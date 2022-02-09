韓國大選衝刺　李在明尹錫悦誰會笑到最後？

從目前態勢看，李在明戰勝尹錫悦的可能性似乎更大。李在明如果上台，其外交政策可能更多繼承文在寅政府，對華政策相對友好。而尹錫悦立場保守、比較親美，其上台可能在某種程度上會衝擊中韓關係。



將在3月9日舉行的韓國政治民主化後第八次總統選舉目前正進入最後衝刺階段。韓國蓋洛普最近發布的民調結果顯示，韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明和最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悦的支持率均為35%。由於民調極為接近、選戰難分伯仲，在占卜文化極盛的韓國，媒體和候選人都紛紛將總統大位與算命掛鈎。

《聯合早報》報道稱，李在明曾公開稱小時候其母帶他去算命，師傅認為這個孩子將來要成就天大的事業。此後，他就開始培養這方面的志向。李在明也一直說，自己的生辰八字在四位總統候選人中是最有可能成為總統的。而尹錫悦在參加電視辯論期間，也曾多次在手掌上寫下一個「王」字，引發媒體高度關注。

韓國主流報紙《朝鮮日報》日前還採訪了某位占卜大師。該大師稱：1960年出生的尹錫悦生肖屬鼠，是晚年運旺的生辰八字。尹錫悦本來不是從政的八字，但與夫人金建熙結婚後得到彌補，變成了從政的八字。而1963年生的李在明屬兔，他的形象兇猛，善於變身，可比喻為「山貓」。

占卜算命畢竟更多的是娛樂大眾，從目前態勢看，李在明戰勝尹錫悦的可能性似乎更大。與尹錫悦的學者家庭出身不同，李在明出身貧寒，其性格直爽、作風務實、關注民生和社會公平、做事鐵腕和決斷，選舉後勁也很足。

此外，與尹錫悦長期在韓國司法系統工作不同，李在明行政經驗豐富，在地方首長任內曾大刀闊斧推動改革、改善民生，推動社會公義，在韓國各個年齡層都受到歡迎。因此，在當下韓國需要經濟提振和跨越發展的階段，韓國民眾可能更加偏愛這樣的候選人。

李在明和尹錫悦在對待中美的態度上相差甚遠。李在明如果上台，其外交政策可能更多繼承文在寅政府，對華政策相對友好，不大容易配合美國對華施壓。而尹錫悦立場保守、比較親美，如果其上台，會在對華關係上採取更加清晰的政策，可能在某種程度上會衝擊中韓關係。

在公開表態中，李在明認為在中美競爭加劇的背景下，他將調整文在寅在美中之間的「戰略模糊政策」，推行更加獨立自主和務實的外交政策，避免選邊站。李在明認為，在美中之間二選一是最無主見的僕從性姿態，韓國可以同時選擇美國和中國，也可以不選擇任何一方，或偏向於其中一方。

但同時，李在明也認為韓國在對美和對華外交上的迴旋空間變小了。美國是韓國的長期安全依靠，中國是韓國最大的貿易伙伴，韓國在三邊關係中仍會很糾結。

此外，李在明反對在韓國部署薩德系統，認為部署薩德封鎖中國出海口、窺測中國秘密是為了美國利益，薩德不能遏制朝鮮，反而有可能使朝鮮半島成為大國角力的戰場。

而在對美態度上，李在明也因為多次公開發表對美「不友好」言論而遭到美國媒體批評。他曾經稱呼駐韓美軍為「佔領軍」，也在會見美國議員時稱韓國之所以被日本吞併，部分原因是美國通過《太桂郎-塔脱夫備忘錄》予以認可。

尹錫悦則公開表示，韓國外交與安全政策應該「戰略清晰」，其軸心和出發點必須是韓美同盟，並加強與擁有相同價值體系的國家合作。只有韓美關係鞏固了，韓國繼而在國際合作的框架之內展開對華外交，只有這樣中國才會尊重韓國，才能建立平等的對華關係。

尹錫悦指責文在寅政府親華，以中美間斡旋者自居，讓民眾很反感，結果適得其反。尹錫悦支持部署薩德，認為這事關韓國主權問題。尹錫悦稱若要韓國取消薩德部署，中國應首先拆除部署在本國邊境附近的遠程雷達，如不想韓國部署更多薩德設備，就應該履行好韓中關係正常化協議。尹錫悦還認為，韓國半導體應該和中國脱鈎。