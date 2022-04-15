被烏克蘭擊毀的俄羅斯海軍旗艦有多重要？

4月14日，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」（Moskva）號導彈巡洋艦嚴重損毀的消息在網絡上廣泛流傳。

俄國防部稱，該艦發生火災並導致軍艦搭載的彈藥發生爆炸，已嚴重損毀，目前艦上人員已經全部撤離，正在調查起火原因。

烏克蘭方面則宣稱是烏軍使用「海王星」（Neptune）反艦導彈集中了「莫斯科」艦，不過俄方否認了這一消息。

據俄羅斯媒體報道，「莫斯科」號導彈巡洋艦自今年2月以來一直在烏克蘭海岸遊弋執行任務。另有消息則指，一個秘密北約監察小组正在烏克蘭敖德薩工作，通過追蹤黑海的俄羅斯艦隻，以引導烏克蘭的「海王星」反艦導彈。

網絡上流傳的一些尚不能證實的圖片中，「莫斯科」艦火光沖天，如果艦上的大量彈藥都已殉爆，這該艦大概率難逃報廢的命運，即便修復，恐怕也要耗費數年時間。

相較於之前被烏軍擊沉的「奧爾斯克」（Orsk）號登陸艦，「莫斯科」艦的損失對俄海軍更具慘重意義，註定成為這場戰事中俄軍面臨困境的真實寫照。

「莫斯科」號是俄羅斯黑海艦隊旗艦，屬於俄海軍光榮級導彈巡洋艦序列。該系列巡洋艦在上世紀70年代開始建造，是前蘇聯海軍的重要成員。

俄羅斯海軍目前只有三艘現役的光榮級導彈巡洋艦，分別於1982年、1986年、1989年服役，首艦為「光榮」號，後改成「莫斯科」號。其餘兩條艦分別為「烏斯基諾夫元帥」號和「瓦良格」號，配屬於北方艦隊和太平洋艦隊。

「莫斯科」號的滿載排水量超過一萬噸，是蘇聯式造艦思路的典型體現。該艦擁有極強的火力配備，裝備有多型防空、反艦、反潛武器，及近防炮、艦載機等，理論上擁有較強的立體攻防能力。

尤其引人注目的，是縱向排列在艦艇主體建築兩側的16管「玄武岩」（Bazalt）反艦導彈，這一造型在全世界海軍中絕無僅有，亦是俄羅斯軍事力量最廣為人知的形象之一。

截至目前雖然「莫斯科」艦究竟因何原因起火尚無最終定論，但該艦的損毀是確定的，特別在眼下膠着的戰事中，已經老化嚴重，漸顯羸弱的俄羅斯海軍，再失去這樣一艘旗幟性艦隻，顯然是俄軍難以承受之重。

該艦受損是俄羅斯軍隊常規力量的又一薄弱揭示。「莫斯科」艦火力強大，理論上不會讓「海王星」這樣不算十分先進的反艦導彈得手，但事實說明一切，該艦落後的艦載損管系統、擁擠冗雜的電子設備等缺陷暴露無遺。

更重要的是，即便這樣一艘已稍顯落後時代的艦隻，俄羅斯目前也無力補充。其海軍嚴重缺少大型戰艦，造船廠的產能也基本飽和，對於「莫斯科」號這樣的鉅艦，一旦受損可能就意味着永遠的失去。