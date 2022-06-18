「西方中心主義」邁向終結　誰是全球化新火車頭？︱專家有話說

俄羅斯年度最大論壇第25屆聖彼得堡國際經濟論壇於當地時間2022年6月15-18日舉行。來自141個國家13,500名代表、43國政要參會，俄總統普京、哈薩克總統托卡耶夫等出席開幕式。中國國家主席習近平應邀致辭。

俄頂級智庫瓦爾代俱爾部承辦主題為「自給自足與合作：政治經濟學的新形態」分論壇，邀請中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文做主題發言。



以下為發言全文：

謝謝瓦爾代俱爾部再次邀請我。

我們的確沒料到，在「全球化」概念提出40年後，還在討論「自給自足」的問題。這真是世界發展的悲劇，也是政治經濟學的思想困境。

在政治經濟學的理論邏輯下，通過社會分工和協作，社會化生產不斷增長，必然會突破一國邊界，形成世界大市場。然而，很可惜，現在科技、能源大宗商品的國際市場都出現了裂痕與脫鉤跡象，導致愈來愈多的人擔心全球化是否會倒退。

圖為俄羅斯總統普京2022年6月17日在聖彼德堡出席聖彼得堡國際經濟論壇並發表演說。（AP）

全球化出現倒退可能性的風險，最主要原因是美國的脅迫。近年來，美國拿高科技、美元、貿易當武器，對俄羅斯、中國等新興國家進行封鎖、制裁，迫使愈來愈多的發展中國家考慮「自給自足」的問題。從這個角度看，美國是全球化的最大麻煩製造者。

中國正在超越美國，成為全球最大的消費市場。兩年前，中國提出「構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」戰略，簡稱「雙循環戰略」。中國希望利用國內大市場的優勢，使中國有實力在關鍵技術領域實現自主創新，比如，大飛機製造、芯片、汽車發動機等等，減少對西方的依賴，也防止被美國不斷威脅，推動更平等的合作。

但中國「雙循環」戰略，不是重回封閉經濟，或者說是自給自足的經濟，也不是要與西方脫鉤，而是希望通過國內大市場的優勢更好地推進高水平開放，提升經濟自主性，比如，擴大進口、再平衡貿易與經濟的關係。

2022年6月17日晚上，中國國家主席習近平應邀以視像方式出席第二十五屆聖彼得堡國際經濟論壇全會並致辭（新華社）

在中國特色政治經濟學的理論框架中，全球化是必然趨勢，尤其是數字經濟時代，沒有人能阻擋經濟全球化。從國際貿易、投資、人流、信息的數據看，每年仍在呈現增長的速度。中國是全球化的受益者，也是捍衛者、建設者與貢獻者。

目前我們需要思考的全球化變化趨勢是，全球化的速度，以及全球化由誰來引領？就此，我想分享關於政治經濟學的四個觀點：

第一，全球化動力的變化。過去，全球化的動力源於西方；現在，已轉為發展中國家，尤其是金磚國家。2021 年金磚國家同比增長7.6%，高於5.5%的全球平均增速。金磚國家增長對全球的貢獻已經連續10年超過50%。新興國家的研發投入、服務貿易、基建投資的增長速度都高於西方國家，多種數據說明，金磚國家正在成為全球化新的火車頭。

拜登：圖為2022年6月17日，美國總統拜登在白宮出席一場經濟論壇。（AP）

第二，沒有國家有能力完全封鎖他國。目前看來，西方制裁俄羅斯的戰略已經失敗。過去40年，制裁沒有打垮伊朗、朝鮮，也不可能遏制住中國、俄羅斯的發展。制裁只會暴露西方的自私，以及倒逼新興經濟體更重視在技術、金融上的自給自足。從這個角度看，「西方中心主義」將會終結。未來的全球化會更均衡、更平等、更普惠的全球化。

第三，要有最壞的準備，要有底線思維，但努力避免世界重回自給自足經濟。近年來，近年國際秩序出現了封閉、對抗、強權的政治力量。美國印太戰略則進一步加劇了陣營化的趨勢。目前我們需要努力阻止「完全脫鉤」，需要阻止新的世界大戰，需要抵禦美國霸權的壓制，在這方面，新興經濟體須在關鍵技術上推動國產化替代，在糧食、能源儲備上實現必要的自主性，與同此時，也要維持人口、投資、貿易的國際合作上保持必要的增長速度。

第四，需要有更廣的視野，防止未來的地球災難，探索更廣的宇宙空間。當下大國關係的緊張，一個被忽視的原因在於全球資源的有限性。地球的資源不足以支撐80億人口的現代化生活，國家爭奪資源的目標應該轉向更廣的宇宙、更高的科技領域。人類應該團結，探索太空，探索新型核能技術，創新低碳減排技術，規範人工智能技術，這樣既能防範未來的氣候危機、病毒危機和糧食危機，也能夠拯救人類未來的命運。

【本文轉載自觀察者網。】