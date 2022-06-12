香格里拉對話｜多國防長會晤如玩音樂椅　場內場邊密密斟互相較勁

由國際戰略研究所（IISS）主辦的第19屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）6月10日至12日舉行。來自27個國家的代表前往新加坡與會，討論烏克蘭戰爭和其影響。中國國防部長魏鳳和在峰會舉行期間與多國防長舉行雙邊會談。



鑑於最新數月中美博弈加劇，亞太安全形勢如台海議題備受關注，魏鳳和與美國防長奧斯汀進行雙邊會談，並在場邊向自與其他國家防長會晤，乃至發表主題演講等，圍繞地區主導競爭維護國家立場又拉攏別國，成為今屆「香會」一大看點。

美國尋求管控競爭

中美對立在過去數月因台海、南海及南太平洋等加劇。隨着美中分別在印太地區增加軍力，兩軍有可能「發生意外」的機會率也增加。美國防部官員曾稱他們在防長會談的一個關鍵目標，就是協助兩軍關係設置「護欄」，防止競爭出現失控。

是次會談由中方提出邀請，相信與美國近期涉台言論有關。拜登6月在回應記者提問時稱，若解放軍攻台，美國將軍事介入，稱這是美國「這是我們已作出的承諾」，此舉被視為美國在俄烏開戰後，華府台立場上從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）從美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國防長魏鳳和的主題演說看來，這會被視作兩國對區域秩序提出替代以及相互競爭的構想。

中美場邊交流有看頭

奧斯汀與魏鳳和在場邊跟其他國家防長的互動也引起注意，魏鳳和9日下午與新加坡防長黃永宏進行兩國首屆防長對話，雙方重申將恢復因疫情而暫停的雙邊軍演，以加深中星防務合作。奧斯汀10日上午也與黃永宏會面，前者重申美國致力參與亞太地區事務。

奧斯汀與魏鳳和舉行雙邊會談時，兩人討論美中國防關係以及包括朝鮮和俄烏在內的地區安全議題。

奧斯汀稱，儘管北京在包括台灣附近在內的亞洲地區變得愈來愈咄咄逼人，但仍將盡己所能來管理與中國的緊張關係並防止衝突。他還宣布華府計劃2022年首次部署美國海岸防衛隊巡邏艦駐東南亞及大洋洲地區。

魏鳳和10日向奧斯汀強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。他12日發表講話時再度警告倘有台獨解放軍一定打到底。

時隔2天，他再度發出警告，並舉例美國當年為國家統一打了南北戰爭，稱：「中國非常不願意發生這樣的內戰，但將堅決粉碎任何『台獨』的圖謀，如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底。這是中國無二的選擇。」

中國務委員兼國防部長魏鳳和6月10日在新加坡出席第19屆香格里拉對話會期間與美國國防部長奧斯汀會談。（中國國防部）

日本趁機要求增軍費

日本防衛大臣岸信夫12日會見魏鳳和。這是中日防長自2019年12月以來首次面對面會晤。岸信夫表示，台海和平穩定不僅對日本，對國際社會也極為重要。

岸田文雄10日在香格里拉對話發表講話時亦稱台海和平極為重要，並呼籲日本要增加軍事費用。但此舉惹來批評。日本共產黨認為，這是通往毀滅生命和戰爭的道路。

共產黨反駁由於俄羅斯入侵烏克蘭和中朝威脅，日本不得不增加軍費開支的說法時稱，岸田政府嘗試增加軍費開支並非為了保護日本，還會讓日本捲入美國在海外引發的戰爭。

除關注台海，岸信夫還告訴魏鳳和，中俄軍機在日本附近上空聯合巡航是針對日本的示威行動，日方嚴重關切。他又就中國海警船隻在沖繩縣尖閣諸島附近反復航行表示強烈關切。

美國防部長奧斯汀6月12日發布與日本防衛大臣岸信夫的合照。（Twitter@SecDef）

日韓可借軍演融冰？

韓國、美國和日本防長11日在香格里拉對話期間舉行3方會談。《日經亞洲》（Nikkei Asia）指，這是自2019年11月以來，3國防長首次面對面會晤。

李鐘燮、岸信夫和奧斯汀會晤期間同意加強合作，透過定期舉辦包括導彈預警演習在內的聯合安全演習來應對朝鮮導彈威脅。

日、韓、美國2016年和2017年舉行了6次聯合軍演，之後因日韓關係惡化而暫停。報道指，韓國新當選的總統尹錫悦尋求改善與日本的關係，讓這次會議成為可能。

儘管日韓關係因包括二戰時強徵勞工及慰安婦在內的歷史問題而惡化，不過首爾梨花大學國際研究教授李雷夫（Leif Eric-Easley）認為，尹錫悅政府對朝鮮強硬立場會獲得日本支持，這不僅旨在遏制朝鮮，部分也是為了捍衛遭受中國壓力的地區秩序。

中韓各說各話

韓國防部長李鐘燮10日與魏鳳和舉行雙邊會談，兩人討論到朝鮮議題和薩德反導彈系統（THAAD）部署問題。

李鐘燮就朝鮮核問題呼籲中國對朝鮮發揮建設作用，稱深切憂慮朝鮮近期一連串挑釁行動對朝鮮半島局勢影響，魏鳳和也就美國用於牽制中國的「印太戰略」表示憂慮，並對韓國政府也宣布制定「印太戰略」表達關切。

中澳關係受到諸多因素的影響並持續趨冷。（VCG）

中澳趨緩第一步

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）12日稱，自己在高級別安全峰會的介紹環節與魏鳳和握手，「但無機會進行適當對話」。他隨後與魏鳳和會晤。這是中澳兩國自2020年1月以來，首次舉行高層級接觸。

馬爾斯把這次會議形容為「坦誠而全面的交流」，他會晤期間提出澳方關注的一些問題，包括5月26日中國在南海攔截一架澳洲空軍飛機。

澳洲廣播公司（ABC）指，馬爾斯和魏鳳和面對面會晤，標誌兩國間已出現2年的外交機制凍結情況正式結束，也被視為邁出積極一步，或為澳洲和中國間更多高層會談鋪路。

新加坡續演「中間人」

新加坡防長黃永宏受訪時稱，中美防長在香格里拉對話進行期間面談，且沒要求其他國家選邊站，這令東南亞和亞洲國家感到安心。但他也說未來走勢不明，又稱難以判斷中美關係能否單靠一次會面就有所改善。

為期三天的香格里拉對話會12日閉幕，黃永宏演講時提到，亞洲必須從烏克蘭的遭遇汲取正確教訓，避免亞洲地區發生武裝衝突。

他又稱，亞洲國家太過多元，大多數都不想捲入戰爭。他認為認為亞洲核心課題不是專制國家與民主國家之間的意識形態鬥爭，而是區內國家依存關係遠比俄羅斯與歐洲密切，包需繼續強調包容以及多邊主義。

魏鳳和應黃永宏邀請，6月8日抵新加坡進行正式友好訪問。兩人在香會揭幕前一天、9日下午就國際和地區形勢、南海問題和烏克蘭危機等交換看法。

新加坡總理李顯龍10日下午在總統府會見到訪的魏鳳和。李顯龍說，雙方應繼續加強包括抗疫和經貿在內方面的務實合作，保持雙邊關係不斷發展的良好勢頭。魏鳳和則稱，中新應不斷加深戰略互信。