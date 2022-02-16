韓國大選變局：「政治候鳥」安哲秀能否成為黑馬？

當前，對於韓國總統選舉最重要的變數莫過於民調排名第三的國民之黨候選人安哲秀。與李在明和尹錫悦都不同程度揹負着醜聞不同，醫師出身的安哲秀形象清廉，政治上走中間派温和路線。其過往從政史中，曾向自由派靠攏，也曾和保守派談整合。安哲秀突然提議與尹錫悦合作共同對抗李在明，並通過「民調競選方式」決定誰是在野黨的單一候選人。但尹錫悦擔心，與安哲秀合作採用民調競選方式自己可能會出局，總統大位可能會落入安哲秀之手。



2月15日，第20屆韓國總統選舉正式拉開序幕。在接下來的20多天法定競選期當中，共同民主黨總統候選人李在明、國民力量候選人尹錫悦、國民之黨候選人安哲秀、正義黨候選人沈相奵等將開展全國競選活動。3月9日，韓國國民將投票選出新一任總統。

最新民調顯示，兩強李在明與尹錫悦的支持率仍然不分伯仲，兩人差距之小在歷屆總統選舉中也很少出現。因此，這次選舉也將是近20年來韓國兩個主要政黨之間最為激烈的角逐。

執政黨共同民主黨總統候選人李在明在本次大選中一再強調發展經濟，因此其大選的起手式也以經濟開始。2月15日零時，李在明選擇在釜山市影島區的釜山港海上交通管制中心慰問出口貨輪上的工作人員，以表鼓勵受疫情衝擊較大的韓國外貿業。此外，之所以選擇釜山市，也是因為李在明在釜山市的支持率相對較低。

而對手尹錫悦則決定在未來幾天中走遍全國，釋放地區平衡發展和團結國民的信號。其第一場拜票活動選在首爾市清溪廣場，意為表達走出青瓦台體察民情的執政願景。此前，尹錫悦承諾，如果當選總統，候任時將在光化門辦公。

民意測驗顯示，選民們希望選出的新總統既能夠整肅積弊甚多的韓國政壇，又能解決困擾韓國經濟的房價飆升和不斷加劇的不平等問題，而妥善應對朝鮮問題則是一個加分項。

如果從選民的關注點來看，李在明顯然更加具備優勢。與尹錫悦的學者家庭出身和長期在司法界任職不同，李在明出身貧寒，作風務實、做事鐵腕並有豐富的地方行政歷練。在地方首長任內，李在明曾大刀闊斧推動改革、推進社會公義和改善民生，政績驕人。但很顯然，選戰本身錯綜複雜，民意所希望的點被候選人的各種醜聞和滿天飛的八卦帶偏。

而當前，對於這場選舉最重要的變數莫過於民調排名第三的國民之黨候選人安哲秀。2月13日，安哲秀突然召開記者會宣佈有意與尹錫悦聯手，推出單一候選人對抗李在明，稱這將促進「壓倒性的勝利」和國民團結。此前，安哲秀一直對各種結盟猜測予以否認，表示將獨自跑完競選全程。

與李在明和尹錫悦都不同程度揹負着醜聞不同，醫師和企業家出身的安哲秀形象清廉，政治上走中間派温和路線，並以「新政治第三勢力」自居。其過往從政史中，曾向自由派靠攏，2012年安哲秀曾以獨立候選人身份參加總統選舉，選情不佳退選後轉而支持文在寅。後來，他也曾和保守派談整合，因此被韓國民眾戲稱是「政治候鳥」。

但安哲秀和尹錫悦的合作也存在很大變數。尹錫悦陣營傾向認為，兩黨合作組建聯合政府，權力分配上由尹錫悦擔任總統並任命安哲秀為總理。與尹錫悦陣營的想法不同，安哲秀提議通過「民調競選方式」決定誰是在野黨的單一候選人。對此，尹錫悦稱安哲秀有關推選單一候選人方式的提議有「令人遺憾之處」。

其實，國民力量黨和國民之黨此前就在如何推選單一候選人問題上發生過矛盾。在2021年4月的首爾市長補選中，兩黨就曾圍繞這一問題僵持不下，但經協調後選擇了民調競選方式決定單一候選人，候選人最終花落國民力量黨。但在此次總統大選中，尹錫悦擔心這一方式對自己不利，即便合作很有可能會讓安哲秀成為最大贏家。

憑安哲秀目前的支持率，本身沒有機會問鼎總統寶座，其提議「民調競選方式」對其而言是穩賺不賠。民調落後可能未來能謀取一個總理職位，如果民調超過尹錫悦，則可能成為黑馬一步登天。但對尹錫悦而言，合作就是希望安哲秀能夠退選，從而增加勝選可能。因此，從雙方的算計看，這種合作的可能性並不是很大。