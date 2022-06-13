奧斯汀「降格」會晤魏鳳和　中美衝突防護欄沒有建成

第19屆香格里拉對話會6月10日至12日在新加坡舉行，時值俄烏衝突和拜登（Joe Biden）政府大力推進「印太戰略」，此次三年來首次舉行的線下會議備受矚目。

中國國防部長魏鳳和參加了此次會議，中美防長也進行了會晤。綜觀整場活動，有三個特點。

中方的姿態甚為積極

魏鳳和上次參加香格里拉對話會是2019年，當時是中國國防部長時隔8年再次現身香格里拉對話會現場。上次魏鳳和作了題為《中國與國際安全合作》的演講，此次魏鳳和就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言。疫情期間中國高官出訪行程屈指可數，魏鳳和在疫情之下率團參與香格里拉對話會，說明中方非常重視對外軍事交流。

香格里拉對話會名義上由倫敦國際戰略研究所（IISS）組織，在新加坡舉辦，實際操控者是美國國防部。長期以來這是美國闡述美國主張，設置地區安全議題的重要平台。中國防長積極參會，是迎難而上，試圖在美國主導的輿論場發出中方的聲音。

6月12日中國國防部長魏鳳和發表演講。（AP）

尤其在拜登政府大力宣介「印太戰略」的背景下，魏鳳和公開宣佈中國對地區秩序的願景，是同等層次釋放信號。以往中方參會大多精力用在了回應各種爭議，此次中方參會是針對美國新一屆政府闡述印太戰略，順勢提出中方對地區秩序的看法，更加有針對性。

中國積極應對、主動出擊的姿態更為顯現。

中美防長並沒有就構建衝突防護欄達成共識

中美防長6月10日舉行了會晤，中方通稿重在闡述魏鳳和的立場，在雙方共識層面僅僅說到「雙方認為，兩軍應落實好兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成衝突對抗」，並沒有任何雙方達成了共識的字眼。

在香會開幕之前中澳、中加軍機發生相遇事件更像是提前安排好的為此次大會提供談資的劇本。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）特別提到中國的軍機和艦艇正在採取更加危險的動作對付在國際空域或水域執行任務的西方艦機，發生「不安全和不專業」的飛機相遇次數增加的幅度值得「警惕」。加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）在會上表示，「中國人攔截我們的飛機非常令人擔心，非常不專業。」新西蘭對中國在太平洋群島的活動表示擔憂。澳大利亞防長馬勒斯（Richard Marles）稱，（國際社會）有理由期望中國明確表示自己不支持入侵一個主權國家違反聯合國憲章的行動。馬勒斯在香格里拉亞洲安全會議上說，「中國還沒有這樣做，這讓我們感到擔憂，尤其是在中國大力投資擴充軍力的時候。」

美國和盟友在按照自身劇本推進對中國的指責。奧斯汀擔任防長後首次參與香格里拉對話會，宣示自身主張、渲染解放軍威脅，是美國的題中之義。

儘管拜登政府多次表態希望確保兩國關係存在「護欄」使競爭不演變為衝突，但中美就預防衝突構建防護欄並不在此次香會日程之中。看似是提出重要安全問題等待同中國溝通，實際上仍然是美國提出議題、試圖主導議題的安排。

魏鳳和重申了在有可能發生衝突的台灣問題上的立場，稱台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絕對要實現的，搞「台獨」分裂是絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。措辭較之以往增加了「絕對」二字。

魏鳳和還稱「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價」，直言「不惜一戰」將言語措辭上的強硬發揮到了極致。

魏鳳和相關言論的威懾性非常強，說明中美的溝通層次停留在戰略宣誓、意圖表達，而非構建衝突防護欄這種具體的舉措上。

兩次接受同魏鳳和溝通，奧斯汀妥協

魏鳳和同奧斯汀的會晤是拜登政府上台以來中美防長首次面對面會晤。上次兩國防長面對面會晤還是3年前。

拜登政府上台後2021年5月有媒體報導說，由於認為同魏鳳和的溝通不對等，奧斯汀三次要求同與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但遭到中方拒絕。

從2022年4月20日奧斯汀同魏鳳和首次通話，到6月10日雙方首次會晤，奧斯汀要求的同中方更高層軍事溝通的訴求並沒有實現。

美國試圖改變兩軍的溝通慣例，但是中方維持原有框架，美國暫時接受了這一現實。