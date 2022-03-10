韓國大選｜曾為文在寅的檢察總長　政治素人尹錫悅如何倒戈得勝？

此前從未擔任過政治職務的右翼「國民力量」候選人、前檢察總長尹錫悅在3月9日的總統大選中「低空飛過」，以48.56%得票、不足一個百分點的史上最輕微差距，擊敗執政左翼「共同民主黨」對手李在明，將在本年5月接替一屆任滿的文在寅，使韓國再次走上右轉之路。



尹錫悅原是文在寅任命檢察總長，卻在2019年時任法務部長、有望問鼎總統的曹國爆出家人涉及大學入學造假、參與不透明投資的案件之際，對曹國作出極其高調的上門搜索調查，間接造成曹國上任一個月即便被迫請辭的局面，大大抹黑了文在寅的清廉形象。雖然此舉某程度上符合了文在寅在尹錫悅就職時所讚揚的「不看權勢、不忠於人」的執法態度，但卻成為了尹錫悅與共同民主黨人的嫌隙之始。

由於韓國的檢察系統以往一直都被質疑權力過大，掌握對犯人和罪案事實的偵查權，文在寅上任以來希望推動司法改革，將此等權力交到警方。在韓國國會在2020年初通過相關改革法律的前後，新任法務部長秋美愛卻以尹錫悅未肯依照命令提交部門重組計劃為由，將其周邊眾檢察官調職，而青瓦台也因為曹國案公開批評檢察部門，被不少人視為文陣營對曹國案的報復，而尹不接受改革的立場也使他在人們心中留下了堅持原則、不懼政權的形象。

在尹錫悅繼續向共同民主黨政客展開調查的背景下，共同民主黨內對於踢除尹錫悅的呼聲日高，而尹錫悅也在此時成為了在野國民力量的拉攏對象。最後，到2020年11月，此前一直傳出正尋找辦法「懲罰」尹錫悅的法務部最終引用各種「不當行為」為由，將尹錫悅停職。經多番爭持，尹錫悅最終在2021年3月向文在寅請辭，為其競選總統之路打開序幕。

以嚴正執法形象跑出

尹錫悅出生於首爾的一個知識分子家庭，1979年考入首爾大學法律系。在1980年光州民主化運動的鎮壓之後，他曾以檢察官的角色參加一場模擬審判，要求將時任總統全斗煥判處死刑，其後他自稱曾為此逃到江原道逃避。其後，尹多年來考試不過關，到1991年才取得律師資格，1994年被任命為檢察官。

在外交政策上，尹錫悅高舉韓美同盟關係，聲言會部署更多薩德導彈防禦系統，並參與美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）的合作項目。他極力批評文在寅政府以改善朝韓關係為首要目標的政府政策，希望韓國在國際上扮演更主動的角色，預設會對中國採取較不友善的態度。（美聯社）

在其各種檢察公職任內，尹錫悅參與過針對前總統盧武鉉親信安熙正、現代汽車會長鄭夢九和前總統李明博兄長李相得等人的起訴工作；到2016年，他以特別調查組組長的身份主理前總統朴槿惠的崔順實干政案，開始打響名堂。期後，文在寅在2017年任命尹錫悅為首爾中央地方檢察廳長，期間檢察部門起訴了兩名前總統李明博和朴槿惠、三名前國家情報局局長、前大法院院長，以及過百位前官員和企業高級主管，奠定了尹錫悅嚴正執法的形象。

正是憑着此等司法公正的旗幟，尹錫悅一直在總統候選者的民調之中佔據領先地位。2021年7月30日才加入國民力量的他，馬上成為該黨總統候選人大熱。其後，人們對於這位政治素人的政治傾向也愈來愈了解得多。

經濟自由主義與社會保守主義

尹錫悅是個明確的經濟自由主義者，以往在各種檢察部門的儀式上面，就曾發表過支持市場經濟、價格機制和自由商業活動的立場。由於尹錫悅之父是經濟學家，他經常引用經濟學之父亞當史密斯（Adam Smith）和芝加哥學派領軍人物佛利民（Milton Freidman）的學說去支持其政策主張，包括對每周工時上限和嚴格食品安全管制的批評。上任之後，尹錫悅料將實行削減規管和減稅等小政府政策，不過他卻帶點民粹色彩地主張政府須支援受疫情衝擊的中小企業。

圖為2022年3月10日，韓國當選總統尹錫悅在首爾舉行的國民議會新聞發布會上發表講話。他曾宣稱在他上任之後會展開對文在寅政府人員的調查，引來文在寅當局和共同民主黨陣營的強烈指責。（AP）

在文在寅政府未能解決高質就業職位短缺、樓價高企、財富分配不均等難題的背景下，共同民主黨的性別平權主張，在韓國惹來不少男性選民的不滿。尹錫悅就似乎是看中了這個反女權主義的風向，否認韓國社會存在着系統性的性別歧視，主張廢除性別平等部以及女性家族部，又曾稱女權運動導致韓國出身率低。戴上了社會保守主義帽子的尹錫悅，因此吸引到不少不滿女性不必服兵役卻言必平等、在經濟層面不得志的年輕男性支持。

不過，除了這些政治傾向上的招牌之外，這次韓國總統選舉一早就變成了兩大候選人互揭醜聞的泥濘摔角。尹錫悅曾在參加初選電視辯論期間在手中寫上中文「王」字，被指迷信；打着草根出身旗號的李在明則被其擔任市長期間的一宗地產發展弊案困擾。兩人的妻子也捲入了各種造假、公器私用等不同指控之中。這次選舉就被人認為是一場「兩位不受歡迎人士的角逐」。

尹錫悅和李在明在民調上一直叮噹馬頭，使這次選舉成為韓國史上最不確定的總統競逐。到選前幾天，中間派候選人安哲秀才退選支持尹錫悅，這一點點的支持可能就是這次選舉結果的關鍵所在，讓韓國踏上再次右轉的道路。