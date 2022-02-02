棋手普京・一｜中俄與西方的博弈仍是國際地緣主軸

北京冬奧會開幕在即，在西方一些國家外交抵制冬奧的背景下，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的出席力挺彰顯了當下中俄關係的親密。回顧30多年來中俄兩國與西方關係的變遷、梳理中俄兩國關係在冷戰後的發展脈絡，就不難發現中俄兩國關係由「疏」到「親」的複雜性。

中俄走近既有美國因素的作用，也有國際地緣政治氣候變化後兩國對自身國家利益的認知、價值取向和道路選擇的因素。當前，中俄維持着事實上的准同盟關係，而在可預見的將來，中俄兩國與美國為首的西方的博弈仍將主導國際政治的走向。



中蘇在冷戰時期曾經歷過恩恩怨怨，交惡30餘年。冷戰後期，中蘇關係出現了一些積極變化。一方面，中美自1979年建交後，選擇聯合對抗蘇聯，蘇聯壓力倍增。鄧小平訪美後得到美國默許，教訓了倒向蘇聯的越南。中國還與美國為首的西方國家一起，聯合抵制了莫斯科奧運會。

另一方面，蘇聯領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）上台後，提出了一些解決中俄兩國邊界問題的原則，中蘇關係開始解凍。1989年，戈爾巴喬夫對中國進行國事訪問，雙方宣佈中蘇關係實現正常化，也宣示了兩國關係的新起點。

蘇東劇變後，中俄兩國都開啟了國家轉型模式。繼承蘇聯衣缽的俄羅斯曾經非常熱烈地擁抱過西方，期盼能夠加入到西方陣營中。但在西方眼中，俄羅斯歷史上侵略成性，自誕生之日起，就沒有停止過對歐洲的侵略和擴張。同時，俄羅斯在文化和宗教上也是歐洲的異類。西方對俄羅斯的不信任與戰略失策，再加上俄羅斯民族主義等因素的複雜作用，俄羅斯的轉型最終沒有朝着西方所希望的方向發展。而在烏克蘭和格魯吉亞「顏色革命」、克里米亞危機、俄格戰爭、烏東武裝衝突等事件發生後，西方更加堅定了對俄羅斯的判斷。

1991年，在俄羅斯共產黨強硬派發動為期三天的政變失敗後，時任蘇聯總統戈爾巴喬夫從克里米亞抵達莫斯科郊外的伏努科沃機場，與蘇聯電視新聞記者交談。（AP）

而中國在1978年改革開放後，也掀起了一波向西方學習的浪潮。中共領導人鄧小平在1979年1月歷史性訪問了美國後，積極推動中國改革開放進程。但1989年北京政治風波和蘇東劇變後，在面對執政危機和改革開放的艱難選擇中，中共的執政思維變得保守。

1992年，鄧小平南巡講話發表，重啟了改革開放進程。但美國在中國改革開放的進程中，鼓勵和防範同在，接觸與遏制並用。其一，美國希望打開中國龐大的市場，謀求貿易利益；其二，美國希望中國融入國際體制，政治制度上向西方模式轉型；其三，美國並不希望看到一個能與美國匹敵的中國存在。最終，中國的制度發展與美國的期待嚴重不符，但在經濟發展和國力提升上卻超越了美國的預期。

中俄兩國沒有向西方政治制度轉型重塑了國際政治格局，也是中俄靠近最大的國際政治背景。事實上，在30多年的中俄關係複雜進程中，受到兩國與美國關係親疏的極大影響。但與此同時，中俄對自身國家利益的認知和道路選擇也讓兩國關係逐漸走近。

蘇聯瓦解後的20世紀90年代前期，作為繼承者的俄羅斯與西方的關係尚處於「蜜月」期。這一階段，俄羅斯對西方抱有幻想，渴望與西方接軌，某種程度上輕視與中國關係的發展。1997年，七國集團擴容成八國集團，吸收俄羅斯為成員國，似乎預示着俄羅斯加入了西方陣營。但隨着俄羅斯的國力恢復、西方對俄羅斯的疑慮加深以及北約東擴的推進，西方和俄羅斯開始出現不和諧聲音。俄羅斯分別於2001年、2004年和2008年先後三次要求加入北約，但是都遭到了拒絕。

1992年1月18日，鄧小平南巡途經湖北武昌時，與湖北省委書記關廣富、省長郭樹言等人交談。（視覺中國）。

反觀這一階段的中俄關係，1994年之前，中俄兩國在軍事關係、軍事技術和文化等領域的合作與交流很少，甚至在有些方面根本沒有起步。但自1994年以來，雙方關係在各領域都取得了一些實質性成果，特別是1995年在邊界談判上取得了進展。此間，中俄還發表了多個聯合聲明提升雙邊關係。總的來說，這一時期的中俄關係摒棄了非結盟即對抗的冷戰思維，逐步走向正常。但對俄羅斯來說，其與西方的關係則更加緊密。

此後，中俄關係穩步發展，但俄羅斯與西方的關係卻逐漸出現逆轉。2001年7月，中俄簽訂《中俄睦鄰友好合作條約》。2004年10月，中俄簽訂《中俄邊界東段補充協定》，成功勘分大部分國界，中俄領土爭議結束。2008年10月，俄羅斯將半個黑瞎子島正式交付中國，至此中俄邊境最終確定。除了政治關係外，兩國在經貿、軍購、反恐等領域也開展了友好合作。2013年，習近平在莫斯科發表演說，宣稱中俄關係是世界上最好的一組大國關係。

2014年發生的克里米亞危機是俄羅斯與西方關係的轉捩點。此後，西方國家紛紛制裁俄羅斯，俄羅斯甚至被踢出了八國集團，與西方關係出現嚴重惡化。此後，俄羅斯與西方關係並無改善。特朗普（Donald Trump）總統2017年上台後，普京向其伸出橄欖枝，美國決策層也一度研討「聯俄制中」的可能性，但受制於局勢並未施行。拜登（Joe Biden）勝選總統後，對俄羅斯採取敵對政策，譴責俄羅斯干預美國大選，稱普京是「劊子手」，美俄關係一路走低。

而中美關係也在奧巴馬（Barack Obama）總統任內逐漸出現惡化跡象，美方對中方正式提出的建立「不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏」的新型國際關係並不感冒。特朗普上台後，特別是2017年11月訪華後，中美關係急劇惡化。2018年3月，美國發動了對華新一輪「貿易戰」。2018年10月4日，美國副總統彭斯（Michael Pence）發表長篇演說，抨擊中國試圖破壞美國民主制度，稱美國曾期待中國成為自由國家，但希望最終落空。彭斯還認為，鄧小平的改革開放政策已經變得空洞。此後，中美關係也跌跌撞撞一路走低。

近年來，中俄雙方多次形容雙邊關係為「歷史最高水平」。圖為2019年4月，習近平等中共和國家領導人接待抵京參加第二屆「一帶一路國際合作高峰論壇」的普京一行。（Getty）

拜登政府視中國如同冷戰時的蘇聯，認為中國現在是美國最主要的政治博弈對手，而這場博弈將決定未來人類將生活在何種制度之下。一方面，美國積極拉攏盟友在地緣政治和人權問題上與中國過招；另一方面，在氣候變化、疫情控制、軍備控制和太空開發規則制定等方面，美國也保持和中國的有限合作。

而在美俄與美中關係惡化的同時，中俄關係卻越來越緊密。中俄在意識形態、能源合作、地緣安全等問題上找到了共同利益。克里米亞危機之後，中國幾乎成了俄羅斯最大的出口對象，中國的快速崛起為俄羅斯能源出口提供了最大的市場。而對中國而言，在能源等問題上也需要俄羅斯的支持。

烏克蘭危機爆發後，以美國為首的西方國家對俄羅斯實行了新的制裁，取消了與俄羅斯油氣公司的各項合作。與此同時，中國卻向俄羅斯提供了多個經濟、軍事和基礎設施合作專案，大大減輕了俄羅斯的壓力。兩國還在研發衛星導航系統、建造大型軍用直升機、太空探索等一系列專案上達成了合作協議。2019年6月，普京在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，俄羅斯和中國是戰略盟友，但不是針對任何國家的軍事聯盟。

作為世界經濟強國的中國希望民族復興，而作為世界軍事強國的俄羅斯也希望重振世界大國地位。但同時，兩國也面臨來自西方的挑戰，台海和南海等問題影響了中國的繼續崛起，而北約東擴卻擠壓了俄羅斯的戰略空間。當前，中俄維持着事實上的准同盟關係。在可預見的將來，中俄與美國為首的西方之間的較量將不會停止，中俄與美國為首的西方之間的博弈仍將主導國際政治的走向。