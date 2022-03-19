習拜通話｜美國「說一套做一套」的啟示

中國國家主席習近平與美國總統拜登3月18日進行了長達兩個小時的通話。按照雙方通稿的主調來比較，中方較傾向將此次對話的重點放在中美關係之上，美方則強調烏克蘭局勢的主題。

中方通稿以拜登的「四不一無意」開頭，指拜登在通話中重申「美國不尋求同中國打新冷戰」、「不尋求改變中國體制」、「不尋求通過強化同盟關係反對中國」、「不支持台獨」，以及「無意同中國發生衝突」。

對此，習近平則強調「對於你的這些表態，我是十分重視的」。

然而，話鋒一轉，習近平就指出「目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境」，某程度上是以國家領導人的身份點名美國的前總統作出批評，是較具針對性的表態。同時，習近平也指出，中美關係在拜登任內「反而遭遇了越來越多的挑戰」，特別是「美國一些人」向「台灣」勢力發出錯誤信號，指這一些人「沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」。

習近平的表態，點明了中方對美方「說一套做一套」的不滿。

在烏克蘭局勢熾熱之際，大家心中無可避免會想到台海局勢與之的一些可比性。無論這些可比性在基於事實的論證上有沒有充足的支持，它們在官方和民間的觀感中也客觀地存在。在3月初俄國進軍烏克蘭才不足一周，拜登就派出以美國和國防前高層官員為核心的代表團出訪台灣，以安台灣政府和民心。

拜登自上任以來，雖然官方立場一直是堅持一個中國原則不變，可是他本人就曾多次在公開場合中表明美國有責任防衛台灣，甚至將台灣與北約的關係與韓國、日本並舉。白宮每次都為拜登澄清美國立場不變，但2001年已曾撰文批評時任總統小布殊明確保衛台灣的言論的拜登，沒有可能不知道，正如他在該文中所說一般，「在外交上，用詞是重要的」。

拜登月由訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。（台灣總統府）

在最近美國以F-16向波蘭等國交換俄製米格-29戰鬥機再交送烏克蘭的討論中，美聯社就曾報道指，其中的一個難題是美國下一輪的F-16出貨是用以供應台灣，因此不能轉交中、東歐盟國。

而在習拜通話當天，中國和美國都分別有軍艦穿越台灣海峽。

自去年8月美國從阿富汗撤軍的嚴重失敗之後，拜登當局已大大減少了其上任之初「民主對抗專制」的論述，其去年9年的聯合國大會講話更表明了美國不尋求新冷戰，這某程度上造就了11月時習近平對拜登以「老朋友」稱呼的和暖氣氛。

但此刻美國外交政策輿論圈中經常有對台放棄「戰略模糊」的討論，配合上述這幾個拜登的外交行動來看，這難免會讓人感到白宮是在說一套做一套。這就解釋了為何中方會公開地表明習近平對拜登當局的警告。

此刻作出這種警告，與烏克蘭戰事的背後脈絡也並非沒有相似之處。畢竟，在蘇聯解體的前後，美方的確曾讓俄國相信北約東擴至東德後將停止東擴，其後在1997年也曾讓俄國相信不會在其後的新北約成員國中駐軍。但這些說法最終都沒有在行動上得到反映，引致烏克蘭地位的長期爭議，為今天的烏克蘭戰爭提供了土壤。

因此，在白宮以烏克蘭局勢包裝習拜通話之時，習近平提出美方言行不一的警告，是有其獨特啟示的。