「西方中心主義」邁向終結 誰是全球化新火車頭？︱專家有話說
俄羅斯年度最大論壇第25屆聖彼得堡國際經濟論壇於當地時間2022年6月15-18日舉行。來自141個國家13,500名代表、43國政要參會，俄總統普京、哈薩克總統托卡耶夫等出席開幕式。中國國家主席習近平應邀致辭。
俄頂級智庫瓦爾代俱爾部承辦主題為「自給自足與合作：政治經濟學的新形態」分論壇，邀請中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文做主題發言。
以下為發言全文：
謝謝瓦爾代俱爾部再次邀請我。
我們的確沒料到，在「全球化」概念提出40年後，還在討論「自給自足」的問題。這真是世界發展的悲劇，也是政治經濟學的思想困境。
在政治經濟學的理論邏輯下，通過社會分工和協作，社會化生產不斷增長，必然會突破一國邊界，形成世界大市場。然而，很可惜，現在科技、能源大宗商品的國際市場都出現了裂痕與脫鉤跡象，導致愈來愈多的人擔心全球化是否會倒退。
全球化出現倒退可能性的風險，最主要原因是美國的脅迫。近年來，美國拿高科技、美元、貿易當武器，對俄羅斯、中國等新興國家進行封鎖、制裁，迫使愈來愈多的發展中國家考慮「自給自足」的問題。從這個角度看，美國是全球化的最大麻煩製造者。
中國正在超越美國，成為全球最大的消費市場。兩年前，中國提出「構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」戰略，簡稱「雙循環戰略」。中國希望利用國內大市場的優勢，使中國有實力在關鍵技術領域實現自主創新，比如，大飛機製造、芯片、汽車發動機等等，減少對西方的依賴，也防止被美國不斷威脅，推動更平等的合作。
但中國「雙循環」戰略，不是重回封閉經濟，或者說是自給自足的經濟，也不是要與西方脫鉤，而是希望通過國內大市場的優勢更好地推進高水平開放，提升經濟自主性，比如，擴大進口、再平衡貿易與經濟的關係。
在中國特色政治經濟學的理論框架中，全球化是必然趨勢，尤其是數字經濟時代，沒有人能阻擋經濟全球化。從國際貿易、投資、人流、信息的數據看，每年仍在呈現增長的速度。中國是全球化的受益者，也是捍衛者、建設者與貢獻者。
目前我們需要思考的全球化變化趨勢是，全球化的速度，以及全球化由誰來引領？就此，我想分享關於政治經濟學的四個觀點：
第一，全球化動力的變化。過去，全球化的動力源於西方；現在，已轉為發展中國家，尤其是金磚國家。2021 年金磚國家同比增長7.6%，高於5.5%的全球平均增速。金磚國家增長對全球的貢獻已經連續10年超過50%。新興國家的研發投入、服務貿易、基建投資的增長速度都高於西方國家，多種數據說明，金磚國家正在成為全球化新的火車頭。
第二，沒有國家有能力完全封鎖他國。目前看來，西方制裁俄羅斯的戰略已經失敗。過去40年，制裁沒有打垮伊朗、朝鮮，也不可能遏制住中國、俄羅斯的發展。制裁只會暴露西方的自私，以及倒逼新興經濟體更重視在技術、金融上的自給自足。從這個角度看，「西方中心主義」將會終結。未來的全球化會更均衡、更平等、更普惠的全球化。
第三，要有最壞的準備，要有底線思維，但努力避免世界重回自給自足經濟。近年來，近年國際秩序出現了封閉、對抗、強權的政治力量。美國印太戰略則進一步加劇了陣營化的趨勢。目前我們需要努力阻止「完全脫鉤」，需要阻止新的世界大戰，需要抵禦美國霸權的壓制，在這方面，新興經濟體須在關鍵技術上推動國產化替代，在糧食、能源儲備上實現必要的自主性，與同此時，也要維持人口、投資、貿易的國際合作上保持必要的增長速度。
第四，需要有更廣的視野，防止未來的地球災難，探索更廣的宇宙空間。當下大國關係的緊張，一個被忽視的原因在於全球資源的有限性。地球的資源不足以支撐80億人口的現代化生活，國家爭奪資源的目標應該轉向更廣的宇宙、更高的科技領域。人類應該團結，探索太空，探索新型核能技術，創新低碳減排技術，規範人工智能技術，這樣既能防範未來的氣候危機、病毒危機和糧食危機，也能夠拯救人類未來的命運。