，選擇聯合對抗蘇聯，蘇聯壓力倍增。鄧小平訪美後得到美國默許，教訓了倒向蘇聯的越南。中國還與美國為首的西方國家一起，聯合抵制了莫斯科奧運會。
另一方面，蘇聯領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）上台後，提出了一些解決中俄兩國邊界問題的原則，中蘇關係開始解凍。1989年，戈爾巴喬夫對中國進行國事訪問，雙方宣佈中蘇關係實現正常化，也宣示了兩國關係的新起點。
蘇東劇變後，中俄兩國都開啟了國家轉型模式。繼承蘇聯衣缽的俄羅斯曾經非常熱烈地擁抱過西方，期盼能夠加入到西方陣營中。但在西方眼中，俄羅斯歷史上侵略成性，自誕生之日起，就沒有停止過對歐洲的侵略和擴張。同時，俄羅斯在文化和宗教上也是歐洲的異類。西方對俄羅斯的不信任與戰略失策，再加上俄羅斯民族主義等因素的複雜作用，俄羅斯的轉型最終沒有朝着西方所希望的方向發展。而在烏克蘭和格魯吉亞「顏色革命」、克里米亞危機、俄格戰爭、烏東武裝衝突等事件發生後，西方更加堅定了對俄羅斯的判斷。
而中國在1978年改革開放後，也掀起了一波向西方學習的浪潮。中共領導人鄧小平在1979年1月歷史性訪問了美國後，積極推動中國改革開放進程。但1989年北京政治風波和蘇東劇變後，在面對執政危機和改革開放的艱難選擇中，中共的執政思維變得保守。
1992年，鄧小平南巡講話發表，重啟了改革開放進程。但美國在中國改革開放的進程中，鼓勵和防範同在，接觸與遏制並用。其一，美國希望打開中國龐大的市場，謀求貿易利益；其二，美國希望中國融入國際體制，政治制度上向西方模式轉型；其三，美國並不希望看到一個能與美國匹敵的中國存在。最終，中國的制度發展與美國的期待嚴重不符，但在經濟發展和國力提升上卻超越了美國的預期。
中俄兩國沒有向西方政治制度轉型重塑了國際政治格局，也是中俄靠近最大的國際政治背景。事實上，在30多年的中俄關係複雜進程中，受到兩國與美國關係親疏的極大影響。但與此同時，中俄對自身國家利益的認知和道路選擇也讓兩國關係逐漸走近。
蘇聯瓦解後的20世紀90年代前期，作為繼承者的俄羅斯與西方的關係尚處於「蜜月」期。這一階段，俄羅斯對西方抱有幻想，渴望與西方接軌，某種程度上輕視與中國關係的發展。1997年，七國集團擴容成八國集團，吸收俄羅斯為成員國，似乎預示着俄羅斯加入了西方陣營。但隨着俄羅斯的國力恢復、西方對俄羅斯的疑慮加深以及北約東擴的推進，西方和俄羅斯開始出現不和諧聲音。俄羅斯分別於2001年、2004年和2008年先後三次要求加入北約，但是都遭到了拒絕。
反觀這一階段的中俄關係，1994年之前，中俄兩國在軍事關係、軍事技術和文化等領域的合作與交流很少，甚至在有些方面根本沒有起步。但自1994年以來，雙方關係在各領域都取得了一些實質性成果，特別是1995年在邊界談判上取得了進展。此間，中俄還發表了多個聯合聲明提升雙邊關係。總的來說，這一時期的中俄關係摒棄了非結盟即對抗的冷戰思維，逐步走向正常。但對俄羅斯來說，其與西方的關係則更加緊密。
此後，中俄關係穩步發展，但俄羅斯與西方的關係卻逐漸出現逆轉。2001年7月，中俄簽訂《中俄睦鄰友好合作條約》。2004年10月，中俄簽訂《中俄邊界東段補充協定》，成功勘分大部分國界，中俄領土爭議結束。2008年10月，俄羅斯將半個黑瞎子島正式交付中國，至此中俄邊境最終確定。除了政治關係外，兩國在經貿、軍購、反恐等領域也開展了友好合作。2013年，習近平在莫斯科發表演說，宣稱中俄關係是世界上最好的一組大國關係。
2014年發生的克里米亞危機是俄羅斯與西方關係的轉捩點。此後，西方國家紛紛制裁俄羅斯，俄羅斯甚至被踢出了八國集團，與西方關係出現嚴重惡化。此後，俄羅斯與西方關係並無改善。特朗普（Donald Trump）總統2017年上台後，普京向其伸出橄欖枝，美國決策層也一度研討「聯俄制中」的可能性，但受制於局勢並未施行。拜登（Joe Biden）勝選總統後，對俄羅斯採取敵對政策，譴責俄羅斯干預美國大選，稱普京是「劊子手」，美俄關係一路走低。
而中美關係也在奧巴馬（Barack Obama）總統任內逐漸出現惡化跡象，美方對中方正式提出的建立「不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏」的新型國際關係並不感冒。特朗普上台後，特別是2017年11月訪華後，中美關係急劇惡化。2018年3月，美國發動了對華新一輪「貿易戰」。2018年10月4日，美國副總統彭斯（Michael Pence）發表長篇演說，抨擊中國試圖破壞美國民主制度，稱美國曾期待中國成為自由國家，但希望最終落空。彭斯還認為，鄧小平的改革開放政策已經變得空洞。此後，中美關係也跌跌撞撞一路走低。
拜登政府視中國如同冷戰時的蘇聯，認為中國現在是美國最主要的政治博弈對手，而這場博弈將決定未來人類將生活在何種制度之下。一方面，美國積極拉攏盟友在地緣政治和人權問題上與中國過招；另一方面，在氣候變化、疫情控制、軍備控制和太空開發規則制定等方面，美國也保持和中國的有限合作。
而在美俄與美中關係惡化的同時，中俄關係卻越來越緊密。中俄在意識形態、能源合作、地緣安全等問題上找到了共同利益。克里米亞危機之後，中國幾乎成了俄羅斯最大的出口對象，中國的快速崛起為俄羅斯能源出口提供了最大的市場。而對中國而言，在能源等問題上也需要俄羅斯的支持。
烏克蘭危機爆發後，以美國為首的西方國家對俄羅斯實行了新的制裁，取消了與俄羅斯油氣公司的各項合作。與此同時，中國卻向俄羅斯提供了多個經濟、軍事和基礎設施合作專案，大大減輕了俄羅斯的壓力。兩國還在研發衛星導航系統、建造大型軍用直升機、太空探索等一系列專案上達成了合作協議。2019年6月，普京在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，俄羅斯和中國是戰略盟友，但不是針對任何國家的軍事聯盟。
作為世界經濟強國的中國希望民族復興，而作為世界軍事強國的俄羅斯也希望重振世界大國地位。但同時，兩國也面臨來自西方的挑戰，台海和南海等問題影響了中國的繼續崛起，而北約東擴卻擠壓了俄羅斯的戰略空間。當前，中俄維持着事實上的准同盟關係。在可預見的將來，中俄與美國為首的西方之間的較量將不會停止，中俄與美國為首的西方之間的博弈仍將主導國際政治的走向。