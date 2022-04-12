巴基斯坦政權更迭將如何影響國際局勢？

4月10日凌晨，巴基斯坦國民議會通過不信任動議，解除伊姆蘭汗（Imran Khan）總理職務，使其成為巴歷史上首位遭國民議會罷免的總理。巴基斯坦是擁有世界第二大穆斯林人口的擁核國家，自1947年成立以來，該國一直伴隨着政治動盪和軍事政變，沒有任何一位總理完成五年任期。巴反對黨領袖、巴基斯坦穆斯林聯盟（謝派）主席夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）在11日的巴議會上當選為新總理。



不過目前巴基斯坦上演大規模遊行示威。據悉當地時間10日晚間，巴基斯坦多個城市舉行集會，上萬人湧上街頭，抗議伊姆蘭汗被罷免。抗議活動由巴基斯坦正義運動黨（PTI）帶頭發起。社交平台畫面顯示，在燈火通明的街道上，行人們拿着手電筒，揮舞國旗並齊聲唱歌，期間還大聲呼喊伊姆蘭汗的名字。伊姆蘭汗在社交平台發文稱，歷史上從未有過如此大規模且自發的抗議活動，人們拒絕由「騙子」領導的外來政府。伊姆蘭汗10日也重申，他的下台背後有境外勢力美國的干涉，並將其稱為「政權更迭」行動。



媒體普遍認為，未來巴基斯坦政局將持續動盪，深度影響巴自身及其對周邊國家的關係。巴基斯坦局勢變化將如何影響國際局勢？

2022年4月10日，在巴基斯坦卡拉奇，被罷免的總理伊姆蘭汗所在政黨的支持者參加了一場集會，譴責罷免其領導人政府。（AP）

各黨派對投票結果的反應各異。巴基斯坦穆斯林聯盟（謝派）副主席瑪麗亞姆·納瓦茲（Maryam Nawaz）在推特上說道：「我熱愛的巴基斯坦的噩夢已經結束。現在是治癒和修復的時間」。另一位領導人卡瓦賈·薩阿德·拉菲克（Khawaja Saad Rafque）表示：「歡迎全國人民回到『過去的巴基斯坦』」。

而即將離任的教育部長兼巴基斯坦正義運動黨領導人Shafqat Mehmood說這是「巴基斯坦悲慘的一天。一位正直無畏的領導人被腐敗的反對黨陷害，被迫離開。」然而，他表示期待「伊姆蘭汗將再次歸來，因為巴基斯坦人民與他和巴基斯坦正義運動黨站在一起"。

自2018年就任以來，伊姆蘭汗的言論就愈加反美，同時希望與中國保持良好關係。而最近，就在2月24日——俄烏衝突開始的第一天，伊姆蘭汗與俄羅斯總統普京舉行會談。巴基斯坦指責西方國家在俄烏衝突中的「雙標」立場，稱在伊拉克和阿富汗發生災難性戰時，不見西方國家的支持，而如今西方站在「烏克蘭白人」的一邊，純粹是因為他們的種族。

巴基斯坦擁有2.2億多人口，東鄰印度，西鄰阿富汗，東北部與中國接壤，具有至關重要的戰略意義。雖然巴基斯坦軍方一直以來控制外交和國防政策，但伊姆蘭汗的公開言論還是對一些重要關係產生了影響。

圖為當選為巴新總理的夏巴茲·謝里夫。（AP）

印巴關係

自1947年獨立以來，印巴之間已經歷三場戰爭，其中兩場是關於穆斯林佔多數的克什米爾爭議地區。由於停火，目前克什米爾緊張局勢達到自2021年以來的最低水平。但多年來印巴雙方一直沒有正式的外交會談，在一系列問題上仍缺乏互信，包括伊姆蘭汗對印度總理莫迪在處理印度穆斯林問題上的嚴厲指責。伊姆蘭汗的下台或將使印巴之間的外交對話變得相對容易。

密切關注印巴關係的印度政治評論員Karan Thapar認為，巴基斯坦軍方可能會對新上任的政府施壓，要求其在克什米爾成功停火的基礎上推進一步。

巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）近日表示，如果印度願意合作，巴基斯坦將在克什米爾問題上開啟新的篇章。

中巴關係

伊姆蘭汗一直強調中國在巴基斯坦和國際社會中的積極作用。價值600億美元的中巴經濟走廊將兩個鄰國聯繫在一起，這一項目在巴基斯坦兩黨——巴基斯坦穆盟（謝派）和巴基斯坦正義運動黨的領導下成型並啟動，這兩個政黨都可能在新政府權力分配中分一杯羹。

總理候選人夏巴茲·謝里夫是前總理納瓦茲·謝里夫（Nawaz Sharif）的胞弟，作為旁遮普省的首席部長，他直接參與處理中巴交易，避免在政治上譁眾取寵的同時使重大基礎設施項目落地，這也將會讓中國滿意。

無論誰上台都不會動搖中巴關係。圖為2月4日伊姆蘭汗赴北京出席冬奧會。（Getty）

阿巴關係

近年來，巴基斯坦軍方和阿富汗塔利班和之間的緊張關係加劇，巴基斯坦在靠近雙方邊界的襲擊中損失了部分士兵。巴方希望阿塔採取更多行動打擊極端組織，並且擔憂其會將恐怖勢力擴散到巴基斯坦，而這一趨勢已經出現。

美巴關係

美國的南亞專家認為，巴基斯坦的政治危機不太可能成為總統拜登的優先事項，他正忙於烏克蘭戰爭，除非此次罷免導致大規模動亂或與印度關係進一步緊張。

分析人士認為，由於巴基斯坦軍方一直控制巴基斯坦的外交和安全政策，政府的更替並不是主要問題。曾擔任特朗普政府國家安全委員會南亞高級主管的柯蒂斯認為：「美國真正的利益所在是阿富汗、印度以及核武器，而在這些問題上發號施令的實際上是巴基斯坦軍方。因此，巴基斯坦的內政變化對美國來說基本無關緊要。」

此前，伊姆蘭汗將巴基斯坦的政治危機歸咎於美國，稱美國因為近期的俄羅斯之行希望他下台，但遭美國方面否認。

（本文由南亞研究小組綜合編譯自印度快報、衛報、紐約時報、DAWN網站的相關評述）