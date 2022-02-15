北京冬奧｜「向中國人道歉」留言湧現　內地網民被揭假扮韓國人

北京冬奧自中國隊取得首面金牌開始，中韓兩國運動員在賽場上的爭議一路延伸至民間。韓國媒體發現，疑似內地網民假冒韓國人在Twitter上向中國人道歉，行徑令人哭笑不得。



韓國與中國隊在今屆冰場上「結怨」，由中國被指「主場優勢」出現短道速滑誤判，韓國名將失金，以至中國選手向韓國選手「放暗器」偷襲等，風波不斷。

中韓由場內鬥到場外，愈演愈烈。（Getty Images）

中韓場內選手鬥爭為觀眾帶來不少「花生」，黃大憲在短道速滑男子1500米為韓國奪得本屆首金，中國選手任子威在準決賽被判犯規取消資格，黃大憲奪金後稱這是「今天最乾淨的一場比賽」。

中國的王濛在混合團體接力項目中，看到韓國隊摔倒時諷刺「摔得好」，再到車旼奎奪得銀牌後，擦拭頒獎台的舉動引發內地網民不滿、痛批「沒有奧運精神」。

中韓兩國之間幾乎有任何風吹草動都能讓網民槓上，《首爾經濟》近日報道，只要在Twitter以韓文搜尋「身為韓國人」的話，就會出現許多向中國道歉的貼文，例如「身為韓國人，我向中國人道歉。我們的運動員確實每場比賽都犯規」、「大家不要吵架，身為韓國人，我向全體中國人民表達誠摯歉意。請原諒無知的同胞。」

韓媒《首爾經濟》指疑似內地網民假冒韓國人在Twitter上向中國人道歉。（截圖）

據韓媒指出，這些貼文的共同點，是都用韓國人不常使用的表達方式，可能是因為用翻譯軟體而令文句生硬，而這些帳號不但本身用戶名為中文，部分更只關注內地帳號，身分可疑。

對於內地網民冒充韓國人道歉的舉動，韓國網民也哭笑不得，指韓國人本身根本很少用「韓國人」一詞，並嘲諷「中國人看起來比任何人都想當韓國人呢」，繼續在網絡互相攻擊。