2.4億人的選擇　從印度北方邦選舉預見莫迪的命運

到2月中旬，從2月10日開始，到3月7日結束的印度北方邦議會選舉結束了前兩個階段的地方選舉，此後五個階段的選舉將繼續在2月20日、23日、27日、3月3日、7日分別展開。該地的2.4億名常住居民中，已經有相當數量的選民走上街頭。

對觀察家來說，此次大選可能是印度各政治勢力在新冠疫情肆虐後第一次挑戰執政黨及莫迪（Narendra Modi）的機會，也是難得的近距離觀察印度政治格局的機會。



提前兩年的預演

在北方邦，雖然當地小黨林立，但此次參選的陣營終究有限，它主要包括執政黨「印度人民黨」（BJP，印人黨）聯盟、基於亞達夫種姓（Yadav，佔北方邦整體人口的10%左右）的地方豪強「社會黨」（Samajwadi，簡稱SP）聯盟、基於賈塔夫種姓（Jatav，北方邦達利特種姓中最大的一支）的傳統地方大黨「大眾社會黨」（BSP）、以及近乎陪跑者的前執政黨「印度國大黨」（INC）。各黨均在大選期間使出各種手段展開對抗，這個印度第一大人口省份的政治鬥爭，也隨即成為印度2024年全國大選的一種預演。

就目前選情而言，印人黨在北方邦首席部長阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）領銜之下，似乎在第一階段和第二階段遭遇着以黨首亞達夫（Akhilesh Yadav）為首的社會黨的有力阻擊，在15日，亞達夫即在群眾集會上表示，社會黨在前兩階段都對印人黨保持優勢，為此，印人黨甚至要動用公款從外地拉客拉票。

對此，印人黨首腦，印度內政部長沙阿（Amit Shah）雖在15日舉行大會，宣佈「社會黨在前兩個階段已被徹底消滅」，但印人黨陣營在阿迪亞納斯坐鎮時仍需派遣沙阿前往助選，這種做法顯示了此次大選的茲事體大。

畢竟，印人黨陣營在2017年地方大選中一舉取得當地控制權，終究是憑藉莫迪親自帶領印人黨陣營，以強大的基層動員力量和媒體宣傳工具取得壓倒性勝利的。

印人黨陣營利用當地印度教群眾和穆斯林群眾的摩擦、既得利益種姓與一般種姓的矛盾，成功推出其「印度教國家」訴求，團結了城鄉絕大多數中下層印度教群眾，利用宗教對立和種姓對立，一舉奪得了當地議會403個議席中的312個，打破了亞達夫家族帶領的社會黨聯盟及其「亞達夫種姓」對當地政治格局的支配。印人黨由此取得了當地中下種姓及達利特種姓（Dalit，常意譯為賤民，被排除在印度四大種姓階層之外，意為「穢不可觸」）的全力支持，為莫迪在2019年的總理連任奠定了不容忽視的基礎。

在北方邦的選舉活動中，印人黨陣營還是無可挽回地把莫迪請上了前台。（美聯社）

印度人民黨的危機

但問題也隨之而來，首先，比印人黨和莫迪還要極端的阿迪亞納斯推行的施政原則可能未必繼續有效。阿迪亞納斯將極端印度教民族主義的政策發揮的過於極端，丟失了政策回調和靈活發揮的空間。如果他在北方邦的經濟和社會發展上取得了一定成效，這並不會成為一個問題。

然而從目前來看，阿迪亞納斯對北方邦的治理是失敗的：對於失業率問題，印人黨承諾吸引投資、為農民免費供電，併為2,000萬人創造就業崗位，卻幾乎沒有提供政策細節，相反，在阿迪亞納斯執政期間，北方邦的青年失業率已經增加了五倍。而北方邦在2020年新冠疫情期間搶奪氧氣，千里陳屍的局面，更讓外界對印人黨當局的執政能力喪失了信心。

其次，阿迪亞納斯效仿莫迪吸引當地一般種姓階層的手段雖然有效，但這種收買政策本身只是短期行為，難以具備長期效果。印人黨利用種姓對立的策略也始終是有限度的。印人黨當局固然到2021年9月又再次拉攏了亞達夫、賈達夫之外的各個邊緣種姓小黨首腦，但這些地方政棍與印人黨結盟終究是要看到成效的。如果印人黨無法實現其地方議會席位和公職分配承諾，這些盟友會感到受到欺騙而放棄和印人黨的同盟關係。

考慮到印人黨不太可能冒着得罪其執政基礎，即上層種姓精英的支持，把議會席位、黨內職務和公職交給低種姓乃至賤民政客，這使得北方邦印人黨當局的收買活動在2022年1月就面臨了一輪決裂和倒戈，至少三名新任命的部長在反出大眾社會黨，轉投印人黨不久，就和亞達夫家族眉來眼去，加入了社會黨陣營。

在前兩輪地方選舉中，社會黨、大眾社會黨陣營似乎取得了局部優勢。（美聯社）

天助自助者

但無論如何，擁有國家資源的印人黨陣營仍然有兜底的法寶，如果阿迪亞納斯不管用，他們總可以像2017年那樣再次把莫迪推到前台。

從2021年的局面看去，外界可以發現，即便印人黨陣營在農業改革法、新冠疫情和西孟加拉邦選舉等問題上表現的並不盡如人意，但莫迪的威信和受歡迎程度不但沒有下降，而且還得到了鞏固，莫迪的偶像效應還可以幫助印人黨陣營再次渡過難關：他幾乎無需對印度中產階級們給出任何政治和經濟承諾，由此取得更多空間和資源去拉動容易動搖的中間選民。這意味着印人黨陣營只要能把莫迪這尊偶像推上前台，使之與北方邦綁定在一起，那麼北方邦的印人黨將握有保底勝算。

此外，印人黨陣營還擁有印度獨一無二的基層系統。通過大量使用印度國民服務團（RSS）的志願者，印人黨可以深入每個投票站點進行宣傳和動員，通過大數據手段採集選民數據，隨時根據動向調整宣傳方向。相比之下，包括社會黨、大眾社會黨在內的各大地頭蛇勢力不僅沒有基層力量，甚至還缺少選舉智囊。這也使得印人黨在大選前的各種民調中仍然佔據優勢：印人黨從2021年11月開始，仍能確保在 403 名成員的議會中贏得218至235個席位，社會黨陣營作為地頭蛇雖然不斷壯大，但仍只能確保超過150席。

客觀來講，北方邦與印度全境的局面終究相差甚遠，它的政治格局也代表不了整個印度的政治狀況，印人黨陣營在地方上的成敗，也不能被立即視為印度政治的風向標。但它對於所有關心印度政治走向的人來說，依然是一個無可替代的重要觀察對象。而印人黨在當地政治格局的比重的變化，也將讓外界對於未來兩年內的印度政治格局得出一點管中窺豹的解答。