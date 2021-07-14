印度人口大邦推二孩政策　人口問題下的「穆斯林」之憂

繼同為人口大邦的阿薩姆邦（Assam）之後，印度的北方邦（Uttar Pradesh），於上周正式宣布籌備推出「二孩」政策。該邦若獨立成國，可位列世界第五人口大「國」。結束本月的公眾諮詢後，一旦法案在邦議會投票通過，違反「二孩」政策的民眾將被禁止參加民意調查、喪失政府工作機會和所有政府津貼，現有公職人員則會失去晉升機會。



北方邦雖以逾2億人口位居印度人口第一大邦，人均收入卻還不到全國平均的一半。身為北方邦的首席部長，來自執政印度人民黨的阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）提出的理據似乎很有說服力：「在有限的生態和經濟資源下，確保所有民眾都能獲得基本生活必需品是必要且迫切的。」

事實上，有關的討論不只限於阿薩姆邦和北方邦，據聯合國預計，印度將在2027年超過中國成為世界第一人口大國，這樣的局面下，印度是否應當推行人口控制政策的爭議一直存在。2019年，印度總理莫迪更是在印度獨立日的公眾演講中提及該問題，並把少生稱為愛國行為：「人口爆炸式增長會為我們的後代帶來許多問題。但是，有一部分公眾很警覺，在把孩子帶到這個世界上之前，他們會停下來想一想.....他們有一個小家庭，這是他們表達愛國主義的方式。讓我們向他們學習。」 但印度人口真的在爆炸式增長嗎？

6月21日，印度人口最多的北方邦在疫情稍緩後重啟，街頭交通、民眾重新開始運轉、流動。（Getty）

印度人口問題

根據世界銀行（World Bank）的數據，印度的總和生育率（即育齡婦女一生平均生育子女的數量）已經從2000年的3.3降至2018年的2.22，其背後一大動因顯然是快速增長的中產階級愈發傾向於少生的趨勢。印度衛生部的一份報告顯示，國內生育率將在2025年跌至1.93，在2030年達到1.8。一般而言，總和生育率2.1即可實現世代穩定更替（又稱生育更替水平，replacement level）， 若沒有大規模跨國人口遷移，人口最終將停止增長。與之相參照，2018年鄰國巴基斯坦的生育率足有3.5之高。

這些數據說明，印度人口不僅沒有「爆炸式增長」的跡象，反而如許多國家一樣，隨着工業化和城市化進程 朝「少子化」的方向發展。

至於此次推出「二孩」政策的北方邦，其近十多年間生育率的下跌更是比全國水平更加顯著，從1999年的4.06跌至2016年的2.7。首席部長阿迪亞納斯在上周日公布該措施時，稱：「日益增長的人口是社會不公等重大社會問題的根源。人口控制則是建立發達社會的首要條件。」然而，印度作為一個高速發展中的經濟體，人口體量大是否對社會平等和發展的阻礙值得斟酌。

一個未受過基本教育，未接受技能培訓，無法融入到全球產業鏈的龐大人口，就算不上是工作力，那這就會是社會發展的阻礙。反之，則為人口紅利。如此來看，比起人口問題，資源分配和經濟結構的問題或許才是問題的源頭。北方邦的經濟嚴重依賴農業和以外包服務和軟件出口為主的服務業，工業化遲遲未能推進。包括世界銀行的調查報告在內，許多專家學者更多的把北方邦發展滯後的問題歸結於經濟體制或政策，而非人口。

北方邦的一個蔬果批發市場，一位民眾推着自行車經過。（Getty）

穆斯林激增之患

在印度仍努力將「人口劣勢」轉化為「人口紅利」的情況下 ，印度社會，尤其是秉持宗教民族主義的印人黨 ，則還存在另一層隱患，也即對印度穆斯林族群人口增長的憂慮。

近兩三年來，關於穆斯林人口取代印度教徒的陰謀論、不實信息在WhatsApp、Facebook等社交媒體上泛濫，認為佔人口14%（政府2011年普查數據）的穆斯林將在未來超過佔人口近80%的印度教教徒；Twitter上瘋傳孟加拉的一場大型穆斯林教徒集會的照片，並被附上穆斯林人口比例已達到30%的文字；更有印度教非政府組織（如Jansankhya Samadhan Foundation，JSF ）在線下組織示威遊行，主張對違反「二孩」政策的民眾以監禁等刑罰懲處。JSF的CEO、Chaudhary在接受半島新聞網（Al Jazeera）採訪時表示：「如果我們不開始推行法律（控制穆斯林人口），印度很快就會面臨內戰。」

Mulzims are 30% Indian majority



They are NOT minority in India



Pass this message pic.twitter.com/FhG2jiMteo — #FreeHinduTemples (@TapasNiyama) October 19, 2020

然而，根據去年末公開的印度全國家庭健康調查數據，2019-2020年印度18個邦的生育率為1.9，印度教徒間為1.6，穆斯林雖略高於平均，但也只有2.4；更重要的是，相比2005-2006年的全國性數據，穆斯林人口的生育率從3.6跌至如今的水平，跌幅遠高於當年平均生育率為2的印度教人口。2019年，該組織在印度舉辦的一場長達三天的步行示威，更有多位人民黨重要議員、政府官員參與。

幾個月前通過了類似法案的阿薩姆邦的首席部長薩爾馬（Himanta Biswa Sarma）則表示，推行該措施的部分原因在於控制邦內說孟加拉語的穆斯林的人口增長。同為穆斯林人口聚集地的北方邦，在邦議會選舉臨近之時擬定草案、進行半個月左右的公眾諮詢便進入議會投票程序。印度的「二孩」政策背後，社會上對穆斯林人口增長的憂慮情緒起到了不小的推動力。

如今身為執政黨的印人黨 ，自1980年成立以來便主張印度成為單一宗教國家，追求「印度教民族主義」（Hindu Nationalism）和宗教型國家認同，並在執政十多年間帶領國家遠離了立國之初的國家領導人們秉性的「世俗主義」、意圖建立政教分離、多元平等的國家的路線。這套當年把人民黨推向執政黨之位的印度教民族主義，如今繼續與人口問題相捆綁，催生了「二孩」政策。只不過，這樣的政策究竟是否能解決資源分配問題、刺激地區發展，而不是使地方白白錯失「人口紅利」，則還要打一個問號。