岸田之後王毅訪印　印度為何被各方積極拉攏？

在日本首相岸田文雄於3月19日訪問印度幾天後，3月24日，中國國務委員兼外交部長王毅抵達新德里，開啟訪印之旅。這是自2020年5月中印兩國軍隊在拉達克東部發生邊境對峙以來，中國高級領導人首次訪問印度。



3月25日，王毅在新德里會見了印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）和外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），雙方討論了兩國關係、中印邊境局勢、烏克蘭、阿富汗等問題。

岸田文雄訪印期間參加了日本-印度年度峰會，並與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤，岸田文雄宣布將在今後五年時間對印度投資5萬億日元。推動印度的城市基礎設施建設和日本企業工廠的進駐。岸田文雄此時訪問印度的目的何在？繼續拉攏印度，避免印度向俄羅斯、中國靠近，應該是岸田此行的主要目標。

因為對俄烏戰爭態度不同，印度沒有追隨美國、歐盟、日本對俄羅斯實施制裁，導致印度與美國的關係似乎出現一些裂痕。由日本主推，美國主導的美日印澳四方安全對話（QUAD），或許也會因此出現不穩固前景。如果印度不再積極向美日靠攏，這顯然會讓強烈希望拉攏印度來抗衡中國的日本失望。

日本不會讓印度走遠，並靠向中國、俄羅斯。岸田文雄此次訪問印度，並大方承諾未來五年對印度投資5萬億日元，就是要栓緊與印度的連線。不過，印度不會因為岸田文雄的訪問而放棄自己獨立自主的外交政策。莫迪沒有與岸田一起譴責俄羅斯，印度與俄羅斯的緊密關係不會輕易改變。

中國外長王毅在日本首相訪問印度不久到訪新德里，應該也有拉攏印度，緩和與印度關係的意味。雖然中印之間有領土爭端，但從根本上講中印之間並沒有戰略矛盾，作為世界上最大的兩個發展中國家，中印有共同的發展訴求，共同的國際秩序期待，兩國完全可以攜手發展，共同抗衡美國霸權對新興發展中國家的壓迫。所以中國有必要與印度搞好關係，儘量拉攏印度與中國同向而行。

日本希望與印度聯手製衡中國，圖為2022年3月19日，印度總理莫迪（右）和日本首相岸田文雄在新德里舉行會談。（AP）

不僅中日在拉攏印度，俄羅斯與美國也都希望印度與自己站在一起。印度為何能成為各方拉攏的對象？原因有兩點，一是印度發展潛力巨大，人口將很快超過中國成為世界第一，其國內生產總值也有望在不久的將來超過日本，成為全球第三大經濟體。印度是未來多極化世界的一極，將印度拉向自己一邊對各國都有好處。

二是印度奉行獨立自主的外交政策，它從1947年獨立起就不在美蘇之間選邊站，而是在全球推動不結盟運動，為印度爭取各列強的支持創造了條件。冷戰時期，美蘇都積極討好印度，不過印度更喜歡蘇聯，從蘇方獲得大量經濟和軍事支持，這奠定了印度與俄羅斯的緊密友好關係。蘇聯解體後，國際局勢大變，美國成為國際唯一強權，印度與美國的關係也開始升温，特別是中國崛起後，美國希望拉攏印度制衡中國，印度與美國的關係越走越近，最終形成四方安全對話的機制。

印度可以從蘇聯獲得好處，也可以從美國獲得支持，這是其獨立自主的外交政策為印度贏得的國際紅利。新德里明白，不在列強之間選邊站，從印度的國家利益出發制定外交政策，最有利於印度的長遠發展。如此印度可以在中美、中日、俄美之間左右逢源，讓各國不得不為拉攏印度付出更多好處和資源。

應該說，印度這種獨立自主的外交政策是成功的，它既是上海合作組織的成員國，也參與美國、日本主導的印太戰略，既與俄羅斯繼續保持緊密關係，也與美國不斷加強戰略互信。這讓各方都有求於印度，儘量向印度提供各種支持，為印度國家發展贏得了巨大收益。如果烏克蘭有印度的政治智慧，很可能不會落到今天這樣悲慘的局面。