台海問題終局　恐會快於「烏克蘭危機」

自2022年1月上旬俄烏情勢惡化起，美國便對沖突發展提供了各式「精采劇本」。

首先，保衛民主基金會軍事與政治力量中心高級主任鮑曼（Bradley Bowman）在2月9日表示，俄羅斯陳兵的首要目標，是獲取烏克蘭不加入北約的公開承諾，但此一要求「已被美國與北約明確拒絕」，故普京（Vladimir Putin）可能轉向「暗殺、下毒和政變」等新選項。

2月11日，德媒《明鏡》（Der Spiegel）釋出收自「數名外交官及德軍高層」的消息，表示美國軍方已向北約各國進行秘密簡報，通知「俄羅斯最快或在16日進攻烏克蘭」；簡報同時呈現俄方戰術與路線選項，美國認為俄軍最可能從白俄羅斯越境入侵，並透過網路攻擊與導彈打擊，癱瘓烏國防禦能力。

上述消息一出，全球輿論瞬間沸騰，不僅「撤僑」行動此起彼落，各大媒體也紛紛圍繞「2月16日」的神秘數字，推出危機倒數前的系列分析。然而此次烏克蘭危機本質，除了烏東歸屬、北約東擴等陳年煙硝外，更關乎美俄心理戰與極限施壓，不僅莫斯科欲獲華盛頓的書面保證，華盛頓也有意藉此僵局營勢，炒作俄羅斯威脅論，營造冷戰再臨的肅殺氛圍，以求取政治與金融市場的雙重利益。

受此結構影響，烏東衝突看似大戰在即，實則漸顯強弩之末的一廂情願：俄羅斯具備了壓倒性優勢，卻始終未越雷池一步；美國雖不願前來助陣，卻竭力渲染俄烏開戰可能，「2月16日入侵論」便是典型象徵。即便後期連烏克蘭政府都已回過神來，安撫國內民眾「不要被恐慌打倒」，美國仍是一副「開戰痴漢」的狂熱面孔，倒是被塑造為「野心巨熊」的俄羅斯，並未成全鼓吹開戰的輿論陷阱。

2022年2月16日，傳聞俄軍入侵烏克蘭那天，烏克蘭軍隊在烏克蘭敖得薩為慶祝國家團結日合照留念。（AP）

炒作危機的三大目的

如此發展，揭示了同為極限施壓玩家，美國對這場危機的短期獲利渴求，高過大西洋彼岸的俄羅斯，否則便不會在未與烏克蘭協調、甚至也未與北約達成共識的情況下，輕率渲染「開戰」輿論。最後除了立陶宛、愛沙尼亞等東歐小國配合響應外，北約大多各行其是，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更是自行會同普京談判，並未在華盛頓麾下團結。

這般形單影隻的自我投入，或許有些超出美國預料，但仍無阻其完成劇本。在美國初期盤算下，炒作俄羅斯即將入侵烏克蘭，或可達到三大目標：內部民意支持、國際盟友同心、金融市場資金迴流。

首先在內部民意考量上，拜登（Joe Biden）政府即將迎來中期選舉，據目前民意傾向觀之，共和黨將有大概率勝出，民主黨則是短期內難見曙光，畢竟不論防疫、經濟或基礎建設，拜登皆無出色政績，撤軍阿富汗的灰頭土臉更是重創執政團隊形象。故眼下若有一場「國際危機」供拜登呼風喚雨，同時展現美國大刀闊斧的雷厲風行，或能刺激選票回流，緩解民主黨的期中選舉頹勢。

而在號召國際盟友上，美國有意藉烏克蘭危機鞏固領導權，激活逐漸腦死的北約，同時拉攏德法等老歐洲地帶，甚至阻礙北溪二號的連通啟動，只不過就眼下局勢發展觀之，此一目標顯然功敗垂成，比起成為眾星拱月的國際領袖，美國看上去更像情緒失控的孤獨暴君；至於操作金融市場的資金流向，此次危機確實起到作用，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）已在1月28日表示，在國際情緒恐慌下，已有至少125億美元資金從烏克蘭撤離，亞太股市、美國股市、美元指數、現貨黃金及原油期貨等數字，更是伴隨新聞滾動與美國官員談話反覆震盪。

要而論之，美國竭力炒作烏克蘭危機，在刺激選情上成效未知，在鞏固領導威信上差強人意，倒是攪動金融市場成效頗豐，終究不是一無所獲。然其之所以能高調出手，除對上述目標的渴望，更大關鍵，是俄羅斯本就無意入侵烏克蘭。除非基輔堅信美國願為其冒進埋單，從而大規模進軍烏東，否則戰事爆發概率幾乎為零；美國自是對此心裏有數，故能大膽炒作各種「開戰劇本」，不必過分擔憂「想像成真」的後續風險。

2022年2月16日，傳聞俄軍入侵烏克蘭那天，烏克蘭軍隊在敖得薩為慶祝國家團結日合照留念。（AP）

台海結構與烏克蘭不同

然與烏克蘭危機這般「虛晃一招」相較，亞洲東側的台海問題便嚴肅許多。

首先，是衝突雙方的政治訴求與實力對比。烏克蘭牽扯的「統一」爭議，是基輔當局有意「武統」烏東，而非俄羅斯意欲「武統」烏克蘭，故在俄羅斯極具壓倒性優勢的前提下，烏東能維持實質獨立狀態多年，只要烏克蘭不挑動莫斯科底線，此處除了小規模交火，便是漫長僵持，即便出現主權歸屬變動，也較可能是烏克蘭分裂，而非烏東重回基輔統治。

然綜觀台海當前結構，北京身負「兩岸統一」的政治要求，更具備「武統台灣」的絕對實力，且伴隨時間遞移，兩岸軍經差距只會擴大、不會縮小，故歷史發展必然朝向統一邁進，分裂僵局難以久持，其餘便是時機與方法問題。

第二，是美國與對手的互動關係。在烏東困局中，美俄並無交火之必要，前者根本從未想過派兵參戰，後者則是意在陳兵恫嚇，且眼下分裂現狀除令基輔當局有所不滿，實對美俄並無大害，更可供雙方操作戰爭邊緣政策，故暫無一錘定音之必要。除此之外，美俄關係已不如蘇聯時期緊張，俄羅斯儘管在地緣、軍事領域受美忌憚，卻非美國當下認知的首要對手。

但中美互動有所不同。台海問題既為中國內戰遺緒，更是中美博弈消長之果，堪稱衝突的直接前線，華盛頓過往或可憑藉軍事優勢、經濟實力「維穩」台海，北京亦在「中美交好」的大局考量下，同意「模糊處理」台灣問題，故而會有數十年的「中華民國在台灣」。簡言之，「分裂的中國」對美國有利，對過往的北京，則是無需立即解決的僵局。

海協會副會長孫亞夫接受媒體專訪，指出「不要把和平統一與武力統一割裂開來、對立起來，因為和平統一、武力統一都是我們黨對台方略的兩種考慮、兩種選擇」。（「看台海」影片截圖）

然時移勢易，如今的中國不僅在經濟場域飛躍，軍工科技更是超趕美國，華盛頓的焦慮由此噴發，宛如火山熔岩一發不可收，開始了圍繞輿論、科技、地緣場域的對華攻勢，「中美博弈」由此取代「美俄衝突」，成為轉動國際關係的第一大軸心。在此脈絡下，「台灣牌」的角色日漸吃重，並有躍升中美賽局核心之勢，眼下「分裂的中國」依然對美有利，卻已對北京構成嚴重威脅，宛如淬了毒的鋭利暗器，令中國持續失血。而正是在此驚濤駭浪中，「積極促統」逐漸走向台前，取代過往的「純粹反獨」思維，美國亦對此變化心知肚明，故會有兩種行為特徵：節制有序、拉幫結派。

前者反映美國對台海傾覆的可能感知，故在延長「台灣牌」存活期限考量下，節制出手力道，例如中斷唐鳳在民主峰會上偷渡「一中一台」的視頻畫面等，目的不是為台設想，而是要增加自己玩弄台灣、偷襲北京的剩餘時間；後者則暴露美國對自己恐難嚇阻中國的擔憂，故要裹脅日本「關切」台海、聯合英澳成立「澳英美聯盟」（AUKUS），在東亞組建看似綿長的中國包圍圈，藉此營造「虛擬實力」，目的也是增加「台灣牌」的存活概率。

兩股思維交互纏繞，阻卻了美國在台海炮製「虛擬危機」的可能，畢竟北京確有意願統一台灣，而美國的「虛擬實力」難經「真實危機」檢驗，華盛頓或能炒作「紅色滲透」議題，或向台北出售昂貴軍火，卻不可能真在台海緊張時，重複曾於烏克蘭上演的「開戰預言」戲碼，並動員全球媒體鋪天蓋地宣傳。

過去數十年的台海局勢，或許類似今日烏東，在大國看似緊張、實則默許的共識下，得以維持曖昧狀態；如今風雲流轉，歷史齒輪已然啟動，伴隨中美博弈日漸激烈、北京對台思維發生變化，台海問題的解決，恐會快於烏東困局的塵埃落定。