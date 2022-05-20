前進伊拉克後阻北約再擴：土耳其何以在俄烏衝突下左右開弓？
俄烏衝突既是大國博弈場，也是各區域強國謀求利益的操作支點。
在中東海灣地區，沙特阿拉伯與阿聯酋並未全然回應美國的石油增產需求，也拒絕將俄羅斯踢出石油輸出國組織及產油國盟友（合稱OPEC+），更未參與對俄製裁，沙特甚至傳出將以人民幣定價部分石油出口的消息，可謂打了美國的戰略盤算一耳光。
對沙特在內的海灣國家而言，美國仍是其最重要的區域安全夥伴，但如今「重返亞洲」已成定局，印太區域才是美國往後的經緯重點。在此境況下，海灣國家雖不至於立即棄美而去，卻將在國家利益考量下，增加與其他域外大國的往來，以分散過度選邊的地緣風險。此次俄烏衝突中沙特與阿聯酋的中立表現，便反映其與俄羅斯日漸緊密的互動，以及冷戰以降中東秩序的再更迭。
而在南亞大陸，印度的立場堪為指標。早在2月24日戰爭爆發之初，其便不參與對俄製裁，更趁俄羅斯能源出口價格下跌機會，擴大進口俄羅斯原油。俄烏戰爭開始不過月餘，其便已購買1,300萬桶俄羅斯原油，幾乎趕上2021年全年度的1,600萬桶之數。
印度如此作為，除因極度仰仗俄羅斯軍火，也是意在強化自己擺盪印太的「棋手」身分。若印度選擇受美調度、制裁俄羅斯，便可能促使莫斯科進一步靠向北京，如此一來面對中印邊境衝突議題，印度便多了份戰略風險，畢竟其不能確保俄羅斯會否一如過往，維持不干涉的中立角色；若印度繼續與俄羅斯的戰略合作，反而能獲得美國重視，增強自己的戰略籌碼。在此情境下，與俄合作成了印度用以抵銷美國擺佈的槓桿，拒絕美國則成了印度用以要價俄羅斯的根本。歸根結柢，印度仍是將國家利益放在第一順位。
而在歐亞之交，也有一區域強國藉着俄烏衝突爆發，開始了地緣上的左右開弓，那便是土耳其。
從伊拉克到北約
首先，是對伊拉克北境的跨界攻擊。
當地時間4月18日凌晨，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）宣佈，對伊拉克北部的邁提納（Metina）、扎普（Zap）和阿瓦辛（Avashin）等區域，發起新一輪針對庫爾德工人黨（PKK，簡稱庫工黨）的跨境軍事打擊，代號「爪鎖行動」（Operation Claw-Lock）。
此次行動中，土耳其首先出動F-16戰機和「安卡-B」無人機，對庫工黨營地實施大規模空襲，接着派出土軍精鋭第5突擊旅，搭載「黑鷹」直升機深入庫工黨腹地實施特種作戰；與此同時，土軍地面機動部隊亦從土伊邊境出發，沿E-90高速公路向伊拉克庫爾德自治區（簡稱伊庫區）實施穿插，企圖包抄庫工黨根據地。
由土耳其的部署行動觀之，其最理想目標應是控制伊土口岸，創建「安全區」與永久軍事基地，進而打通此處與敍北土控「安全區」的實質陸橋，以將庫工黨勢力拒阻於土耳其境外。然因庫工黨擁有豐富山地作戰經驗，土耳其或將在此陷入持久戰，只要庫工黨能撐過9月，伊土邊境的山區將被秋冬的雨雪籠罩，土軍恐會被迫撤出。時至今日，「爪鎖行動」仍在進行，土庫雙方皆有戰鬥人員傷亡，實質戰果則尚未對外發布。
而打擊伊北庫工黨外，土耳其又在芬蘭、瑞典加入北約議題上，積極向美歐要價。
早在5月13日，芬蘭與瑞典尚未正式表態前，土耳其便公開反對兩國加入北約，並於16日提出兩大關鍵要求：芬蘭與瑞典應停止對庫工黨的支持，且美國需解除對土耳其實施的武器出口禁令。而針對所謂「芬蘭與瑞典支持庫工黨」的指控，土耳其亦加以說明：第一，芬蘭與瑞典分別庇護有6名及11名庫工黨成員，「其可能與現居美國、策畫2016年政變的居倫（Fethullah Gulen）有聯繫」；第二，2019年庫工黨支持者曾在瑞典一家購物中心內，舉行支持居倫的集會，但瑞典警方並未加以阻止。
5月18日，芬瑞兩國提出正式申請後，土耳其仍未改變立場，而是再次重申己方要求，並表示「不必派代表團來說服土耳其」。而因北約增加新成員，需要成員國一致同意，故土耳其如此「一夫當關」，確實引發了美國與芬蘭、瑞典的多重驚詫。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）便表示，華盛頓正在「努力釐清土耳其的立場」；芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）亦指出，自己曾在4月同埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）進行交談，但彼時後者並未向其提出類似要求。
眼下各方協商仍在進行，據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，土耳其已在18日的北約大使會議上表示，「仍需解決一些與芬蘭和瑞典加入北約有關的問題」，談判程序由此受阻。
土耳其的地緣盤算
而綜觀土耳其上述表現，可謂是利用俄烏衝突的持久未決，趁隙推進自己的地緣規劃。
在攻打伊拉克北境議題上，土耳其着眼於自己的一貫目標：在土耳其周遭創建「安全區」，以拒止庫爾德分離勢力的滲透威脅，同時遣返部分滯土難民。然這一目標，過去往往要受其餘域外大國掣肘。2019年10月，土耳其趁着美軍大舉撤離敍利亞，發起代號「和平之泉」（Operation Peace Spring）的跨界軍事行動，南下打擊敍土邊境的庫爾德勢力，但在推進過程中，遭遇了敍北俄軍的猛烈回擊。最終土耳其其雖成功劃出隔開本土與羅賈瓦（Rojava，敍利亞庫德族政權）的安全緩衝帶，卻不得不接受必須與俄軍在敍北共存的現實。
但此次跨界打擊伊拉克北境庫工黨，圍繞土耳其的國際情勢便有利許多。首先，眼下美俄戰略焦點皆在烏克蘭，美國即便可以東西分心，印太的重要性也勝過中東，土耳其此時動手，便可將大國掣肘的程度降到最低；第二，土軍此次行動在一定程度上，獲得了伊拉克政府的默許，以及伊庫區當局的支持。前者向來對北部的庫爾德勢力鞭長莫及，後者雖為庫爾德勢力一員，卻對庫工黨的盤踞有所提防，故「爪鎖行動」發起後，伊庫區政府便公開宣稱，此次軍事行動是伊庫區與土耳其決定「加強合作以促進安全與穩定」的結果。
而對芬蘭、瑞典加入北約的「一夫當關」，土耳其的謀算反與庫爾德議題無關，甚至也並非真要阻止兩國加入，而是要以「阻止北約再擴」為籌碼，營造自己的歐亞「棋手」身分。
平心而論，要求引渡海外庫工黨、居倫組織成員，雖是土耳其持續的對外主張，卻鮮少在近年成為外交議題，且居倫本人長期流亡美國、受到政治庇護，兩相對照下，芬蘭與瑞典庇護的十餘名庫工黨成員，其重要性可謂微不足道。土耳其會在此議題上發難，其真正目的仍是打亂美國佈局，迫使後者答應土耳其的一系列要求，從解除對土耳其的武器出口禁令、增加經貿投資，到恢復因土耳其購買俄羅斯S-400導彈防禦系統，而被終止的F-35戰機訂單。
雖說從現實角度來看，芬蘭、瑞典與美國恐怕無法全盤答應，但即便只有部分讓步，對土耳其來說都是額外的戰略收益。2023年土耳其即將舉行總統大選，眼下埃爾多正安臨大規模通脹、物價持續走高的內政困境，如若此時美國能解開武器出口禁令的枷鎖，對土耳其的經濟挹注亦是不無小補。此外土軍如今正在伊拉克北境作戰，介入北約議題將使土耳其擁有地緣棋手身分，能在一定程度上吸引美俄的共同爭取，更有助於鞏固隔絕大國掣肘戰場的外部環境。
綜觀此次俄烏衝突，美俄雙方皆對土耳其有所倚重。布查事件爆發前，土耳其便曾主辦多場俄烏外交談判；北約再擴議題發酵後，土耳其又藉此開始了雙面要價。歸根結柢，土耳其特殊的戰略位置與北約成員國身份，使其在美國和北約的對俄博弈中，意外獲得樞紐地位，並有了推進「安全區」的新契機。