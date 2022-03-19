莫斯科直擊｜西方制裁未達到「離間效果」　俄羅斯民意正在回歸

這一周，無論是俄羅斯政府還是俄羅斯人民都是很艱難的日子。在以美國為首的西方「全方位」，「核彈級」的制裁狂潮和壓倒性的網絡輿論「聲討」中，在西方人的眼裏，俄羅斯似乎成了「世界公敵」，普京一時間成了「希特勒再世」，「毀滅世界的戰爭狂人」。俄羅斯國內也掀起了又一輪的反戰浪潮。在軍事上，由於美國和北約對烏克蘭的大量武器援助，使俄軍蒙受損失而進展緩慢。可以說是陰雲密佈，前途未卜。



面對這一切，我們觀察到，普京好像絲毫不為所動，仍然在冷靜、認真、「按部就班」的實施和調整自己的作戰計劃，通過三次的軍事「靜默」，四次談判，俄烏戰局正在緩慢，目標明確的按照俄羅斯的計劃發展。過去的一周裏，在這個戰局不明朗，形勢瞬息萬變的時候，俄羅斯國內發生了什麼？民心思變了嗎？民心思反了嗎？普京是怎樣控制住國內的局勢的？普京給自己留後路了嗎？俄羅斯朝野各政黨和普通老百姓對普京的態度發生了怎樣的轉變？普京繼續堅持自己的主張，義無反顧的不達目的誓不罷休的底氣是哪裏來的？普京還能「挺得住」嗎？

俄羅斯的民意在回歸

根據近日對俄羅斯社會狀況和民情的調查，老百姓逐漸從剛開戰時和西方制裁的「蒙懵狀態」中走出來，進入冷靜的調整期。特別是俄軍的戰略調整，穩步推進和對烏克蘭平民的人道主義救援，使許多當時持悲觀態度的民眾開始轉變了態度。普京提出的「特別軍事行動」逐漸為俄羅斯人所接受或至少是「不反對」。許多人對俄羅斯終究會與烏克蘭達成停火協議抱有信心。

我的俄羅斯朋友說：「我們知道，這不是和烏克蘭的戰爭，而是一場和美國的戰爭。如果我們不希望俄羅斯人倒在美國的腳下，讓美國支持的烏克蘭與北約擁有遠在勘察加（Kamchatka）的土地，我們就要贏得這場戰爭。」「我們和美國的戰爭開始了，緊跟着，制裁也會開始。我們應當準備好。這是美國和西方要摧毀我們的俄羅斯，分裂它，掠奪它。烏克蘭從蘇聯繼承了鉅額的遺產，已被西方掠奪一空，現在又來掠奪俄羅斯了」。

電視台記者街頭採訪，記者的問題是：「你最不喜歡的國家是哪一個？」，受訪者幾乎異口同聲：「美國」。一個俄羅斯人說，「美國把我們和烏克蘭從親人變成了仇人。」這些話，在上周很少聽到。我們觀察到，俄羅斯人的民意正在向政府方向回歸。一些政治，文化名人也穿上了「Z」字T恤，支持政府，支持俄軍。俄羅斯人原來固有的反美情緒，在迷亂了一陣以後，又重新回來了。西方的制裁沒有達到「間離效果」，反而使一部分俄羅斯人更靠向政府，對政府的信心也增強了。他們的要求很簡單，只是希望早點結束戰爭，讓自己的骨肉同胞少受戰爭之苦。

俄羅斯政府也不用普通老百姓聽不懂的國際形勢的大道理進行宣傳，（戰爭這真的目的和意義絕不像對外宣傳的那樣，政治家的思想不會和盤托出給老百姓的，宣傳是贏得民心的需要）所以，只用「消滅法西斯，保護在烏克蘭的俄羅斯同胞」和「打倒美國的代理人，解除敵人對俄羅斯的威脅」，已經足以使大部分老百姓相信政府的「特別軍事行動」的正義性了。這與西方預測的通過壓倒優勢的輿論戰使俄羅斯的老百姓造反，進行「顏色革命」，裏應外合推翻普京政權的結果大相徑庭。

我相信，至少是現階段，讓俄羅斯老百姓在美歐和普京選邊站的話，老百姓肯定不會選擇歐美。更讓西方感到意外的是，開戰後，普京的支持率大幅度上升，從之前的60%上升到74.6%。我周圍的俄羅斯朋友，絕大多數都是支持普京的。但是，下一步普京怎樣處理俄烏戰局將是他成敗的關鍵，很多俄羅斯人認為，隨着戰爭的勝負，或者無限期的拖延下去，民意的走向就不好說了，恐生變數。

誰是法西斯？俄羅斯人有自己的認知

俄羅斯政府對這次戰爭的「意義」在國內民眾中的宣傳，還是戰勝了西方媒體和國內「自由媒體」的聲音。儘管這次俄烏之戰，美歐媒體在全世界佔領了壓倒的優勢，世界幾乎聽不到俄羅斯的聲音。特別是西方媒體把普京妖魔化為「希特勒法西斯」，把普京的2月24日講話比作希特勒的「我的奮鬥」。俄羅斯幾乎所有的外國媒體都開足馬力，企圖立刻給普京「坐實，定性」。

2022年3月3日，大批顧客在莫斯科一間宜家家俬搶購貨品。（美聯社）

但俄羅斯人民不是好欺騙的。俄羅斯政府的宣傳機構，成功而有效的「說服」了大多數俄羅斯人。使他們相信，國家這次對烏克蘭的「特別軍事行動」，絕不是針對俄羅斯的同胞兄弟烏克蘭人民。而是「保護8年來，受到基輔當局虐待和種族滅絕的俄羅斯族人和其他人群」。「澤連斯基政府裏，幾乎沒有一個正宗的烏克蘭人，而是一家美國和西方的代理公司，許多政府官員都有外國國籍。他們是迫害俄羅斯人的元兇，是俄羅斯人和烏克蘭人的共同敵人。」「我們希望烏克蘭政府軍放下武器，但絕不饒恕「新納粹分子」。

我的一位烏克蘭裔的俄羅斯朋友，家裏許多親戚都在現在戰事激烈的馬里烏波爾。她說，烏克蘭的武裝力量分兩部分，一是政府軍，還有就是民間武裝——新納粹分子組成的「國民自衛軍」。在馬里烏波爾和俄軍作戰的就是這夥心狠手辣的納粹恐怖分子。他們綁架了城裏包括她的親戚在內的平民，不允許他們從「人道主義安全通道」撤離，甚至作為「人肉盾牌」擋在俄羅斯軍隊前面。她希望俄羅斯軍隊儘早的消滅這些「新納粹」。（按：當然其言論所述的真確性無法被獨立證明。）

俄羅斯人已從「下意識」的單純「反戰」，過渡到與政府合拍：「戰爭是美國挑起的，又火上澆油，破壞停火。」民意又回歸了。長期以來對慘無人道的「納粹」的仇恨和對導致俄羅斯走向衰敗的美國和西方的反感，又成了俄羅斯民意的主流。這也是普京底氣的由來和「挺得住」的強大民意支撐。關於對這次「特別軍事行動」，84%的受訪者支持俄羅斯軍隊。不支持的佔比 10%。認為俄羅斯軍隊的「特別軍事行動」有可能成功的，佔比70％。認為「特別軍事行動」不成功的佔14%。據俄媒體報道：「我們要特別感謝美國和俄羅斯的自由主義者，他們的所作所為，只會幫助俄羅斯政府提高信任度，讓我們知道自己應該做什麼，讓我們的社會團結起來。」

大部分俄羅斯民眾的共識是：「特別軍事行動」終將會以我們的勝利告終。但分歧在於，樂觀者認為「很快」，悲觀者認為「長期」。而後者的比例較大。

普京有效的控制了國內的輿論和局勢

1）首先普京動用了非常手段控制國內局勢和輿論。

國家杜馬通過新法律，「在俄軍執行保護公民和國家職責的特別軍事行動期間，對惡意傳播俄軍虛假訊息和在國內呼籲西方制裁俄羅斯的人，將判處3-15年有期徒刑，並處以相應的罰款」。

2）關閉俄羅斯獨立電視台等親西方的「自由媒體」。

美國有線電視新聞網，美國廣播公司，美國哥倫比亞廣播公司，英國廣播公司，已「被停止」在俄的工作。作為「不良組織和外國代理人」的烏克蘭的三家網站被俄羅斯屏蔽封鎖。面對西方的網絡輿論壓倒優勢的狂潮，俄羅斯用自己特有的方式進行了「反制」。此外，俄羅斯還暫時取消了電視台的娛樂節目，取而代之的是一些社會和政論性節目。

3）在監獄服刑的納瓦利尼（Alexei Navalny）號召的「反戰」大遊行，於3月6日14:00在俄羅斯莫斯科，聖彼得堡等十幾個城市同時爆發。

這次反戰遊行，與2月25日的自發遊行不同，這是一次有組織的行動。納瓦利尼的總部通過網上號召，然後全國統一行動。由於俄羅斯出台了新的的法律，所以這次遊行的群眾為了「保護自己」，在口號上還是停留在「合法」的框架之內。比如「不要戰爭」（Нет войне），「烏克蘭—和平」（Украина-Мир）， 「俄羅斯—自由」（Россия-Свобода）等等。

我們觀察到，這次遊行的人都是支持納瓦利尼的人，人數較上次多一些，但這次「反戰」大遊行的「時機」晚了一點，俄羅斯的主流民意已經轉向政府，加之遊行者出於自我保護，不觸犯「新法律」，所以沒有什麼新口號。這次遊行的影響和對於社會的震盪比上一次要小。如果當時美國和西方認為2月遊行可能發展為「二月革命」，進而推翻普京，那麼這一次，只不過是典型的大家熟悉的「納瓦利尼式」的「飛行集會」。作為普京最大「民間反對派」，納瓦利尼企圖利用這個天賜良機，利用「水可覆舟」的「民意」來「興風作浪」和「推波助瀾」，推翻普京政府，但事實證明，目前俄羅斯的主流民意還不可能讓納瓦利尼掀起大浪來。據媒體報道，俄羅斯一些支持納瓦利尼的精英，已紛紛逃離莫斯科。

圖為俄羅斯總統普京2022年3月10日在莫斯科與政府人員進行電話會議。（AP）

4）普京借慶祝三八婦女節對俄羅斯「空姐」的講話，進一步向全體俄羅斯公民宣講了這次「特別軍事行動」宗旨，並表示了「只要我的生命足夠，我將用語言，筆和劍來捍衛自己的祖國。」的決心。

這是普京十幾天來第一次公開露面。當記者問新聞秘書佩斯科夫，為什麼普京不常出現在公眾的視野裏，他說：「我們的總統又不是演員」。

俄羅斯已處在「反對霸權主義」的第一線

俄羅斯共產黨，這個俄羅斯國內最大的反對黨，在這次俄烏戰爭中是普京的堅定支持者。眾所周知，統俄黨和俄共近來矛盾激化，2021年9月國家杜馬大選，俄共幾名議員因控統俄黨選票舞弊，舉行小型集會而被捕。俄共總部和三個俄共議員的辦公室也被查抄。但這次，俄羅斯共產黨和俄羅斯統俄黨突然從尖鋭對立，轉變為空前統一，俄共表現出對普京的支持力度令人刮目。

首先，俄共主席久加諾夫是「頓涅茨克和盧甘斯克共和國獨立」的提案人和最積極的呼籲者。統俄黨加上共產黨的議員佔到國家杜馬（議會下院）的75%的席位，而這些選票全部投給了普京。特別是3月5日，俄共在紅場高調紀念史太林逝世69周年，大有把「世界反法西斯戰爭」繼續進行到底的感覺。俄共在刻意營造一個「氣氛」：今天的俄羅斯要像當年蘇聯在「偉大的衛國戰爭」一樣，把烏克蘭的「新納粹」分子徹底消滅。這種提法，正是和普京「特別軍事行動」的宗旨「保護8年來，受到基輔當局虐待和種族滅絕的俄羅斯族人和其他人群」相吻合，也正是俄羅斯政府所需要的。

我們且不去評論這個理由的「合理性」如何，但隨着戰爭進程的發展，俄烏戰爭已逐漸從一個區域性的局部地緣衝突，提升到世界性的「反對霸權主義」戰爭的高度。這恐怕一開始連普京都沒有想到。現在看來，普京的思路越來越清晰了，俄羅斯已處在世界「反對霸權主義」的第一線，這也是恢復蘇聯大國雄風的關鍵一步。俄媒評論指出，「普京正在完成從一個『國家行政官』到『世界歷史人物』的轉變。」

可能這次俄烏衝突的最大的失敗者就是拜登政府。拜登錯就錯在，生生把一個可以拉攏和利用的國家變成了死敵。把一個本來想退居二線，多次向美國示好的的「二流」的國家，變成一個和美國玩命的一號大國。這場俄烏衝突，原來是完全可以避免的，連美國媒體都在批評拜登的錯誤。被逼到牆角的俄羅斯被迫「絕地反擊」，無疑把俄羅斯的國際地位一下子拉昇到冷戰時的「蘇聯」，隨着戰事的發展，又把一場局部戰爭提升到世界兩大陣營的決戰。美國策動和一手導演的俄烏衝突，加快了了俄羅斯的「蘇聯化」。

這使我想到，俄羅斯外長拉夫羅夫在解釋為什麼外交部大樓上沒有俄羅斯國徽，只有蘇聯國徽時說的，「當我們把西方國家的外交官召喚到俄羅斯外交部大樓，蘇聯國徽就會使他們想起那個強大的蘇聯而感到震懾。蘇聯沒有死去，它只是睡着了，很快就會醒來」。這一次，美國是不是徹底把「蘇聯」喚醒了？現在，俄羅斯的背後，除了中國，又打出來個印度。以後可能還會有其他國家。美國及其背後真正「老闆」的「全球戰略」，會親手砸在拜登手上。美國不但打不垮俄國，更會加速「俄，印，中鐵三角」的形成。伊朗，敍利亞、巴基斯坦等國也紛紛加入「挺俄」的行列，一個反霸權的世界新同盟這在逐漸形成。這個局面，美國在亞太地區的戰略將會受到極大影響。

從俄羅斯媒體最近的宣傳上看，這場消滅「新納粹」的戰爭，似乎成了「世界反法西斯」戰爭的繼續，俄羅斯的坦克上飄揚着蘇聯國旗為「保護8年來，受到基輔當局虐待和種族滅絕的俄羅斯族人和其他人群」而戰。「對烏克蘭去軍事化，去納粹化」，「將所有在頓巴斯對平民犯下血腥罪行的戰犯繩之以法」。至於這些「理由」是否「合理合法」，不是問題的關鍵，關鍵在於這是俄羅斯大多數老百姓，特別是「後蘇聯公民」階層完全可以接受的理由。這就足夠了。

有政治分析家稱：「後蘇聯時代」由於美國的錯誤，可能會提前到來。

高調為戈爾巴喬夫慶生，向西方傳達了什麼信號？

在本周，贏得了國內輿論的支持和穩定了國內局勢之後，俄羅斯政府對烏克蘭「特別軍事行動」有了大幅度戰略調整。從「速決戰」到做好「持久戰」的準備。穩紮穩打，步步為營。首先拿下制空權，海空權，佔領核電站，生物實驗室，毀滅性打擊的烏克蘭主要軍事設施3,000多處。在軍事部署上「東實西虛」，佔領海岸線重地，對主要城市圍而不進，造成高壓態勢。同時為烏克蘭難民開放「人道主義安全通道」並進行「人道主義物資援助」，樹立「仁義之師」的形象。對於美國和歐盟的制裁進行更猛烈的「反制裁」。所有這一切，都是為了將來的俄美談判獲得更多的籌碼和更多的爭得世界輿論的支持。

3月2日，普京在俄烏戰事最為膠着，緊張的時候，給蘇聯前總統戈爾巴喬夫寫了一封生日賀信。在這封熱情洋溢，充滿溢美之詞的信中，普京對這位「結束美蘇對抗，與西方和解，解散『華約』，拆除柏林牆，為世界和平和推進俄羅斯的民主化進程做出巨大貢獻」的諾貝爾和平獎金獲得者給予高度評價。其實普京是想說，他非常讚賞戈爾巴喬夫的「新思維」，俄羅斯現在已不再是「共產國家」，在意識形態上屬於「基督大家庭的一員」，美國沒有理由把俄羅斯當成頭號敵人，俄羅斯已做好和美國隨時談判的準備。這符合普京的一貫思維。

2017年10月10日，前蘇聯最後一位領導人戈爾巴喬夫出席新書《I'm still an optimist》的簽售會。 （視覺中國）

從本周的觀察，美俄直接談判的時機還未到，但不管俄羅斯，美國還是歐盟都在開出自己的條件，試探對方。美國通過烏克蘭這個「舌頭」談美國的底線，俄羅斯通過和烏克蘭談判向美國表明立場。俄烏戰爭到最後，是要通過美俄的「再平衡」來解決。越是戰爭激烈，越是無上限制裁，這種「漫天要價」的戰爭升級和制裁，就越離「就地還錢」的談判不遠了。

在美國和西方的制裁下的俄羅斯普通人

我們觀察到，莫斯科老百姓生活平靜，沒有什麼異樣。商店裏物資豐富，供應充足。看得出，政府在下大功夫保障供應，穩定物價。現在，物價小有上漲，但都在老百姓可接受範圍內，莫斯科和其他大中城市沒有出現搶購囤積現象。部分商店採取限購措施，但大部分商品隨意購買，俄羅斯民心穩定。

面對制裁，俄羅斯人的反應很「平淡」。可能是美國和西方的制裁還沒有真正觸及到俄羅斯普通老百姓的痛處。我的俄羅斯朋友說：「我的生活和美元沒什麼關係，我掙盧布，花盧布，只要不漲價，我的生活照常。」這是大部分俄羅斯人的想法。但美國及其歐洲人並不了解俄羅斯人的心態。有一家西方媒體這樣報道：「美歐確信，『超強級別』的制裁壓力，應該會促使俄羅斯人推翻或改變現任政府。但恰恰相反，美國和西方的制裁，只會將民眾團結在現任總統的身邊，因為制裁展示了西方世界對俄羅斯的真實態度。西方信奉的實力就是真理的原則，在俄羅斯也許行不通。俄羅斯是個很難理解的國家，他們的政府往往會動員和團結公民，以反制裁的方針報復那些對俄羅斯人的任何不公平行為。」

正如一個俄羅斯人說：「沒有宜家（Ikea），我們照樣能很好的活下去。順便說一下，那裏的羅宋湯很糟糕。我只去過一次，我喜歡那裏的摺疊牀。但沒有宜家就改變了一切嗎？不是的，我的生活在繼續，沒有損失。」但現在的「制裁」，對於旅俄華商來說，是真正的「噩夢」。許多人陷入進退兩難的困境，盧布大幅度貶值，生意無法進行，又沒有航班回國。只有祈禱戰爭早日結束了。

戰爭還在繼續，結局撲朔迷離。我有一天下班時路過克里姆林宮旁邊的弗拉基米爾大公的巨大雕像，心情感到格外的沉重。烏克蘭與俄羅斯本是同文、同種、同宗、同教的骨肉同胞，弗拉基米爾大公是他們共同的祖先和教宗。我真希望他手裏攬着的巨大的東正教的十字架會顯靈，為俄羅斯和烏克蘭兩個同胞兄弟指出一條和平之路。

（本文原版本首發於「海外看世界」公眾號，作者李宗倫是俄羅斯莫斯科中俄文化交流中心主席）