北京冬奧｜韓國代表斥短道速滑偏袒中國　主場優勢犧牲其他隊伍

韓國短道速滑隊在昨日（7日）男子1000米賽事失望而回，包括世界紀錄保持者黃大憲的3名選手，全數於準決賽止步，其中兩人都在晉級名次衝線後被取消資格。

韓國代表團今午召開記者會，公開指斥賽事一再出現誤判，認為對主隊中國選手有所偏袒。代表團除了向國際奧委會投訴，亦會提出訴訟，但不會抵制今屆賽事。



《韓聯社》報道，韓國代表團的短道速滑支援團長、國際裁判崔龍九在記者會上談及兩名韓國選手黃大憲及李俊瑞在準決賽的比賽情况，指兩名選手都沒有犯規。

🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇

韓國隊內的國際裁判崔龍九（右），在記者會上指摘裁判偏袒中國隊。（韓聯社）

崔龍九指，準決賽原本贏得小組首名的黃大憲被指「非法超越引致接觸」而遭罰，但黃在沒有衝撞下領先，與中國選手任子威及李文龍均無接觸，不應受罰。

黃大憲在準決賽以相當距離首先衝線，韓國隊認為根本沒有觸碰，不應受罰。（Getty Images）

而在另一組得亞軍的李俊瑞，崔龍九稱裁判認定李俊瑞轉入內線太急，碰到匈牙利代表劉少昂而被罰。

崔龍九指當時李俊瑞處於第2位，是第4位的中國選手武大靖與第3位的劉少昂有碰撞，致使劉少昂失平衡跌倒，並碰到李俊瑞。因此受罰者應是劉少昂或武大靖，而不是李俊瑞。

李俊瑞（左二）先於劉少昂（右二）及武大靖（右一），韓國隊指觸碰源自後方二人爭持，與李俊瑞無關。（Getty Images）

崔龍九更指，決賽5名選手都有犯規動作，足以被取消資格。匈牙利另一選手劉少林與中國選手任子威在衝線時短兵相接，劉少林張開左手，任子威則拉劉少林的手。他對劉少林被罰至取消資格，感到不解，「淪為主場優勢的犧牲品，金牌拱手讓給中國選手」。

匈牙利代表劉少林（左）領先進入最後直路，與任子威互相出手，結果劉先過終點但被取消資格。（Getty Images）

崔龍九在記者會直言，「一次誤判可以是錯，但兩次以上就是故意而為」，認為裁判一再偏袒中國隊。

韓國代表團長尹洪根，將會向國際奧委會主席巴赫面談，他們早前已向國際滑冰聯盟（ISU）發信申訴，並遭駁回，稍後會再向國際體育仲裁法庭申訴。

至於早前有消息指，韓國隊有意抵制今屆餘下賽事，尹洪根回應尚有多場賽事，在可行措施下讓運動員繼續發揮最佳水準，方為上策。

韓國代表團團長尹洪根明言會向國際體育仲裁法庭提出訴訟，但不會退出餘下賽事。（韓聯社）

北京冬奧相關報道：