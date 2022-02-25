面對烏克蘭局勢　中國「不會做什麼」與「會做什麼」

不管是烏克蘭、美國還是國際社會，可能都沒有想到俄烏戰爭會最終爆發，即便是一再說「俄羅斯會入侵烏克蘭」的美國總統拜登（Joe Biden）。



當地時間2月24日，俄羅斯總統普京在宣佈烏克蘭東部兩個州的獨立後，對烏克蘭發起特別軍事行動，全世界的目光聚焦於這場猝不及防的戰爭。



戰場之上的主角無疑是俄烏雙方，但戰場之外，除了美、英、法、德發起對俄制裁、連聲譴責俄羅斯的入侵行為、口惠而實不至地安慰烏克蘭之外，最大的主角無疑是中國。中國究竟會做什麼、怎麼做，成為各方關注的焦點，以至於戰火爆發當日的中國外交部例行記者會上，來自世界各地的媒體記者反覆追問着發言人華春瑩這幾個問題：中國會不會譴責俄羅斯？會不會承認俄羅斯的行為是「入侵」？會不會給俄羅斯提供武器裝備？……

面對俄烏危機，中國「不會做什麼」與「會做什麼」，其實在戰爭爆發前，已經有了明確的答案，所以不管是華春瑩在記者會上的回應，還是中國外長王毅當天晚間與俄羅斯外長拉夫羅夫的通話，都是在中國既定的外交政策的軌道上運作。

首先是中國「不會做什麼」。基於中國一貫的外交政策與立場，中國不會公開在俄烏之間選邊站、不會譴責俄羅斯「入侵」烏克蘭、不會參與西方國家對俄羅斯的制裁、不會承認烏克蘭東部兩個州的獨立。

以上這些「不會做」，華春瑩在24日的記者會上都有或顯或隱的提到。比如面對中央電視台記者提問「中俄聯合聲明表明中國試圖利用對俄羅斯的影響來達成兩國創造世界秩序的目的」時，華春瑩表示，「對於那種非友即敵的冷戰思維和拼湊所謂『同盟』和『小圈子』的做法，中方不感興趣，也無意效仿。」

再如面對法新社、路透社、彭博社反覆追問會否承認俄羅斯入侵烏克蘭以及中國會否譴責俄羅斯時，華春瑩表示，「我不知道之前當有關國家做拱火點火的錯事的時候，它的夥伴有沒有盡全力阻止其在錯誤的方向越走越遠，直到不可收拾的地步。」俄方聲明稱對烏進行特別軍事行動，俄羅斯武裝力量不會對烏克蘭城市實施任何導彈和火炮襲擊。「對於『侵略』的定義，還是應該回到如何看待當前烏克蘭局勢這個起點。我們多次講過，烏克蘭問題有非常複雜的歷史背景和經緯，演變到今天這個局面並不是我們每個人都希望看到的。」

至於會否制裁俄羅斯，華春瑩一方面呈明瞭中方立場——中國政府的立場是，我們認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁，另一方面用四個反問給出了理據——2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已經超過了100多次，但是我們大家可以心平氣和的去想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？

還有對於路透社記者「中方是否認為烏克蘭是一個主權國家」的提問時，華春瑩給出了不容置喙的回答——「烏克蘭當然是主權國家。中烏在相互尊重的基礎上開展友好合作。」所以，雖然普京在採取軍事行動前的電視講話中提到「烏克蘭是我們自己的歷史、文化和精神空間的一個組成部分」，但中國依然不會承認烏克蘭本就是俄羅斯的一部分，也不會承認烏克蘭東部兩個州的獨立。

其次是中國「會做什麼」。與中國「不會做什麼」一樣，中國「會做什麼」也很明確：會繼續呼籲以談促和避免局勢進一步惡化、會繼續譴責美國的不負責任、會繼續與歐洲國家保持良好關係、會繼續在經濟層面與俄羅斯展開深度合作。

在24日的外交部例行記者會上，華春瑩多次表達了中國一貫的外交原則與立場——尊重各國主權和領土完整、不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處。王毅在與拉夫羅夫的通話中也再次重申——中方一貫尊重各國的主權和領土完整。同時我們也看到，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

2022年2月3日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（中國外交部）

與此同時，中國反覆譴責了美國的不負責任。用華春瑩的話說，「關於如何尊重國家主權和領土完整問題，美方恐怕沒有資格告訴中方怎麼做」；「 美方一段時間以來一直在不斷推高緊張、煽動戰爭。你們應該知道過去一段時間裏，美方向烏克蘭運送進多少武器彈藥嗎」；「那些跟在美國後面煽風點火，等火燒起來了以後卻指責別人的，才是不負責任的行為。作為始作俑者，點火者應該考慮如何以實際行動儘快把火撲滅」；「你反覆追問中方何時同美歐等國一起譴責，這倒提醒我，正是你提到的美國等幾個國家在不斷干涉中國內政問題，基於虛假訊息對中方發起各種攻擊」；「你可以去問問美方，他們不斷拱火、點火，現在打算怎麼滅火？」

對於歐洲國家，中國則表現出了一定的理解。比如面對記者提問「在俄烏危機中，美國扮演着挑起衝突的角色，希望利用俄烏衝突控制歐洲，並且阻撓歐洲在安全事務上獨立自主」，華春瑩表示，「一段時間以來，歐盟以及法國、德國為緩和局勢緊張，作了大量外交斡旋努力。目前局勢與歐洲利益肯定是背道而馳的。目前局勢與歐洲利益肯定是背道而馳的。歐方的確應該認真思考，到底什麼才真正有利於維護歐洲的和平與穩定，怎樣才真正有利於歐洲的長治久安。」

至於與俄羅斯在經濟層面的深度合作，中國會繼續扮演積極的角色，實現某種程度上的「政經分離」。一個被媒體忽略的細節是，就在俄烏戰爭爆發當天，中國海關總署宣佈了允許俄羅斯全境小麥進口的消息。近年來，中俄農產品貿易明顯升溫。據官方資料，2020年中國已成為俄羅斯農產品和肉類第一大出口市場。2021年中俄貨物貿易額達1468.7億美元，同比增長35.9%，連續四年超過千億美元。就像克裡米亞危機之際中國對於俄羅斯經濟層面的幫扶一樣，雖然俄烏戰爭爆發，俄羅斯成為眾矢之的，但中俄合作很可能再上一個台階。

雖然現在各方都在關注中國會怎麼做，但其實早就有了答案。事實上，俄烏危機對中國來說，遠遠超過了「中國目前會怎麼做」這個維度，且這場戰爭對整個國際格局的改變，也才剛剛開始。